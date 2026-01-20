HOYSuscripcion LR Focus

Cae Vilma Zeña, condenada por esclavitud en caso Galería Nicolini
Sociedad

Huaicos EN VIVO en Perú: reporte de lluvias, regiones afectadas, vías bloqueadas y alertas del Senamhi

El Senamhi emitió una alerta roja ante la posible activación de quebradas y huaicos en Lima, mientras que alrededor de 20 regiones fueron declaradas en estado de emergencia por el incremento de lluvias.

Alrededor de 20 regiones han sido declaradas en emergencia ante el aumento de las lluvias.
Alrededor de 20 regiones han sido declaradas en emergencia ante el aumento de las lluvias. | Composición LR

Alrededor de 382 distritos en 20 regiones del Perú han sido declarados en estado de emergencia debido a las lluvias intensas y al riesgo de activación de quebradas. Entre las localidades afectadas se ubican principalmente Amazonas, Áncash, Cusco, Piura, Puno y Ucayali. De acuerdo con el Centro de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), más de tres millones de personas viven en alto riesgo frente a las inundaciones, huaicos y deslizamientos.

Durante la etapa de verano, se activan las alertas en puntos críticos a fin de que la población tome las precauciones necesarias. Sin embargo, muchos ciudadanos continúan expuestos, mientras que las respuestas del Estado apuntan a acciones de contingencia y no a la prevención estructural para reducir las pérdidas humanas y materiales.

Huaicos EN VIVO en Perú

14:24
20/1/2026

Trabajos de limpieza en Pasco

La Municipalidad Distrital de Huachón, en Pasco, coordina activamente los trabajos de limpieza y mantenimiento de la vía afectada en el C.P. Puagmaray, luego del huaico ocurrido la mañana del martes 20 de enero. COEN informó que no hubo daños a la vida y salud de las personas.

14:05
20/1/2026

Ayuda humanitaria en Arequipa

La Municipalidad Distrital de Tomepampa coordina la entrega de ayuda humanitaria para las personas afectadas y damnificadas por las intensas lluvias ocurridas el domingo 18 de enero. Según el COEN, el evento dejó viviendas afectadas e inhabitables. 

14:03
20/1/2026

Viviendas en riesgo

El riesgo alcanza tanto a zonas urbanas como rurales. Unas 942.000 viviendas se encuentran en riesgo muy alto por movimientos en masa y 386.988 por inundaciones. Además, más de 2,3 millones de viviendas están ubicadas en áreas de riesgo alto por lluvias y desbordes de ríos.

La infraestructura esencial tampoco está a salvo: 1.169 establecimientos de salud y 5.118 colegios presentan riesgo muy alto por inundaciones, mientras que 1.839 centros de salud y 14.885 colegios están expuestos a movimientos en masa.

14:03
20/1/2026

Provincias de Lima en alerta roja por activación de quebradas

De acuerdo con el Aviso N.° 018-2026-INDECI/COEN, las provincias de Cajatambo, Canta, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos presentan un alto riesgo de activación de quebradas. Esta situación está asociada a las lluvias intensas previstas para las próximas 24 horas, sumadas a las precipitaciones acumuladas durante la última semana en la región.

