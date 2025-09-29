HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Cierran más de 60 puertos en litoral peruano por oleaje anómalo: emiten alerta roja en Lima, La Libertad, Arequipa y Moquegua

La Dicapi informó que el cierre de los puertos se debe a que el fenómeno meteorológico impide el desarrollo normal de las actividades marítimas, pesqueras y portuarias.

Fenómeno climático se extenderá hasta el 30 de septiembre.
Fenómeno climático se extenderá hasta el 30 de septiembre. | Andina

La Dirección General de Capitanía y Guardacostas (Dicapi) informó este lunes 29 de septiembre el cierre de 63 puertos a lo largo del litoral peruano por oleajes de ligera a fuerte intensidad, según el pronóstico de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú.

De acuerdo con lo señalado, el evento meteorológico continuará hasta el 30 de este mes. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que en el norte se cerró 11 puertos, en el centro 31 y en el sur 21. No obstante, en los otros 63 puertos restantes quedaron operativos.

TE RECOMENDAMOS

Jornada de PROTESTAS, ELECCIONES y JOSÉ DOMINGO PÉREZ EN VIVO | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Ositrán apoya ampliación de la Línea 1 del Metro de Lima por saturación del sistema

lr.pe

¿Qué puertos cerraron en la costa peruana?

El primer informe de la Dicapi a las 7:00 a.m. indicó que 63 puertos se encontraban cerrados en su totalidad; sin embargo, en el transcurso del día, algunos han ido aperturando sus labores en un 50%. Es decir, han limitado el tráfico de naves en la jurisdicción debido a los fuertes vientos y altura de olas. Las regiones afectadas son: Lima, La Libertad y Áncash:

  • Caleta Coishco - Chimbote
  • Caleta Culebras - Supe
  • Caleta El Dorado - Chimbote
  • Caleta La Gramita - Chimbote
  • Caleta Los Chimus - Chimbote
  • Caleta Santa - Chimbote
  • Caleta Tortugas - Chimbote
  • Caleta Vidal - Supe
  • Muelle Portuario Sider "C" - Chimbote
  • Puerto Casma - Chimbote
  • Puerto Huarmey - Supe
  • Puerto Salaverry - Salaverry
  • Puerto Samanco - Chimbote
  • Puerto Supe - Supe
  • Punta Lobitos - Supe
  • Terminal Multiboyas - Chimbote
  • Terminal Multiboyas Paramonga - Supe

Asimismo, los puertos que aún se mantienen cerrados en su totalidad por las condiciones marítimas son:

  • Caleta Atico
  • Caleta Cherrepe
  • Caleta El Faro
  • Caleta Guadalupito
  • Caleta Huanchaco
  • Caleta La Barranca
  • Caleta La Planchada
  • Caleta Magdalena de Cao
  • Caleta Quilca
  • Muelle Artesanal del Terminal Pesquero Salaverry
  • Puerto Malabrigo
  • Puerto Matarani
  • Puerto Morin
  • Puerto Pacasmayo
  • Terminal Multiboyas Mollendo
  • Terminar Multiboyas Monte Azul
  • Terminal Multiboyas Salaverry
  • Terminal Portuario Chimbote
  • Terminar Portuario Tisur - Muelle C
  • Terminal Portuario Tisur - Muelle F

PUEDES VER: Beca 18: inscripciones, fecha de examen, lista de preseleccionados y cronograma completo, según Pronabec

lr.pe

¿Por qué suceden oleajes anómalos?

Este fenómeno anómalo se debe al impacto del oleaje o a la energía de las olas que se transfiere desde el océano abierto hacia sus costas. Este se puede reconocer cuando el mar presenta alturas de olas hasta en un 50% más de sus características normales.

Asimismo, las instituciones solicitaron a la ciudadanía y pescadores respetar el protocolo y evitar que realicen actividades dentro del mar, ya que podría ser perjudicial para la integridad de las personas.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Lima, Arequipa, La Libertad y más regiones en alerta naranja por lluvias y descargas eléctricas

Lima, Arequipa, La Libertad y más regiones en alerta naranja por lluvias y descargas eléctricas

LEER MÁS
Brillo solar y temperaturas altas en Lima regresarán: Senamhi anuncia fechas y revela valores altos

Brillo solar y temperaturas altas en Lima regresarán: Senamhi anuncia fechas y revela valores altos

LEER MÁS
De frío intenso y lloviznas a horas con brillo solar: así cambiará el clima el fin de semana en Lima, según Senamhi

De frío intenso y lloviznas a horas con brillo solar: así cambiará el clima el fin de semana en Lima, según Senamhi

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Exalcalde y exfuncionarios de Comas condenados por autorizar construcción del Mall Plaza sin estudios técnicos

Exalcalde y exfuncionarios de Comas condenados por autorizar construcción del Mall Plaza sin estudios técnicos

LEER MÁS
El ‘Monstruo’ asegura que S/1 millón se perdió durante la captura de la cajera de Los Injertos del Cono Norte": "La Policía pintó eso”

El ‘Monstruo’ asegura que S/1 millón se perdió durante la captura de la cajera de Los Injertos del Cono Norte": "La Policía pintó eso”

LEER MÁS
Reniec emite DNI electrónico gratis en octubre 2025: quiénes pueden obtenerlo y en qué sedes

Reniec emite DNI electrónico gratis en octubre 2025: quiénes pueden obtenerlo y en qué sedes

LEER MÁS
Revelan audio del ‘Monstruo’ horas antes de su captura en Paraguay: acusa a una mujer de delatarlo

Revelan audio del ‘Monstruo’ horas antes de su captura en Paraguay: acusa a una mujer de delatarlo

LEER MÁS
Paro de transportistas este 2 de octubre: las líneas de transporte que acatarán medida y no saldrán a trabajar

Paro de transportistas este 2 de octubre: las líneas de transporte que acatarán medida y no saldrán a trabajar

LEER MÁS
Corte de agua en Arequipa este 30 de septiembre: revisa zonas y horarios afectados por Sedapar

Corte de agua en Arequipa este 30 de septiembre: revisa zonas y horarios afectados por Sedapar

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Manifestantes llegan a los exteriores del Congreso: colectivos y estudiantes de San Marcos alzan su voz de protesta

Marcha de la Generación Z: enfrentamiento entre PNP y manifestantes en Acho deja un herido que es llevado de emergencia

“Pequeño J.”, presunto asesino de 3 jovencitas argentinas es de La Esperanza, Trujillo

Sociedad

“Pequeño J.”, presunto asesino de 3 jovencitas argentinas es de La Esperanza, Trujillo

¿Habrá paro de transportistas mañana? Sigue EN VIVO las movilizaciones de este 28 de septiembre

Los últimos días del 'Monstruo' en Paraguay: vivía en la miseria, sin dinero y entre trapos sucios

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Manifestantes llegan a los exteriores del Congreso: colectivos y estudiantes de San Marcos alzan su voz de protesta

Marcha de la Generación Z: enfrentamiento entre PNP y manifestantes en Acho deja un herido que es llevado de emergencia

Marcha de la 'Generación Z' EN VIVO: policía reprime protesta contra Dina Boluarte y Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota