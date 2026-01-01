HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Más de 130 incendios registrados en todo el Perú desde la víspera de Año Nuevo: 77 ocurrieron en Lima este 1 de enero

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú reportó una jornada crítica durante las primeras horas del 2026. El uso de pirotecnia y cortocircuitos habrían sido las causas principales de la emergencia.

La mayoría de los incendios reportados en Lima durante Año Nuevo fueron provocadas por el uso de pirotécnicos.
La mayoría de los incendios reportados en Lima durante Año Nuevo fueron provocadas por el uso de pirotécnicos. | Foto: composición LR/ Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú

Lo que debió ser una celebración se convirtió en una jornada de emergencia para el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP). Según el último balance oficial, se han registrado más de 130 incendios en todo el territorio peruano desde la víspera de Año Nuevo y solo 77 afectaron a Lima este 1 de enero.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado víctimas mortales, aunque sí se reportaron cuantiosos daños materiales y varias personas atendidas por inhalación de humo.

Perú registra más de 130 incendios: 77 afectaron Lima en Año Nuevo

La capital peruana concentró la mayor carga de trabajo para los hombres de rojo. Solo durante el transcurso de este 1 de enero, se contabilizaron 77 incendios en San Juan de Lurigancho, Rimac, Carabayllo, Villa María del triunfo, Villa el Salvador, Santa Anita, Breña, Independencia, Chorrillos, Los Olivos y otros distritos de Lima Metropolitana.

Mario Caseretto, gerente de Gestión de Riesgos de Desastres de la Municipalidad de Lima, mencionó que muchos de los siniestros en Lima fueron provocados por el uso indiscriminado de artefactos pirotécnicos y el recalentamiento de redes eléctricas.

"Están de código 3 (los incendios), uno en San Juan de Lurigancho, el resto código 2, habrán sido unos 5 en total; y el resto son amagos de incendio que han podido ser controlados por las unidades cercanas en cada jurisdicción”, informó Caseretto para RPP.

En el resto del país, se reportaron más de 57 siniestros adicionales. Las regiones con mayor incidencia, además de la capital, fueron Callao, con 10 incendios registrados en zonas industriales y viviendas precarias. Arequipa registró nueve, donde el fuego afectó principalmente áreas de pastizales y almacenes temporales.

Los siniestros atendidos por el cuerpo de bomberos no presentaron víctimas mortales. Foto: CGBVP

Arequipa reportó nueve incendios en las primeras seis horas del 2026

En Arequipa, la VII Comandancia Departamental de Bomberos informó que se registraron un total de nueve incendios, en un lapso de seis horas, entre minutos previos a la medianoche y las primeras horas del 2026. Siete ocurrieron en la provincia de Arequipa, los dos restantes en las provincias de Islay y Camaná. La mayoría habría tenido como chispa inicial a fuegos pirotécnicos.

En el caso de la capital del departamento, las emergencias se reportaron en los distritos de Miraflores, Cerro Colorado, José Luis Bustamante y Rivero, Paucarpata, Cercado y Socabaya.

En la provincia de Islay el incendio ocurrió en el patio maniobras del ferrocarril, quemando un pequeño pastizal. Y en Camaná, un automóvil ardió en el distrito de La Punta.

