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Sociedad

Municipalidad de Miraflores causa polémica por cartel que prohibía mascotas en el Parque María Reiche

La comuna atribuyó la situación a un "error operativo involuntario" y retiró el letrero que incluía la prohibición de bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes.

La Municipalidad de Miraflores retiró un cartel que prohibía el ingreso de mascotas en el parque María Reiche, generando controversia entre los usuarios en redes sociales.
La Municipalidad de Miraflores retiró un cartel que prohibía el ingreso de mascotas en el parque María Reiche, generando controversia entre los usuarios en redes sociales. | Composición LR
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La Municipalidad de Miraflores retiró un cartel colocado en el parque María Reiche que prohibía el ingreso de mascotas y las colocaba en la misma lista de restricciones que el consumo de alcohol y drogas. La imagen del aviso generó indignación entre usuarios en redes sociales, que cuestionaron a la gestión del alcalde Carlos Canales.

La controversia comenzó luego de que el periodista Paco Flores difundiera en X una fotografía del letrero instalado en el parque miraflorino. En el aviso se prohibía el ingreso de perros, bicicletas, scooters y también el consumo de alcohol y drogas, situación que usuarios interpretaron como una equiparación entre las mascotas y actividades ilícitas.

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‘‘Una más del alcalde de Miraflores: prohíbe las mascotas en el parque María Reiche. (Y los pone al mismo nivel que las drogas (?))’’, escribió Flores en la red social, publicación que rápidamente se viralizó y acumuló cientos de comentarios de rechazo.

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Municipio de Miraflores cuestionado por cartel

Entre las figuras públicas que reaccionaron estuvo el conductor Beto Ortiz, quien mencionó al líder de Renovación Nacional, Rafael López Aliaga, para cuestionar la medida aplicada en el distrito. ‘‘¿Sabías que tu alcalde Carlos Canales está prohibiendo los perros?’’, publicó.

La polémica aumentó cuando vecinos y usuarios comenzaron a plantear protestas simbólicas, incluidas convocatorias para acudir al parque acompañados de sus mascotas. ‘‘Vamos 500 a ver si nos sacan’’, escribió uno de los internautas.

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Gestión de Carlos Canales se retracta

Ante la presión pública, la comuna emitió un pronunciamiento en el que atribuyó lo ocurrido a 'un error operativo involuntario' y aseguró que el cartel fue retirado apenas se detectó el hecho.

‘‘La Municipalidad de Miraflores informa que debido a un error operativo involuntario se colocó el referido cartel en el parque María Reiche. Apenas se detectó el hecho se procedió a su retiro’’, indicó la entidad edil.

Asimismo, la municipalidad señaló que el distrito promueve la convivencia familiar y el uso responsable de los espacios públicos, especialmente por parte de la infancia y las mascotas.

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