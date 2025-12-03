Cierran Costa Verde este 4 y 5 de diciembre por Juegos Bolivarianos 2025 | Elvis Cairo | La República

Cierran Costa Verde este 4 y 5 de diciembre por Juegos Bolivarianos 2025 | Elvis Cairo | La República

La Municipalidad de Lima anunció nuevos cierres temporales en la Costa Verde debido a la realización de competencias deportivas correspondientes a los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho - Lima 2025. Las restricciones, que se aplicarán en distintos tramos, fechas y horarios, buscan garantizar la seguridad de los atletas.

La medida ha generado un fuerte impacto en el tráfico limeño, pues la Costa Verde es una de las principales rutas que conecta distritos como San Miguel, Miraflores, Barranco y Chorrillos. Debido a los desvíos implementados, los vehículos se han visto obligados a circular por avenidas con menor capacidad, generando embotellamientos. Ante ello, la Policía Nacional ha desplegado un operativo especial con el fin de agilizar el tránsito, aunque los usuarios aseguran que “las demoras son inevitables”.

TE RECOMENDAMOS Gobierno de José Jerí recorta Beca 18: ¿quién pierde y por qué? | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

¿A qué hora cierra la Costa Verde este 4 y 5 de diciembre?

La primera restricción se realizará debido a la competencia de ciclismo. La Costa Verde cerrará desde las 11:30 p. m. del jueves 4 de diciembre hasta la 1:00 p. m. del viernes 5 de diciembre, con un cierre total de la vía durante ese periodo. Los devíos de norte a sur se darán en las avenidas Costanera, Bertolotto, Armendáriz, San Martín y José Olaya.

Por otro lado, de sur a norte, los desvíos comprenden las avenidas Chorrillos, Miguel Grau, Reducto, José Pardo, Pérez Araníbar, Del Ejército y La Paz. La Municipalidad señaló que estas rutas alternas se han habilitado para “garantizar el desplazamiento ordenado durante el desarrollo de la competencia”

Cierre de la Costa verde por competencia este 5 y 6 de diciembre

La segunda clausura temporal será por la competencia de marcha atlética. Iniciará el viernes 5 de diciembre a las 11:30 p. m. y se extenderá hasta la 1:00 p. m. del sábado 6 de diciembre. Los desvíos serán similares a los implementados el 29 de noviembre, según detallaron los organizadores.

Cronograma oficial de competencias en la Costa Verde

La organización de los Juegos Bolivarianos informó que diversas pruebas se desarrollarán en esta vía entre el 27 de noviembre y el 6 de diciembre. Varias rutas estarán destinadas exclusivamente para los deportistas, por lo que se recomienda a la ciudadanía planificar sus desplazamientos. Estas son las fechas anunciadas:

Ciclismo (San Miguel – Barranco): 27 de noviembre y 5 de diciembre

Marcha Atlética (Playa Agua Dulce, Chorrillos): 29 de noviembre y 6 de diciembre

Triatlón (Chorrillos y Barranco): 3 y 5 de diciembre

Remo Coastal (Playa Yuyos, Barranco): 6 de diciembre

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.