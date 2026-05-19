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Ciencia

El ave con aspecto prehistórico que come cocodrilos, mata a sus hermanos y puede medir la altura de un humano

A pesar de su aspecto intimidante y su pico de más de 22 centímetros, el picozapato es generalmente pacífico con los humanos. Su población total se estima entre 5.000 y 8.000 individuos.

El picozapato es un ave solitaria y territorial, pero monógama en su reproducción. Foto: Billiken.
El picozapato es un ave solitaria y territorial, pero monógama en su reproducción. Foto: Billiken.
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El picozapato (Balaeniceps rex), una de las aves más imponentes de África, volvió a captar la atención mundial tras un reciente avistamiento en la bahía de Mabamba, Uganda, donde un ejemplar sorprendió a turistas al posarse a pocos centímetros de ellos.

Con una altura de hasta 1,5 metros, esta especie, que recuerda a un dinosaurio viviente, se convirtió en un símbolo de los humedales del este africano y en un atractivo natural para biólogos y viajeros. Sin embargo, a pesar de su apariencia intimidante y su enorme pico —el tercero más grande del mundo, con más de 22 centímetros de longitud—, el picozapato es generalmente pacífico con los humanos.

Su dieta se centra en peces como el bagre, que constituye el 71% de sus presas, aunque también puede capturar anguilas, serpientes e incluso crías de cocodrilos. Su técnica de caza consiste en permanecer inmóvil durante varios minutos antes de abalanzarse sobre la presa, combinando paciencia y precisión.

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Comportamiento y reproducción

El picozapato es un ave solitaria y territorial, pero monógama en su reproducción. Las hembras ponen hasta tres huevos, aunque por lo general solo sobrevive el primogénito debido a la competencia por el alimento. Este comportamiento fue documentado en videos de la BBC que muestran cómo los polluelos luchan entre sí, lo que asegura la supervivencia del más grande.

Aunque no realiza migraciones largas, el ave se desplaza estacionalmente en busca de comida. Durante la noche, extiende sus alas para mantener el equilibrio y desplazarse con sigilo por los pantanos y lagunas donde habita.

Distribución y conservación

Se encuentra principalmente en Sudán del Sur, Uganda, Tanzania y Zambia, prefiriendo zonas pantanosas y ríos de África central y oriental. Su población total se estima entre 5.000 y 8.000 individuos, y está catalogado como vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (Uicn), debido a la pérdida de hábitat, el drenaje de humedales, la expansión agrícola y el comercio ilegal.

Los expertos destacan que su preservación es crucial no solo para la especie, sino también para la biodiversidad de los ecosistemas acuáticos africanos, ya que los picozapatos son depredadores clave que mantienen el equilibrio natural de sus hábitats.

Patrimonio evolutivo y singularidad

El picozapato es el único miembro del género Balaeniceps, lo que subraya su camino evolutivo distinto dentro de los Pelecaniformes. Sus ancestros surgieron hace más de 66 millones de años, durante el final del Cretácico, y su morfología ha permanecido relativamente inalterada, otorgándole ese aspecto 'prehistórico' que fascina a científicos y amantes de la naturaleza por igual.

Con su comportamiento paciente, fuerza y apariencia casi de otro tiempo, el picozapato sigue siendo uno de los animales más emblemáticos de África y un recordatorio de la riqueza natural que requiere protección urgente frente a la expansión humana y los cambios ambientales.

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