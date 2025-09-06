Tragedia en Amazonas: dos personas mueren aplastadas tras derrumbe en cerro Conila

A través del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) del Gobierno Regional Amazonas, se informó sobre un inmenso derrumbe de un cerro ocurrido la tarde del viernes 5 de setiembre en la altura de la localidad de Cohechan, en el distrito de Conila, provincia de Luya. El desastre natural provocó la muerte de 2 personas y dejó a otros aplastados bajo los escombros. Además, la vía que conecta Luya con Conila quedó totalmente bloqueada.

Ante la emergencia, Defensa Civil y su Grupo de Trabajo para la Gestión del Riesgo de Desastres, la Compañía N.º 101 de Higos Urco y efectivos de la Policía Nacional se dirigieron a la zona para llevar a cabo las labores de rescate.

Dos personas fallecidas y un herido derrumbe en Amazonas

Las víctimas mortales del incidente fueron identificadas como Víctor Hugo Zumaeta Tuesta y Victoria Grandez Vilca. Sus cuerpos fueron retirados por el personal de emergencia y entregados a sus respectivos familiares tras la autorización del Ministerio Público. Al respecto, la localidad de Cohechan lamentó la pérdida de sus dos vecinos y compartieron el siguiente mensaje: “Nuestro querido obrero bíblico, Víctor Hugo, descansa hasta la resurrección. Oremos por su familia y su pequeño que queda en orfandad”.

De igual forma, se reportó que una tercera persona quedó lesionada por el deslizamiento de parte del cerro. Ella fue identificada como Carmen Alvis Chuquizuta, quien fue trasladada al Hospital Virgen de Fátima con el diagnóstico de traumatismo encefalo craneano leve a moderado, según informaron las autoridades.

Vía bloqueada tras volcadura de maquinaria pesada

El derrumbe provocó la interrupción total de la vía y la volcadura de maquinaria pesada de un consorcio vial que se encontraba trabajando en la zona afectada. Al cierre de esta nota, las autoridades continúan realizando las labores de búsqueda y limpieza junto con la Municipalidad Distrital de Conila, la Policía Nacional, la Fiscalía, los Bomberos, la Diresa, entre otras instituciones. El Gobierno Regional Amazonas, mediante el COER, se encuentra monitoreando la zona afectada a fin de que se restablezca el tránsito en la vía.

