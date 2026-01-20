Huaicos EN VIVO en Perú: reporte de lluvias, regiones afectadas, vías bloqueadas y alertas del Senamhi

Alrededor de 20 regiones han sido declaradas en emergencia ante el aumento de las lluvias. | Composición LR

Alrededor de 20 regiones han sido declaradas en emergencia ante el aumento de las lluvias. | Composición LR

Alrededor de 382 distritos en 20 regiones del Perú han sido declarados en estado de emergencia debido a las lluvias intensas y al riesgo de activación de quebradas. Entre las localidades afectadas se ubican principalmente Amazonas, Áncash, Cusco, Piura, Puno y Ucayali. De acuerdo con el Centro de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), más de tres millones de personas viven en alto riesgo frente a las inundaciones, huaicos y deslizamientos.

Durante la etapa de verano, se activan las alertas en puntos críticos a fin de que la población tome las precauciones necesarias. Sin embargo, muchos ciudadanos continúan expuestos, mientras que las respuestas del Estado apuntan a acciones de contingencia y no a la prevención estructural para reducir las pérdidas humanas y materiales.

Huaicos EN VIVO en Perú 14:24 Trabajos de limpieza en Pasco La Municipalidad Distrital de Huachón, en Pasco, coordina activamente los trabajos de limpieza y mantenimiento de la vía afectada en el C.P. Puagmaray, luego del huaico ocurrido la mañana del martes 20 de enero. COEN informó que no hubo daños a la vida y salud de las personas. 14:05 Ayuda humanitaria en Arequipa La Municipalidad Distrital de Tomepampa coordina la entrega de ayuda humanitaria para las personas afectadas y damnificadas por las intensas lluvias ocurridas el domingo 18 de enero. Según el COEN, el evento dejó viviendas afectadas e inhabitables. 14:03 Viviendas en riesgo El riesgo alcanza tanto a zonas urbanas como rurales. Unas 942.000 viviendas se encuentran en riesgo muy alto por movimientos en masa y 386.988 por inundaciones. Además, más de 2,3 millones de viviendas están ubicadas en áreas de riesgo alto por lluvias y desbordes de ríos. La infraestructura esencial tampoco está a salvo: 1.169 establecimientos de salud y 5.118 colegios presentan riesgo muy alto por inundaciones, mientras que 1.839 centros de salud y 14.885 colegios están expuestos a movimientos en masa. 14:03 Provincias de Lima en alerta roja por activación de quebradas De acuerdo con el Aviso N.° 018-2026-INDECI/COEN, las provincias de Cajatambo, Canta, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos presentan un alto riesgo de activación de quebradas. Esta situación está asociada a las lluvias intensas previstas para las próximas 24 horas, sumadas a las precipitaciones acumuladas durante la última semana en la región.

TE RECOMENDAMOS LAS "VERSIONES CHINAS" DE JERÍ Y AUDIENCIA CONTRA DELIA ESPINOZA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD