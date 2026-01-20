HOYSuscripcion LR Focus

20 heridos tras descarrilamiento de dos trenes en España     
Jerí solicita ir ante la Comisión de Fiscalización tras reuniones secretas     
Sociedad

Crecida del río Ucayali arrasa con 65 viviendas y deja más de 100 damnificados en Loreto

Gobierno Regional de Loreto dispuso el envío de 23 toneladas de ayuda humanitaria para los afectados.

Comunidades de Tiruntán, Santa Ana y Cunshamay son las más afectadas. Foto: Composición LR / Cortesía
Comunidades de Tiruntán, Santa Ana y Cunshamay son las más afectadas. Foto: Composición LR / Cortesía

El aumento del caudal del río Ucayali tras las intensas lluvias registradas durante las últimas semanas en Loreto, han provocado una fuerte erosión que ya destruyó cerca de 65 viviendas y dejó 110 personas damnificadas en las comunidades de Tiruntán, Santa Ana y Cunshamay, en el distrito de Padre Márquez, provincia de Ucayali, según información de las autoridades.

En Tiruntán, es uno de los puntos más golpeados, los pobladores se han visto obligados a desmontar sus propias casas para rescatar madera, calamina y pertenencias antes de que la ribera colapse, debido a que la variación del cauce del Ucayali ha debilitado completamente el terreno, que se desploma con facilidad.

El juez de paz del sector, Guillermo Padilla, señaló que la erosión avanza rápidamente y que muchas familias han quedado expuestas sin un lugar seguro donde reubicarse. 

Río Ucayali continúa creciendo

En comunicación con el jefe Senamhi Loreto, el ingeniero Marco Paredes, informó para este medio que el Ucayali registra actualmente casi tres metros por encima de su nivel normal, lo que explica la severidad de la erosión en esta parte de la cuenca del río.

El especialista también recordó que el río Ucayali es el afluente que aporta alrededor del 60% del caudal total del Amazonas, por lo que su crecimiento no solo afecta a comunidades como Tiruntán, sino que también genera presión en toda la cuenca amazónica en Loreto, especialmente sobre terrenos frágiles y zonas ribereñas.

Toneladas de ayuda humanitaria para damnificados

Ante esta situación, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Loreto dio a conocer, que el Gorel dispuso el envío de 23 toneladas de ayuda humanitaria, que incluye alimentos, frazadas, materiales de construcción y enseres de cocina destinados a las familias damnificadas.

Los ciudadanos de Tiruntán, Santa Ana y Cunshamay piden la reubicación temporal inmediata. Temen que, si las lluvias continúan con la misma intensidad, nuevas viviendas podrían colapsar y la emergencia se extienda a otras comunidades del distrito ya mencionado.

