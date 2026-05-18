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Corredor Rosado ya conecta Lima y Callao: estos son sus 33 paraderos disponibles por solo S/1.50

Las unidades de este nuevo sistema recorren desde Mi Perú hasta la Plaza 2 de Mayo. Su flota inicial comprende 30 buses modernos que integran herramientas tecnológicas.

Corredor Rosado ya opera en Lima y Callao
Corredor Rosado ya opera en Lima y Callao | Composición LR / Difusión
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El Corredor Rosado, que conecta Lima y Callao, ya se encuentra en marcha. Se trata de un nuevo medio de transporte que une ambas jurisdicciones a través de 33 paraderos estratégicos por una tarifa promocional de S/1,50 durante su primera etapa de funcionamiento.

La flota inicial está compuesta por 30 buses modernos que integran herramientas tecnológicas para mejorar la experiencia y seguridad de los usuarios. Su objetivo es ayudar a reducir los tiempos de viaje, ya que pasa por importantes puntos de la capital y del puerto chalaco.

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A continuación, te presentamos los puntos de recojo del Corredor Rosado, divididos en dos bloques.

PUEDES VER: Corredor Rosado unirá Lima y Callao por solo S/1.50: rutas, sistema de transporte y ubicación en tiempo real

lr.pe

Paraderos en el Callao del Corredor Rosado

  1. Mi Perú
  2. Paradero Teléfono
  3. Primero Naval
  4. Paradero Centro
  5. Paradero 8 de Angamos
  6. Paradero Inca Kola
  7. Paradero Farmacia
  8. Brisas de Oquendo
  9. Puente Oquendo
  10. Carrillo
  11. Terminal Pesquero
  12. Imupesa
  13. Depósito
  14. Canta Callao
  15. Grupo Aéreo N.° 8
  16. Aeronaves
  17. Outlet Arauco
  18. Aduanas

Paraderos en Lima del Corredor Rosado

Los puntos de recojo en la capital continúan la lista anterior e incluyen:

  1. Quilca
  2. Primero de Mayo
  3. Av. Argentina
  4. Insurgentes
  5. Mall Bellavista
  6. Plaza Vea Colonial
  7. Universidad San Marcos
  8. Av. Universitaria
  9. Av. Leonardo Arrieta
  10. Dueñas
  11. Naciones Unidas
  12. MTC
  13. Tingo María
  14. Jr. Cárcamo Pacasmayo
  15. Plaza 2 de Mayo
Ruta completa del Corredor Rosado

Ruta completa del Corredor Rosado

Tarifa promocional y pago digital

Para incentivar el uso de este nuevo sistema, se ha establecido una tarifa promocional de S/1,50 durante las primeras tres semanas de funcionamiento.

  • Medios de pago: El sistema será totalmente digital, lo que permitirá el uso de tarjetas bancarias y recargables, además de la emisión de comprobantes electrónicos.
  • Ahorro de tiempo: El servicio está diseñado para reducir significativamente el tiempo de traslado de los pasajeros.

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