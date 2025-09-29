Cierran más de 60 puertos en litoral peruano por oleaje anómalo: emiten alerta roja en Lima, La Libertad, Arequipa y Moquegua
La Dicapi informó que el cierre de los puertos se debe a que el fenómeno meteorológico impide el desarrollo normal de las actividades marítimas, pesqueras y portuarias.
La Dirección General de Capitanía y Guardacostas (Dicapi) informó este lunes 29 de septiembre el cierre de 63 puertos a lo largo del litoral peruano por oleajes de ligera a fuerte intensidad, según el pronóstico de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú.
De acuerdo con lo señalado, el evento meteorológico continuará hasta el 30 de este mes. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que en el norte se cerró 11 puertos, en el centro 31 y en el sur 21. No obstante, en los otros 63 puertos restantes quedaron operativos.
¿Qué puertos cerraron en la costa peruana?
El primer informe de la Dicapi a las 7:00 a.m. indicó que 63 puertos se encontraban cerrados en su totalidad; sin embargo, en el transcurso del día, algunos han ido aperturando sus labores en un 50%. Es decir, han limitado el tráfico de naves en la jurisdicción debido a los fuertes vientos y altura de olas. Las regiones afectadas son: Lima, La Libertad y Áncash:
- Caleta Coishco - Chimbote
- Caleta Culebras - Supe
- Caleta El Dorado - Chimbote
- Caleta La Gramita - Chimbote
- Caleta Los Chimus - Chimbote
- Caleta Santa - Chimbote
- Caleta Tortugas - Chimbote
- Caleta Vidal - Supe
- Muelle Portuario Sider "C" - Chimbote
- Puerto Casma - Chimbote
- Puerto Huarmey - Supe
- Puerto Salaverry - Salaverry
- Puerto Samanco - Chimbote
- Puerto Supe - Supe
- Punta Lobitos - Supe
- Terminal Multiboyas - Chimbote
- Terminal Multiboyas Paramonga - Supe
Asimismo, los puertos que aún se mantienen cerrados en su totalidad por las condiciones marítimas son:
- Caleta Atico
- Caleta Cherrepe
- Caleta El Faro
- Caleta Guadalupito
- Caleta Huanchaco
- Caleta La Barranca
- Caleta La Planchada
- Caleta Magdalena de Cao
- Caleta Quilca
- Muelle Artesanal del Terminal Pesquero Salaverry
- Puerto Malabrigo
- Puerto Matarani
- Puerto Morin
- Puerto Pacasmayo
- Terminal Multiboyas Mollendo
- Terminar Multiboyas Monte Azul
- Terminal Multiboyas Salaverry
- Terminal Portuario Chimbote
- Terminar Portuario Tisur - Muelle C
- Terminal Portuario Tisur - Muelle F
¿Por qué suceden oleajes anómalos?
Este fenómeno anómalo se debe al impacto del oleaje o a la energía de las olas que se transfiere desde el océano abierto hacia sus costas. Este se puede reconocer cuando el mar presenta alturas de olas hasta en un 50% más de sus características normales.
Asimismo, las instituciones solicitaron a la ciudadanía y pescadores respetar el protocolo y evitar que realicen actividades dentro del mar, ya que podría ser perjudicial para la integridad de las personas.
