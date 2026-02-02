HOYSuscripcion LR Focus

Piura: Senamhi pronostica alta probabilidad de lluvias desde el 6 hasta el 12 de febrero

En la región se prevé la activación de quebradas en las provincias de Ayabaca y Huancabamba para los siguientes días.


La mayoría de lluvias en la región se han focalizado en la sierra, informó el especialista. Créditos: Composición LR.
El jefe zonal del Senamhi en Piura, Jorge Carranza, informó que desde el día 6 hasta el 15 de febrero se presentará una humedad por encima de lo normal en la costa norte del país. Esto generaría precipitaciones inclusive en la zona costera de la región norteña.

En esa línea, Carranza informó que las precipitaciones que se han registrado en Piura, y en otras zonas del norte del país, han sido generadas por el trasvase de humedad desde la Amazonía a la costa y el desplazamiento de humedad y vientos de América Central hacia América del Sur.

En cuanto a la temperatura del agua del mar frente a la costa de Piura, está se mantiene dentro de los parámetros normales.

Activación de quebradas

Por otro lado, el jefe zonal del Senamhi apuntó que las mayoría de lluvias en el departamento se han focalizado en la sierra de Piura. Asimismo, pronosticó la activación de quebradas en esta zona de la región para los siguientes días.

"Hay una alerta de activación de quebradas en zonas como Ayabaca, Huarmaca, Huancabamba, Sapillica, San Pedro, Sondorillo, Salala, Canchaque, Limón de Porcuya, entre otros", acotó Carranza.

Situación de reservorios

El especialista puntualizó que tanto el reservorio de Poechos como el de San Lorenzo, principales fuentes de agua para el sector agrícola, han alcanzado un 74% de su almacenamiento tras el periodo de lluvias del mes de enero.

