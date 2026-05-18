Corredor Rosado ya conecta Lima y Callao: estos son sus 33 paraderos disponibles por solo S/1.50

Corredor Rosado ya opera en Lima y Callao | Composición LR / Difusión

Corredor Rosado ya opera en Lima y Callao | Composición LR / Difusión

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El Corredor Rosado, que conecta Lima y Callao, ya se encuentra en marcha. Se trata de un nuevo medio de transporte que une ambas jurisdicciones a través de 33 paraderos estratégicos por una tarifa promocional de S/1,50 durante su primera etapa de funcionamiento.

La flota inicial está compuesta por 30 buses modernos que integran herramientas tecnológicas para mejorar la experiencia y seguridad de los usuarios. Su objetivo es ayudar a reducir los tiempos de viaje, ya que pasa por importantes puntos de la capital y del puerto chalaco.

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A continuación, te presentamos los puntos de recojo del Corredor Rosado, divididos en dos bloques.

Paraderos en el Callao del Corredor Rosado

Mi Perú Paradero Teléfono Primero Naval Paradero Centro Paradero 8 de Angamos Paradero Inca Kola Paradero Farmacia Brisas de Oquendo Puente Oquendo Carrillo Terminal Pesquero Imupesa Depósito Canta Callao Grupo Aéreo N.° 8 Aeronaves Outlet Arauco Aduanas

Paraderos en Lima del Corredor Rosado

Los puntos de recojo en la capital continúan la lista anterior e incluyen:

Quilca Primero de Mayo Av. Argentina Insurgentes Mall Bellavista Plaza Vea Colonial Universidad San Marcos Av. Universitaria Av. Leonardo Arrieta Dueñas Naciones Unidas MTC Tingo María Jr. Cárcamo Pacasmayo Plaza 2 de Mayo

Ruta completa del Corredor Rosado

Tarifa promocional y pago digital

Para incentivar el uso de este nuevo sistema, se ha establecido una tarifa promocional de S/1,50 durante las primeras tres semanas de funcionamiento.

Medios de pago: El sistema será totalmente digital, lo que permitirá el uso de tarjetas bancarias y recargables, además de la emisión de comprobantes electrónicos.

El sistema será totalmente digital, lo que permitirá el uso de tarjetas bancarias y recargables, además de la emisión de comprobantes electrónicos. Ahorro de tiempo: El servicio está diseñado para reducir significativamente el tiempo de traslado de los pasajeros.

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