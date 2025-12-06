HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Cierran la Costa Verde este domingo 7 de diciembre por maratón Mapoli 2025: conoce rutas alternas y horarios

Los distritos afectados por esta restricción incluyen San Miguel, Magdalena del Mar, San Isidro, Miraflores, Barranco y Chorrillos. El punto de partida y llegada será en la Explanada Costa Verde.

El cierre de la vía será desde las 3:00 a. m. hasta las 12:00 a. m. del domingo 7 de diciembre
El cierre de la vía será desde las 3:00 a. m. hasta las 12:00 a. m. del domingo 7 de diciembre | Composición LR | Difusión

La Municipalidad de San Miguel informó que el circuito de playas estará cerrado este domingo 7 de diciembre de 2025 debido a la realización de la maratón Mapoli. El evento contará con recorridos de 10K, 21K y 42K. El punto de partida y llegada será la Explanada Costa Verde, donde los participantes comenzarán a concentrarse desde las 4.00 a. m.

A través de un comunicado, se exhortó a conductores y residentes a tomar precauciones, planificar sus desplazamientos con antelación y evitar el tránsito por la Costa Verde durante el horario del evento.

Imágenes revelan los últimos minutos del hincha de Palmeiras fallecido en bus en Barranco

Rutas alternas y horarios del cierre de la Costa Verde

Según el comunicado del municipio de San Miguel, el cierre temporal del circuito de playas regirá desde las 3.00 a. m. hasta las 12.00 p. m. “La medida se adopta para garantizar la seguridad de los participantes y el adecuado desarrollo del evento deportivo”, se precisó.

Recorrido de la maratón Mapoli 2025. Foto: Municipalidad de San Miguel

Recorrido de la maratón Mapoli 2025. Foto: Municipalidad de San Miguel

Las autoridades también recomendaron a transeúntes y conductores evitar la Costa Verde y optar por vías paralelas, según su ubicación. Entre las rutas alternas se sugiere utilizar las avenidas Brasil y Ejército.

¿Qué distritos afectará el cierre de la Costa Verde?

La medida impactará principalmente en los distritos colindantes: San Miguel, Magdalena del Mar, San Isidro, Miraflores, Barranco y Chorrillos. En estas zonas, la interrupción del tránsito suele provocar embotellamientos durante las horas pico.

Recorrido y horarios de la maratón Mapoli 2025

La ruta de la maratón Mapoli se dividirá por categorías, según la distancia elegida. Los horarios de concentración y los recorridos son los siguientes:

  • 10K – Concentración a las 5.30 a. m.: recorrido por la Costa Verde con giro en U a la altura del parque Ernesto Aramburú Menchaca.
  • 21K – Concentración a las 5.30 a. m.: recorrido por la Costa Verde con giro en U a la altura de la pileta de Chorrillos.
  • 42K – Concentración a las 4.00 a. m.: recorrido por la Costa Verde (ida y vuelta a Chorrillos), ascenso hacia San Miguel y Magdalena, y nuevo tramo de ida y vuelta hasta La Perla.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

