Keiko Fujimori pagó con dinero público un “tour turístico” a California, EE.UU

Paseo. Las fotografías que publicó Keiko Fujimori en su cuenta de “X” confirman que su periplo por California no fue precisamente una “capacitación académica”. Foto: composición LR/Joel Narvaez

Paseo. Las fotografías que publicó Keiko Fujimori en su cuenta de “X” confirman que su periplo por California no fue precisamente una “capacitación académica”. Foto: composición LR/Joel Narvaez

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El mismo día de su cumpleaños número 49, el 26 de mayo de 2024, la candidata presidencial Keiko Fujimori partió con destino a San Francisco, California, Estados Unidos, en un viaje financiado con fondos públicos, para cumplir, según dijo, actividades de índole partidaria.

Así lo describió en su cuenta de 'X' ese día: “Muy contenta de iniciar, junto a miembros de Fuerza Popular, una visita académica en California, Estados Unidos. Esta invitación significa una gran oportunidad para intercambiar experiencias con universidades e instituciones políticas y empresas de tecnología”.

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Pero cuando los verificadores de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios (GSFP) de la ONPE cruzaron la información de la candidata, encontraron que durante su estadía se dedicó a actividades de su agenda personal, a un “tour turístico”, y no precisamente concurrió a una capacitación académica, como mencionó.

Keiko Fujimori declaró a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que destinó S/27.927 al viaje y la estadía en San Francisco, dinero que forma parte del fondo de financiamiento público directo de los partidos.

Sin embargo, según estableció la ONPE, la Ley de Organizaciones Políticas N.° 28094 no contempla los gastos que hizo Keiko Fujimori en Estados Unidos. Según su reporte migratorio, la candidata de Fuerza Popular salió del país el 25 de mayo y regresó el primero de junio de 2024.

Pero, como es característico en el comportamiento político de Keiko Fujimori y del fujimorismo, la aspirante presidencial no aceptó responsabilidad alguna. Más bien, sin presentar pruebas, afirmó que el informe de la ONPE sería un ataque político. La fiscalización se hizo en la actual gestión del jefe interino Bernardo Pachas Serrano, y no en la del extitular Piero Corvetto, como señalan erróneamente los fujimoristas en las redes sociales.

“La ONPE está tan desacreditada con sus formas de actuar... Lo único que nosotros podemos decir es que todo esto va a ser apelado y estoy segura que vamos a ganar”, declaró Keiko Fujimori a los medios, sin explicar los fundamentos de la sanción impuesta por la ONPE.

Fuerza Popular ha sido sancionada con una multa de S/198.000 por destinar fondos públicos a gastos no autorizados por la ley.

El cuestionamiento central de la ONPE radica en que Keiko Fujimori informó que se trasladaría a EE. UU. para desarrollar un programa de conferencias y reuniones en los condados de San Francisco, Marin, Santa Clara y Sacramento, California. Además de “visitas a las sedes de diversas compañías mundiales de alta tecnología en San Francisco, Napa Valley, y a la sede del Parlamento Estatal en Sacramento”.

Empero, al revisar la documentación sustentatoria de las actividades, los fiscalizadores concluyeron lo siguiente: “Se encuentra acreditado que en ninguno de los documentos que respaldan la actividad bajo análisis se visualiza que se trate o, por lo menos se haga referencia, a una capacitación (técnica) o similares”.

También verificaron que “al revisar la página web institucional de la universidad que brindó la actividad, se observa que no forma parte de su oferta educativa”.

Por si fuera poco, “las visitas a universidades de renombre internacional, la reunión con el Cónsul General del Perú en San Francisco, las visitas a las sedes de empresas líderes en tecnología, así como la visita al Capitolio de California en Sacramento (...) no se enmarca en una actividad de capacitación”, se indica en el informe.

Incluso, la ONPE aclara que las simples reuniones con profesores o personalidades no implican capacitaciones académicas. “Es evidente que las meras visitas protocolares, reuniones o conversaciones con determinadas personas no logran constituirse en actividades de capacitación”, concluye el informe.