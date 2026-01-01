HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Temblor de magnitud 4,2 remeció Cañete esta mañana
Temblor de magnitud 4,2 remeció Cañete esta mañana     Temblor de magnitud 4,2 remeció Cañete esta mañana     Temblor de magnitud 4,2 remeció Cañete esta mañana     
Sociedad

Año nuevo 2026 en Perú: compras a último minuto, playas y plazas llenas, pero con un saldo crítico de más de 130 incendios y trágicos accidentes viales

Perú recibió el 2026 con diversas celebraciones, pero la tragedia golpeó la festividad por los siniestros de gran magnitud, el choque de tren en Cusco y un menor fallecido en Gamarra.

Las celebraciones del Año Nuevo reportaron 77 incendios en Lima el 1 de enero.
Las celebraciones del Año Nuevo reportaron 77 incendios en Lima el 1 de enero. | Foto: composición LR/ Sebastián Blanco/ Wilder Pari

El inicio del 2026 en el Perú estuvo marcado por un fuerte contraste. Mientras que Lima, Cusco y el resto de regiones vibraron con masivas celebraciones, la festividad también se vio empañada por hechos trágicos en Gamarra y Machu Picchu que han dejado de luto a diversas familias peruanas.

Desde el recibimiento en las plazas del Cusco y el amanecer en las playas del litoral, hasta un saldo crítico de más de 130 incendios registrados, en la víspera y e inicio del año, y fatales accidentes viales, el país vivió una jornada de contrastes donde la alegría de los festejos colisionó con incendios y accidentes vehiculares.

TE RECOMENDAMOS

ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Gamarra: Fiscalía abre investigación por homicidio culposo contra conductor de camión que atropelló y causó la muerte de niño

lr.pe

Lima celebró el Año Nuevo, pero también vivió tragedias

En la capital, mercados como Mesa Redonda y Gamarra lucieron abarrotados hasta minutos antes de la medianoche por compradores de último minuto que buscaban cábalas y prendas amarillas. Este caos comercial, lamentablemente, derivó en una tragedia en el corazón de La Victoria, previo a las celebraciones por Año Nuevo: un menor de edad perdió la vida tras ser atropellado por un camión blindado en la cuadra 16 del jirón San Cristóbal, un hecho que ha generado indignación por la circulación de vehículos pesados en zonas peatonales saturadas.

Asimismo, la llegada del 1 de enero movilizó a miles hacia el Sur Chico. Donde las playas de Puerto Viejo, Cerro La Virgen, León Dormido y La Ensenada recibieron a cientos de peruanos para las celebraciones de Año Nuevo.

Emergencias en la víspera y Año Nuevo 2026: más de 130 casos de incendios en Perú

El Cuerpo General de Bomberos atendió más de 130 incendios en el Perú en la víspera del año, las últimas 24 horas, y solo 77 durante las primeras 6 horas del 2026 en Lima y Callao. El siniestro más grave ocurrió el 31 de diciembre en un taller de pirotécnicos en el distrito de Ate, en el límite con Santa Anita, donde se requirieron 20 unidades para controlar las llamas. El 1 de enero, en San Juan de Lurigancho, hubo un incendio de código 3 que destruyó un almacén, presuntamente causado por un artefacto pirotécnico que cayó en el techo, también se registró al menos dos incendios de grado 2 en otros sectores. El distrito reportó un total de 13 siniestros.

Por otro lado, en el distrito de La Victoria, un almacén de prendas de vestir y una vivienda en la avenida García Naranjo fueron afectados por un incendio de grado dos. En Callao se reportaron 10 siniestros y en Arequipa se registraron nueve.

Otro de los que más alarma generó, este 1 de enero, fue el de la Costa Verde en Miraflores, que afectó decenas de metros cuadrados de maleza y fue catalogado de magnitud media a la altura de Malecón de la Reserva. Según fuentes de la Municipalidad de Miraflores, el incendio habría sido originado por los fuegos artificiales.

Mario Casaretto, gerente de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Lima, indicó a RPP que el monitoreo permitió clasificar los siniestros y coordinar el desplazamiento de las unidades a las zonas de emergencia.

