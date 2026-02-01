Más calor en Lima: Primera semana de febrero superaría los 30 °C, advierte Senamhi

Las temperaturas diurnas en la costa peruana aumentarán entre el 3 y 6 de febrero, según el Senamhi. Las condiciones atmosféricas favorecerán jornadas más cálidas, sobre todo en áreas urbanas. | Foto: Andina/Composición LR

Durante los primeros días de febrero, las condiciones atmosféricas en la costa peruana vienen presentando cambios que favorecen un aumento de las temperaturas durante el día. Este escenario se desarrollará principalmente en zonas urbanas y ciudades costeras, generando jornadas con mayor sensación térmica en horas del mediodía y la tarde.

De acuerdo con la información técnica difundida por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), este comportamiento del clima se registrará entre el martes 3 y el viernes 6 de febrero. El organismo explicó que el incremento térmico estará acompañado de cielos mayormente despejados en gran parte del litoral, lo que permitirá una mayor radiación solar.

Temperaturas diurnas en la costa peruana aumentarían entre el 3 y 6 de febrero, según Senamhi

El Senamhi detalló que durante este periodo se espera una disminución en la intensidad de los vientos del sur, junto con la presencia de corrientes provenientes del norte. Esta combinación favorecerá el ascenso de las temperaturas máximas en ciudades ubicadas a lo largo de la costa.

Además, entre el 4 y el 6 de febrero, el ingreso de aire seco en niveles medios de la atmósfera contribuirá a mantener valores elevados durante el día. Este fenómeno se encuentra asociado a movimientos descendentes del aire, lo que limita la formación de nubosidad y refuerza el calentamiento diurno.

Si bien el ambiente será más cálido durante el día, también se prevén ráfagas de viento en la costa central durante las noches y madrugadas, condiciones que podrían propiciar la presencia de niebla o neblina en las primeras horas de la mañana.

Pronóstico de Senamhi para el inicio de febrero de 2026. Foto: captura

Senamhi: regiones y distritos donde se prevén los valores más altos de calor

En Lima Metropolitana, las temperaturas máximas oscilarían entre los 27 °C en distritos del sector oeste y cerca de los 30 °C en zonas del centro de la capital. En tanto, los distritos ubicados en Lima este y Lima norte podrían registrar valores cercanos a los 32 °C.

En el norte del país, regiones como Piura y Tumbes presentarían temperaturas que fluctuarían entre los 32 °C y 37 °C. Lambayeque e Ica alcanzarían registros entre los 30 °C y 36 °C, mientras que La Libertad tendría máximas que variarían entre los 28 °C y 32 °C.

Para la región Lima y Áncash, se esperan valores de hasta 33 °C, y en la costa sur las temperaturas diurnas se ubicarían entre los 26 °C y 33 °C. El Senamhi indicó que continuará realizando el seguimiento permanente de estas condiciones y recomendó a la población mantenerse informada a través de sus canales oficiales.

