El inicio del 2026 en el Perú estuvo marcado por un fuerte contraste. Mientras que Lima, Cusco y el resto de regiones vibraron con masivas celebraciones, la festividad también se vio empañada por hechos trágicos en Gamarra y Machu Picchu que han dejado de luto a diversas familias peruanas.

Desde el recibimiento en las plazas del Cusco y el amanecer en las playas del litoral, hasta un saldo crítico de más de 130 incendios registrados, en la víspera y e inicio del año, y fatales accidentes viales, el país vivió una jornada de contrastes donde la alegría de los festejos colisionó con incendios y accidentes vehiculares.

Lima celebró el Año Nuevo, pero también vivió tragedias

En la capital, mercados como Mesa Redonda y Gamarra lucieron abarrotados hasta minutos antes de la medianoche por compradores de último minuto que buscaban cábalas y prendas amarillas. Este caos comercial, lamentablemente, derivó en una tragedia en el corazón de La Victoria, previo a las celebraciones por Año Nuevo: un menor de edad perdió la vida tras ser atropellado por un camión blindado en la cuadra 16 del jirón San Cristóbal, un hecho que ha generado indignación por la circulación de vehículos pesados en zonas peatonales saturadas.

Asimismo, la llegada del 1 de enero movilizó a miles hacia el Sur Chico. Donde las playas de Puerto Viejo, Cerro La Virgen, León Dormido y La Ensenada recibieron a cientos de peruanos para las celebraciones de Año Nuevo.

Emergencias en la víspera y Año Nuevo 2026: más de 130 casos de incendios en Perú

El Cuerpo General de Bomberos atendió más de 130 incendios en el Perú en la víspera del año, las últimas 24 horas, y solo 77 durante las primeras 6 horas del 2026 en Lima y Callao. El siniestro más grave ocurrió el 31 de diciembre en un taller de pirotécnicos en el distrito de Ate, en el límite con Santa Anita, donde se requirieron 20 unidades para controlar las llamas. El 1 de enero, en San Juan de Lurigancho, hubo un incendio de código 3 que destruyó un almacén, presuntamente causado por un artefacto pirotécnico que cayó en el techo, también se registró al menos dos incendios de grado 2 en otros sectores. El distrito reportó un total de 13 siniestros.

Por otro lado, en el distrito de La Victoria, un almacén de prendas de vestir y una vivienda en la avenida García Naranjo fueron afectados por un incendio de grado dos. En Callao se reportaron 10 siniestros y en Arequipa se registraron nueve.

Otro de los que más alarma generó, este 1 de enero, fue el de la Costa Verde en Miraflores, que afectó decenas de metros cuadrados de maleza y fue catalogado de magnitud media a la altura de Malecón de la Reserva. Según fuentes de la Municipalidad de Miraflores, el incendio habría sido originado por los fuegos artificiales.

Mario Casaretto, gerente de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Lima, indicó a RPP que el monitoreo permitió clasificar los siniestros y coordinar el desplazamiento de las unidades a las zonas de emergencia.

Cusco celebró el 2026 en medio de tragedia ferroviaria que dejó un fallecido

La Ciudad Imperial volvió a demostrar por qué es el destino favorito del mundo. Con una Plaza de Armas que albergó a más de 50,000 personas, la tradicional vuelta a la plaza se realizó bajo un despliegue de seguridad. Turistas nacionales y extranjeros, vestidos de amarillo, cumplieron con las cábalas de las 12 uvas y las maletas.

Sin embargo, la tragedia no fue ajena a la región. El feriado se vio ensombrecido por un grave choque de trenes en la ruta hacia Machu Picchu (sector Qoriwayrachina).

El siniestro dejó un muerto, identificado como Roberto Cardenas Loayza (61), y más de 100 pasajeros heridos en el violento accidente que se produjo entre dos trenes de las empresas PerúRail e Inca Rail.

Al respecto, el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, criticó los protocolos de seguridad en el choque de trenes en la ruta Machu Picchu - Ollantaytambo. "Esto es el resultado de todo lo que efectivamente hasta ahora han alimentado en la inadecuada gestión, administración. (...) Acá tienen que responder las empresas y la empresa concesionaria de la línea férrea”, expresó.