Cusco celebró el 2026 en medio de tragedia ferroviaria que dejó un fallecido

La Ciudad Imperial volvió a demostrar por qué es el destino favorito del mundo. Con una Plaza de Armas que albergó a más de 50,000 personas, la tradicional vuelta a la plaza se realizó bajo un despliegue de seguridad. Turistas nacionales y extranjeros, vestidos de amarillo, cumplieron con las cábalas de las 12 uvas y las maletas.

Sin embargo, la tragedia no fue ajena a la región. El feriado se vio ensombrecido por un grave choque de trenes en la ruta hacia Machu Picchu (sector Qoriwayrachina).

El siniestro dejó un muerto, identificado como Roberto Cardenas Loayza (61), y más de 100 pasajeros heridos en el violento accidente que se produjo entre dos trenes de las empresas PerúRail e Inca Rail.

Al respecto, el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, criticó los protocolos de seguridad en el choque de trenes en la ruta Machu Picchu - Ollantaytambo. "Esto es el resultado de todo lo que efectivamente hasta ahora han alimentado en la inadecuada gestión, administración. (...) Acá tienen que responder las empresas y la empresa concesionaria de la línea férrea”, expresó.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Accidente en Machu Picchu EN VIVO: error humano habría causado accidente que dejó un muerto y 107 heridos

Accidente en Machu Picchu EN VIVO: error humano habría causado accidente que dejó un muerto y 107 heridos

LEER MÁS
Madre de niño que falleció atropellado en Gamarra planeaba viaje por el cumpleaños de su hijo: ''Nueve días para sus 3 añitos''

Madre de niño que falleció atropellado en Gamarra planeaba viaje por el cumpleaños de su hijo: ''Nueve días para sus 3 añitos''

LEER MÁS
Niño muere atropellado por camión blindado en Gamarra en vísperas del Año Nuevo 2026

Niño muere atropellado por camión blindado en Gamarra en vísperas del Año Nuevo 2026

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Peruanos que cumplan 18 años y no se inscriban en el Registro Militar serán multados con S/275: Gobierno oficializó los cambios, vía El Peruano

Peruanos que cumplan 18 años y no se inscriban en el Registro Militar serán multados con S/275: Gobierno oficializó los cambios, vía El Peruano

LEER MÁS
Madre de niño que falleció atropellado en Gamarra planeaba viaje por el cumpleaños de su hijo: ''Nueve días para sus 3 añitos''

Madre de niño que falleció atropellado en Gamarra planeaba viaje por el cumpleaños de su hijo: ''Nueve días para sus 3 añitos''

LEER MÁS
Dueño de carretilla intervenida por fiscalizadores de San Isidro asegura que es el cuarto puesto que le quitan: "Sigo comprando"

Dueño de carretilla intervenida por fiscalizadores de San Isidro asegura que es el cuarto puesto que le quitan: "Sigo comprando"

LEER MÁS
Municipalidad de San Isidro separa a serenazgos que fueron grabados comiendo ceviche incautado durante operativo

Municipalidad de San Isidro separa a serenazgos que fueron grabados comiendo ceviche incautado durante operativo

LEER MÁS
Sorteo de La Tinka HOY miércoles 31 de diciembre de 2025: premios, jugada ganadora y Pozo Millonario

Sorteo de La Tinka HOY miércoles 31 de diciembre de 2025: premios, jugada ganadora y Pozo Millonario

LEER MÁS
Habla padre de niño que murió atropellado por camión blindado en Gamarra: "Jugaba con un globo"

Habla padre de niño que murió atropellado por camión blindado en Gamarra: "Jugaba con un globo"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Grupo de K-pop BTS anuncia lanzamiento de nuevo disco en marzo y una gira mundial tras completar el servicio militar obligatorio

Comando Sur de Estados Unidos lanza dos ataques a 'narcolanchas' y deja ocho muertos en total

Sociedad

Nueve incendios se reportaron en el primer día de 2026 en Arequipa

Horarios del Metropolitano, corredores y Metro de Lima para el 31 de diciembre y 1 de enero

Sorteo de La Tinka HOY miércoles 31 de diciembre de 2025: premios, jugada ganadora y Pozo Millonario

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Alcalde de Pataz cuestiona a José Jerí tras nueva masacre en bocamina: "No cumplió nada de lo que prometió"

Pataz: enfrentamiento en zona minera dejó 3 personas fallecidas a vísperas de Año Nuevo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025