HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Quién es Maura Sánchez, la empresaria dueña de la casa detonada en Trujillo?
¿Quién es Maura Sánchez, la empresaria dueña de la casa detonada en Trujillo?     ¿Quién es Maura Sánchez, la empresaria dueña de la casa detonada en Trujillo?     ¿Quién es Maura Sánchez, la empresaria dueña de la casa detonada en Trujillo?     
Sociedad

Tragedia en Amazonas: dos personas mueren aplastadas tras derrumbe en cerro Conila

Los cuerpos de los fallecidos fueron entregados a sus familiares tras la autorización de la Fiscalía. Además, una tercera persona resultó herida tras el derrumbe en Conila, Amazonas.

Fiscalía informó que los dos cuerpos fallecidos fueron encontrados tras el derrumbe. Foto: COERN Amazonas
Fiscalía informó que los dos cuerpos fallecidos fueron encontrados tras el derrumbe. Foto: COERN Amazonas

A través del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) del Gobierno Regional Amazonas, se informó sobre un inmenso derrumbe de un cerro ocurrido la tarde del viernes 5 de setiembre en la altura de la localidad de Cohechan, en el distrito de Conila, provincia de Luya. El desastre natural provocó la muerte de 2 personas y dejó a otros aplastados bajo los escombros. Además, la vía que conecta Luya con Conila quedó totalmente bloqueada.

Ante la emergencia, Defensa Civil y su Grupo de Trabajo para la Gestión del Riesgo de Desastres, la Compañía N.º 101 de Higos Urco y efectivos de la Policía Nacional se dirigieron a la zona para llevar a cabo las labores de rescate.

PUEDES VER: Fiscalía contra Violencia a la Mujer será instalada en comunidad Awajún ante alarmante aumento de abusos sexuales infantiles y contagios de VIH

lr.pe

Dos personas fallecidas y un herido derrumbe en Amazonas

Las víctimas mortales del incidente fueron identificadas como Víctor Hugo Zumaeta Tuesta y Victoria Grandez Vilca. Sus cuerpos fueron retirados por el personal de emergencia y entregados a sus respectivos familiares tras la autorización del Ministerio Público. Al respecto, la localidad de Cohechan lamentó la pérdida de sus dos vecinos y compartieron el siguiente mensaje: “Nuestro querido obrero bíblico, Víctor Hugo, descansa hasta la resurrección. Oremos por su familia y su pequeño que queda en orfandad”.

De igual forma, se reportó que una tercera persona quedó lesionada por el deslizamiento de parte del cerro. Ella fue identificada como Carmen Alvis Chuquizuta, quien fue trasladada al Hospital Virgen de Fátima con el diagnóstico de traumatismo encefalo craneano leve a moderado, según informaron las autoridades.

PUEDES VER: Violaciones sexuales de menores en Condorcanqui se triplican en solo tres meses: "No hay justicia, solo impunidad y mucha corrupción"

lr.pe

Vía bloqueada tras volcadura de maquinaria pesada

El derrumbe provocó la interrupción total de la vía y la volcadura de maquinaria pesada de un consorcio vial que se encontraba trabajando en la zona afectada. Al cierre de esta nota, las autoridades continúan realizando las labores de búsqueda y limpieza junto con la Municipalidad Distrital de Conila, la Policía Nacional, la Fiscalía, los Bomberos, la Diresa, entre otras instituciones. El Gobierno Regional Amazonas, mediante el COER, se encuentra monitoreando la zona afectada a fin de que se restablezca el tránsito en la vía.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Fiscalía contra Violencia a la Mujer será instalada en comunidad Awajún ante alarmante aumento de abusos sexuales infantiles y contagios de VIH

Fiscalía contra Violencia a la Mujer será instalada en comunidad Awajún ante alarmante aumento de abusos sexuales infantiles y contagios de VIH

LEER MÁS
Fiscalía contra Violencia a la Mujer será instalada en comunidad Awajún ante alarmante aumento de abusos sexuales infantiles y contagios de VIH

Fiscalía contra Violencia a la Mujer será instalada en comunidad Awajún ante alarmante aumento de abusos sexuales infantiles y contagios de VIH

LEER MÁS
Fiscalía agiliza carpetas fiscales por casos de violación sexual de menores en Condorcanqui que sigue en aumento

Fiscalía agiliza carpetas fiscales por casos de violación sexual de menores en Condorcanqui que sigue en aumento

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Incendio de gran magnitud afecta tres viviendas en Comas: al menos cinco unidades de bomberos atienden siniestro

Incendio de gran magnitud afecta tres viviendas en Comas: al menos cinco unidades de bomberos atienden siniestro

LEER MÁS
¿Quién es Maura Sánchez, la empresaria dueña de la casa detonada en Trujillo en caso ligado a mineros informales?

¿Quién es Maura Sánchez, la empresaria dueña de la casa detonada en Trujillo en caso ligado a mineros informales?

LEER MÁS
Docentes jubilados y cesantes piden a Dina Boluarte promulgar ley de aumento de pensiones: "Que valore nuestra entrega a la educación"

Docentes jubilados y cesantes piden a Dina Boluarte promulgar ley de aumento de pensiones: "Que valore nuestra entrega a la educación"

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú en manos del Ejecutivo tras aprobación en el Congreso

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú en manos del Ejecutivo tras aprobación en el Congreso

LEER MÁS
Trenes en conflicto: ministro de Transportes revela que amenazan con demandarlo si no firma adenda de proyecto Lima-Chosica

Trenes en conflicto: ministro de Transportes revela que amenazan con demandarlo si no firma adenda de proyecto Lima-Chosica

LEER MÁS
Doña Ernestina, la mujer más longeva del Perú, cumple 102 años: "Tuve una infancia muy feliz"

Doña Ernestina, la mujer más longeva del Perú, cumple 102 años: "Tuve una infancia muy feliz"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Canal confirmado de Argentina contra Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal de Perú contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver ONLINE?

Sociedad

Temblor en Perú HOY, 4 de septiembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Asesinan a jalador de combi frente a peatones y dejan a una mujer herida en av. Faucett, Callao

Finge ser menor para acosar a niña de 10 años en Ventanilla: acusado es padrastro de compañero de colegio de la víctima

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota