Derrumbe de grandes rocas en la catarata Velo de la Novia en Ucayali hirió mortalmente a un menor de edad y un adulto mayor en la provincia de Padre Abad. El Gobierno Regional dispuso la atención inmediata de los ocho heridos en un centro de salud en Aguaytia, Asimismo, se dispuso equipos técnicos de la Gestión del Riesgo de Desastres y la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo se acerquen a la zona para verificar los daños y evacuar el lugar.

Noticia en desarrollo.