Congreso aprueba inhabilitación contra Delia Espinoza
🔴 Congreso inhabilitó a Delia, Aprobaron viaje de José Jerí y ¿Harvey será senador o diputado?

Sociedad

Costa verde cerrada este 4 y 5 de diciembre por Juegos Bolivarianos: este es el plan de desvío vehicular

Desvíos cierre de la Costa Verde iniciaron este 3 de diciembre y estarán activos hasta el 6 por competencias de ciclismo y marcha atlética pertenecientes a los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho - Lima 2025.

La Municipalidad de Lima anunció nuevos cierres temporales en la Costa Verde debido a la realización de competencias deportivas correspondientes a los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho - Lima 2025. Las restricciones, que se aplicarán en distintos tramos, fechas y horarios, buscan garantizar la seguridad de los atletas.

La medida ha generado un fuerte impacto en el tráfico limeño, pues la Costa Verde es una de las principales rutas que conecta distritos como San Miguel, Miraflores, Barranco y Chorrillos. Debido a los desvíos implementados, los vehículos se han visto obligados a circular por avenidas con menor capacidad, generando embotellamientos. Ante ello, la Policía Nacional ha desplegado un operativo especial con el fin de agilizar el tránsito, aunque los usuarios aseguran que “las demoras son inevitables”.

Gobierno de José Jerí recorta Beca 18: ¿quién pierde y por qué? | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

PUEDES VER: Municipalidad de Lima inauguró ascensores en la Costa Verde, pero hoy están inoperativos y vandalizados

¿A qué hora cierra la Costa Verde este 4 y 5 de diciembre?

La primera restricción se realizará debido a la competencia de ciclismo. La Costa Verde cerrará desde las 11:30 p. m. del jueves 4 de diciembre hasta la 1:00 p. m. del viernes 5 de diciembre, con un cierre total de la vía durante ese periodo. Los devíos de norte a sur se darán en las avenidas Costanera, Bertolotto, Armendáriz, San Martín y José Olaya.

Por otro lado, de sur a norte, los desvíos comprenden las avenidas Chorrillos, Miguel Grau, Reducto, José Pardo, Pérez Araníbar, Del Ejército y La Paz. La Municipalidad señaló que estas rutas alternas se han habilitado para “garantizar el desplazamiento ordenado durante el desarrollo de la competencia”

Cierre de la Costa verde por competencia este 5 y 6 de diciembre

La segunda clausura temporal será por la competencia de marcha atlética. Iniciará el viernes 5 de diciembre a las 11:30 p. m. y se extenderá hasta la 1:00 p. m. del sábado 6 de diciembre. Los desvíos serán similares a los implementados el 29 de noviembre, según detallaron los organizadores.

PUEDES VER: Costa Verde cerrada otra vez: horarios, desvíos y vías afectadas para conductores por los Juegos Bolivarianos

Cronograma oficial de competencias en la Costa Verde

La organización de los Juegos Bolivarianos informó que diversas pruebas se desarrollarán en esta vía entre el 27 de noviembre y el 6 de diciembre. Varias rutas estarán destinadas exclusivamente para los deportistas, por lo que se recomienda a la ciudadanía planificar sus desplazamientos. Estas son las fechas anunciadas:

  • Ciclismo (San Miguel – Barranco): 27 de noviembre y 5 de diciembre
  • Marcha Atlética (Playa Agua Dulce, Chorrillos): 29 de noviembre y 6 de diciembre
  • Triatlón (Chorrillos y Barranco): 3 y 5 de diciembre
  • Remo Coastal (Playa Yuyos, Barranco): 6 de diciembre

