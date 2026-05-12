Magaly cuestionó que integrantes de ‘La Manada’ le exijan el pago de S/350 mil. Foto: Composición LR

Magaly cuestionó que integrantes de ‘La Manada’ le exijan el pago de S/350 mil. Foto: Composición LR

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En la reciente edición de Magaly TV La Firme, Magaly Medina respondió con dureza a los comentarios realizados en el pódcast ‘La Manada’, donde los panelistas del programa le exigieron públicamente que pague los S/350 mil que deberá entregar a Jefferson Farfán tras perder el juicio que el exfutbolista inició en su contra.

La conductora aprovechó su espacio para dirigirse a los integrantes del pódcast, emitido en el canal Satélite+, plataforma vinculada al exseleccionado peruano, y lanzó fuertes comentarios que rápidamente se hicieron viral.

Magaly Medina critica a integrantes de 'La Manada'

Durante su descargo, la conductora de espectáculos cuestionó la postura de los integrantes del pódcast y aseguró que respaldan ciegamente al exseleccionado peruano.

“Pásame esa parte de La Manada, los ‘chupes de Farfán’. Porque Farfán tiene a sus trabajadores. Todo lo que él hace, ellos lo repiten, así como monitos también”, inició diciendo.

Sin embargo, la popular ‘Urraca’ fue más allá y mencionó los recientes reclamos públicos de Darinka Ramírez respecto de la pensión y los gastos de la hija que tiene con Jefferson Farfán.

“Espero que ahora Gerardo y toda La Manada, después de escuchar a Darinka Ramírez y su pedido hacia Farfán, también todos los días le digan: ‘Farfán, págale a tu hija. Farfán, dale lo que tu hija se merece’”, agregó.

Las declaraciones de Magaly hacen referencia a las recientes entrevistas de Darinka Ramírez, quien aseguró que los S/7 mil de pensión que recibe para su hija no cubrirían todos los gastos de la menor. Además, cuestionó el presunto intento de reducir dicho monto, pese al estilo de vida que mantiene el exfutbolista.

Integrantes de 'La Manada' le piden a Magaly que pague deuda a Jefferson Farfán

La reacción de Medina surgió luego de los comentarios realizados en el pódcast ‘La Manada’, emitido el último viernes 8 de mayo.

En medio de la transmisión, el influencer ‘Gerardo Pe’ bromeó sobre la deuda que la conductora deberá pagarle a Jefferson Farfán tras el fallo judicial.

“Acá en Satélite todos somos apañadores. Magaly, págale a Farfán. Ya estamos 8 de mayo; no nos han pagado todavía”, comentó entre risas.

Las declaraciones no tardaron en viralizarse en redes sociales y terminaron provocando la respuesta de la ‘Urraca’ en la edición del lunes 11 de mayo de su programa.

Magaly deberá pagarle S/350.000 a Jefferson Farfán tras perder juicio

El enfrentamiento judicial entre Magaly y la ‘Foquita’ inició luego de que, en 2019, el programa de la conductora difundiera imágenes grabadas desde el exterior del departamento del exfutbolista, ubicado en Miraflores.

Según la defensa de Farfán, las imágenes vulneraban su privacidad al mostrar parte de su vida íntima dentro del inmueble. El caso estuvo relacionado con el contexto sentimental que el exjugador atravesaba en ese momento con Yahaira Plasencia.

Tras varios años de proceso judicial, el Poder Judicial falló a favor de Jefferson Farfán y determinó que Magaly Medina debería pagar una reparación civil de S/350 mil.