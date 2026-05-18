Corredor Rosado ya conecta Lima y Callao: estos son sus 33 paraderos disponibles por solo S/1.50
Las unidades de este nuevo sistema recorren desde Mi Perú hasta la Plaza 2 de Mayo. Su flota inicial comprende 30 buses modernos que integran herramientas tecnológicas.
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El Corredor Rosado, que conecta Lima y Callao, ya se encuentra en marcha. Se trata de un nuevo medio de transporte que une ambas jurisdicciones a través de 33 paraderos estratégicos por una tarifa promocional de S/1,50 durante su primera etapa de funcionamiento.
La flota inicial está compuesta por 30 buses modernos que integran herramientas tecnológicas para mejorar la experiencia y seguridad de los usuarios. Su objetivo es ayudar a reducir los tiempos de viaje, ya que pasa por importantes puntos de la capital y del puerto chalaco.
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A continuación, te presentamos los puntos de recojo del Corredor Rosado, divididos en dos bloques.
PUEDES VER: Corredor Rosado unirá Lima y Callao por solo S/1.50: rutas, sistema de transporte y ubicación en tiempo real
Paraderos en el Callao del Corredor Rosado
- Mi Perú
- Paradero Teléfono
- Primero Naval
- Paradero Centro
- Paradero 8 de Angamos
- Paradero Inca Kola
- Paradero Farmacia
- Brisas de Oquendo
- Puente Oquendo
- Carrillo
- Terminal Pesquero
- Imupesa
- Depósito
- Canta Callao
- Grupo Aéreo N.° 8
- Aeronaves
- Outlet Arauco
- Aduanas
Paraderos en Lima del Corredor Rosado
Los puntos de recojo en la capital continúan la lista anterior e incluyen:
- Quilca
- Primero de Mayo
- Av. Argentina
- Insurgentes
- Mall Bellavista
- Plaza Vea Colonial
- Universidad San Marcos
- Av. Universitaria
- Av. Leonardo Arrieta
- Dueñas
- Naciones Unidas
- MTC
- Tingo María
- Jr. Cárcamo Pacasmayo
- Plaza 2 de Mayo
Ruta completa del Corredor Rosado
Tarifa promocional y pago digital
Para incentivar el uso de este nuevo sistema, se ha establecido una tarifa promocional de S/1,50 durante las primeras tres semanas de funcionamiento.
- Medios de pago: El sistema será totalmente digital, lo que permitirá el uso de tarjetas bancarias y recargables, además de la emisión de comprobantes electrónicos.
- Ahorro de tiempo: El servicio está diseñado para reducir significativamente el tiempo de traslado de los pasajeros.
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