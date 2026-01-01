HOYSuscripcion LR Focus

¿Hay atención hoy, 1 de enero, en supermercados?
¿Hay atención hoy, 1 de enero, en supermercados?     
Sociedad

Caos en la Costa Verde por Año Nuevo: colapso vehicular y desorden en playa Agua Dulce de Chorrillos

Congestión de hasta tres horas, un único acceso colapsado, cobros por ingreso y restricciones municipales afectaron a miles de bañistas en la playa de Chorrillos.

Informalidad y desorden marcan jornada en la playa Agua Dulce de Lima
Informalidad y desorden marcan jornada en la playa Agua Dulce de Lima | Mabel Alva/La República.

El inicio del 2026 estuvo marcado por una masiva llegada de bañistas a las playas de la Costa Verde desde las primeras horas del 1 de enero. Familias y grupos de amigos acudieron para disfrutar del mar tras las celebraciones de Año Nuevo; sin embargo, en la playa Agua Dulce, en el distrito de Chorrillos, la jornada se vio empañada por el desorden, el colapso vehicular y múltiples reclamos de los visitantes.

La alta afluencia generó congestión en distintos puntos de la ciudad. Ciudadanos reportaron demoras de hasta tres horas para llegar desde distritos de Lima Norte, siendo uno de los tramos más críticos el cruce de la avenida 28 de Julio con la Vía Expresa. Ante la saturación del tránsito, la Policía dispuso el cierre del acceso a la Costa Verde por la Vía Expresa en sentido de norte a sur, lo que obligó a desvíos y agravó la congestión en vías alternas.

Caos en el ingreso a Agua Dulce

Agua Dulce, una de las playas más grandes y concurridas de Lima, cuenta con un único acceso vehicular, situación que intensificó el caos. En la zona se registraron discusiones entre conductores y personal de la Municipalidad de Chorrillos por el cobro de cinco soles para el ingreso de autos y motocicletas. Decenas de vehículos permanecieron detenidos durante más de una hora a la espera de que se libere espacio.

“Me he demorado tres horas. Está cerrado el acceso a la Costa Verde”, señaló un ciudadano que llegó desde Puente Camote, en San Martín de Porres, junto a su familia. Otros visitantes indicaron que, pese a la espera, no tuvieron otra alternativa que permanecer en la fila para poder ingresar al balneario.

Los visitantes reportaron demoras de hasta tres horas para llegar a la playa. Foto: Mabel Alva/LR.

Los visitantes reportaron demoras de hasta tres horas para llegar a la playa. Foto: Mabel Alva/LR.

En el acceso se observó la presencia de personal del Grupo de Intervención Rápida (GIR), Serenazgo y la Subgerencia de Transporte, además de solo tres efectivos policiales, conformando un contingente reducido frente a la magnitud de la afluencia.

Informalidad y desorden marcan jornada en Agua Dulce

Durante un recorrido realizado por La República, se constató además un marcado avance de la informalidad. Pese a la prohibición municipal, comerciantes ambulantes vendían alimentos en la arena, mientras combis ofrecían traslados hacia el malecón y la avenida Huaylas cobrando hasta S/3 por persona. Esto ocurrió a pesar de que el 1 de enero se habilitó el servicio especial del Metropolitano “Playero”, que conecta la estación Matellini con la playa Agua Dulce por S/3,50.

La presencia de estas unidades informales coincidió con restricciones aplicadas por personal de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), que cerró un carril para priorizar el servicio autorizado, obligando a varios conductores a detenerse en plena vía. A ello se sumaron quejas por el uso de espacios públicos como cambiadores improvisados y la detonación de pirotécnicos en zonas con alta concentración de bañistas y sombrillas, lo que generó preocupación por posibles accidentes.

La Policía cerró el acceso por la Vía Expresa, por lo que la congestión se agravó en vías alternas. Foto: Mabel Alva/LR.

La Policía cerró el acceso por la Vía Expresa, por lo que la congestión se agravó en vías alternas. Foto: Mabel Alva/LR.

Chorrillos refuerza restricciones y advierte multas en playas por verano

Ante el inicio de la temporada de verano, la municipalidad de Chorrillos informó que endureció las medidas de control. El alcalde Richard Cortez recordó que está prohibido el ingreso de alcohol y alimentos perecibles, así como la instalación de carpas, campamentos y fogatas. Las infracciones pueden ser sancionadas con multas de hasta el 50 % de una UIT, equivalente a S/2.800. Según el municipio, más de 20.000 personas visitaron Agua Dulce durante la jornada.

En paralelo, la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) advirtió que la mayoría de playas del distrito, incluida Agua Dulce Norte B y Sur A, fue calificada como no saludable. Solo Pescadores y Las Sombrillas fueron consideradas aptas para el público.

