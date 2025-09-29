La Dirección General de Capitanía y Guardacostas (Dicapi) informó este lunes 29 de septiembre el cierre de 63 puertos a lo largo del litoral peruano por oleajes de ligera a fuerte intensidad, según el pronóstico de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú.

De acuerdo con lo señalado, el evento meteorológico continuará hasta el 30 de este mes. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que en el norte se cerró 11 puertos, en el centro 31 y en el sur 21. No obstante, en los otros 63 puertos restantes quedaron operativos.

¿Qué puertos cerraron en la costa peruana?

El primer informe de la Dicapi a las 7:00 a.m. indicó que 63 puertos se encontraban cerrados en su totalidad; sin embargo, en el transcurso del día, algunos han ido aperturando sus labores en un 50%. Es decir, han limitado el tráfico de naves en la jurisdicción debido a los fuertes vientos y altura de olas. Las regiones afectadas son: Lima, La Libertad y Áncash:

Caleta Coishco - Chimbote

Caleta Culebras - Supe

Caleta El Dorado - Chimbote

Caleta La Gramita - Chimbote

Caleta Los Chimus - Chimbote

Caleta Santa - Chimbote

Caleta Tortugas - Chimbote

Caleta Vidal - Supe

Muelle Portuario Sider "C" - Chimbote

Puerto Casma - Chimbote

Puerto Huarmey - Supe

Puerto Salaverry - Salaverry

Puerto Samanco - Chimbote

Puerto Supe - Supe

Punta Lobitos - Supe

Terminal Multiboyas - Chimbote

Terminal Multiboyas Paramonga - Supe

Asimismo, los puertos que aún se mantienen cerrados en su totalidad por las condiciones marítimas son:

Caleta Atico

Caleta Cherrepe

Caleta El Faro

Caleta Guadalupito

Caleta Huanchaco

Caleta La Barranca

Caleta La Planchada

Caleta Magdalena de Cao

Caleta Quilca

Muelle Artesanal del Terminal Pesquero Salaverry

Puerto Malabrigo

Puerto Matarani

Puerto Morin

Puerto Pacasmayo

Terminal Multiboyas Mollendo

Terminar Multiboyas Monte Azul

Terminal Multiboyas Salaverry

Terminal Portuario Chimbote

Terminar Portuario Tisur - Muelle C

Terminal Portuario Tisur - Muelle F

¿Por qué suceden oleajes anómalos?

Este fenómeno anómalo se debe al impacto del oleaje o a la energía de las olas que se transfiere desde el océano abierto hacia sus costas. Este se puede reconocer cuando el mar presenta alturas de olas hasta en un 50% más de sus características normales.

Asimismo, las instituciones solicitaron a la ciudadanía y pescadores respetar el protocolo y evitar que realicen actividades dentro del mar, ya que podría ser perjudicial para la integridad de las personas.

