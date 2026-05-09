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Sociedad

Casas inclinadas, pistas partidas y un primer piso que parece sótano: la urbanización de Lima que se hunde desde hace 13 años

La degradación del paisaje ha transformado la zona en un escenario postapocalíptico, con edificios inclinados, calles hundidas y un terreno inestable que representa una grave amenaza, especialmente ante un sismo.

Centímetro a centímetro edificios y casas se hunden en la urbanización de Limatambo.
Centímetro a centímetro edificios y casas se hunden en la urbanización de Limatambo. | Foto: composición LR
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En el corazón de Surquillo, específicamente en el jirón Los Culíes, la urbanización Limatambo desafía toda lógica urbana. Pese a colindar con algunas de las zonas más privilegiadas de Lima Metropolitana y estar a un paso del centro empresarial de San Isidro, este sector ofrece un panorama desolador que dista mucho del lujo de sus vecinos: la tierra parece estarse ‘tragando’ sus calles.

Desde hace más de 13 años, la zona experimenta un proceso de hundimiento progresivo, centímetro a centímetro, que ha transformado el paisaje en una escena postapocalíptica. Hay pistas fracturadas, cimientos expuestos y casas agrietadas que, según advierten ingenieros civiles, podrían colapsar en cualquier momento y representar una amenaza mortal para los residentes y transeúntes.

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Así luce Limatambo, el barrio de Lima Metropolitana que se hunde desde hace más de una década

Tras un revelador reportaje de Reporte Semanal, la realidad de Limatambo ha quedado expuesta como una herida abierta en la ciudad. El paisaje urbano ya no es el de un barrio convencional: la degradación ha "derretido" la arquitectura de la zona. Las pistas y veredas, totalmente fracturadas, presentan inclinaciones y han perdido cualquier simetría original, mientras las rejas metálicas de las viviendas lucen aplastadas y desencajadas, por lo que han quedado inoperativas bajo el peso de un suelo que no deja de ceder.

El escenario más dramático se observa en la verticalidad de los edificios. Debido al hundimiento sostenido, lo que inicialmente eran primeros pisos hoy ha quedado reducido a semisótanos, y las ventanas del segundo nivel están al alcance de cualquier transeúnte. Esta deformación del terreno no solo ha dejado cocheras inutilizables, sino que ha abierto rajaduras tan profundas en las paredes que, en algunos casos, es posible divisar el interior de los hogares desde la calle. Esto evidencia la vulnerabilidad extrema en la que viven sus residentes.

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Casa de vecino en urbanización de Limatambo.

¿Por qué se está hundiendo Limatambo?

El hundimiento de Limatambo no es un misterio, sino la consecuencia de una negligencia histórica. El suelo sobre el que descansan estas viviendas es, en realidad, una falsa superficie: el barrio fue edificado sobre una antigua cantera de 30 metros de profundidad. Durante la construcción de la Vía Expresa de Paseo de la República, este enorme vacío fue rellenado de forma precaria con todo tipo de desechos, desde residuos sanitarios hasta desmonte de construcción, lo que creó una base inestable que hoy pasa factura.

Esta "bomba de tiempo" bajo el pavimento ya ha fracturado la vida cotidiana de los vecinos con el colapso constante de las redes de agua y desagüe. Sin embargo, la mayor preocupación de los expertos no es lo que ya ocurrió, sino lo que está por venir. En una ciudad con alto silencio sísmico, como Lima, el terreno de Limatambo se convierte en el escenario más vulnerable: ante un sismo de gran magnitud, el suelo de relleno podría amplificar las ondas y provocar una tragedia de proporciones incalculables.

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