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Joven denuncia a Cruz del Sur por entregar su encomienda valorizada en S/40.000 a estafador: "No hay un protocolo"

El empresario señaló una presunta filtración de sus datos dentro de la agencia y cuestionó los controles de la empresa de transporte, tras descubrir que la firma registrada no coincide con la de su DNI.

Delincuente habría tenido acceso a la guía de recojo emitida por Cruz del Sur para apoderarse de la encomienda del empresario.
Delincuente habría tenido acceso a la guía de recojo emitida por Cruz del Sur para apoderarse de la encomienda del empresario. | Foto: composición LR/Panamericana Televisión
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Un nuevo caso de suplantación de identidad afectó a un joven empresario del rubro oftalmológico. Según denunció la víctima, envió desde Huancayo a Lima, a través de una agencia de Cruz del Sur, equipos médicos valorizados en más de S/40.000, luego de realizar una campaña de salud visual en la Universidad Continental. Sin embargo, al acudir a la sede de la empresa de transporte para recoger la encomienda, descubrió que esta ya había sido entregada a otra persona, pese a que el delincuente no contaba con la guía de recojo requerida para retirar el paquete.

“Yo envié los equipos el día miércoles desde Huancayo hasta Lima, a eso de las 12 del medio día. (No sé cómo) se han podido filtrar todos mis datos y la documentación necesaria para poder recoger una encomienda suplantando mi identidad con la clonación de mi DNI. No hay un debido protocolo dentro de la empresa”, manifestó el afectado en una entrevista para Panamericana Televisión.

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Empresario reporta fallas en el control de verificación de la empresa: “La firma no coincide con mi DNI”

Una contradicción entre el testimonio del personal y los registros visuales ha puesto en duda la versión inicial brindada por la compañía sobre la entrega de la encomienda. Según relató el joven, al presentar su reclamo le indicaron que el paquete había sido retirado por una mujer, quien realizó el pago del servicio en efectivo. No obstante, al revisar las cámaras de seguridad del local, se constató que dicha versión contradice la evidencia fílmica: las imágenes muestran a un hombre recogiendo la encomienda y efectuando la transacción con tarjeta.

Asimismo, sostuvo que la empresa no habría seguido el procedimiento correspondiente para la entrega del paquete, ya que advirtió que la firma consignada en los registros no coincide con la que figura en su DNI. En ese sentido, exhortó a la empresa a reforzar sus filtros de selección y supervisión del personal, al considerar que podría existir una filtración de información de los clientes desde el interior de la agencia.

“Acuso formalmente a la empresa Cruz del Sur de no tener un debido protocolo de recojo de encomienda y de no filtrar al personal que contrata. Mi hipótesis es que dentro (de la agencia) existe una mafia que filtra los datos de los clientes que envían encomiendas de alto valor. No es una empresa cualquiera, es una de renombre y por ello yo he tenido la confianza de enviar mis equipos”, indicó.

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