Aeropuerto Jorge Chávez: MTC amplía restricción de carga pesada en av. Morales Duárez hasta el 2028

La av. Morales Duárez es la vía principal de conexión al aeropuerto Jorge Chávez | Composición LR / Andina

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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) amplió hasta el 31 de mayo del 2028 la restricción para la circulación de vehículos de carga pesada en la avenida Morales Duárez, principal vía de acceso al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. La medida aplica para unidades de más de 6.5 toneladas en el tramo entre las avenidas Elmer Faucett y Néstor Gambetta, en ambos sentidos y durante las 24 horas del día.

Según el sector, con esta disposición, oficializada mediante la publicación de la Resolución Directoral N.° 014-2026-MTC/18, se busca preservar la seguridad vial y mejorar las condiciones de tránsito en este corredor estratégico, priorizando el desplazamiento de pasajeros, trabajadores, taxis, vehículos particulares y unidades de transporte público vinculadas a la operación del aeropuerto.

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Norma establece una excepción

La iniciativa dispone la restricción para los vehículos de transporte de mercancías de categoría N2, de más de 6.5 toneladas de peso bruto vehicular, y para los de categoría N3. Sin embargo, también contempla excepciones para unidades de emergencia y otras destinadas a labores de construcción, habilitación de vías y abastecimiento relacionado con la operación del aeropuerto.

La Policía Nacional del Perú (PNP) y la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) serán las encargadas de hacer cumplir esta disposición, mientras que Provías Nacional implementará la señalización correspondiente y difundirá las rutas alternas para los vehículos restringidos.

¿En qué contexto se anuncia esta medida?

Según el MTC, desde el inicio de operaciones del nuevo terminal aéreo, el flujo vehicular en la zona aumentó considerablemente, al pasar de 17.963 vehículos diarios en diciembre del 2024 a 84.243 en enero del 2026. En ese sentido, resaltó que la restricción permitió mantener una circulación más fluida y destacó que su continuidad favorecerá servicios como AeroDirecto, buses especializados y taxis.

Asimismo, la cartera recordó que la ampliación ocurre mientras avanzan proyectos de infraestructura en el entorno del aeropuerto, entre ellos la Vía Expresa Santa Rosa, el Puente Santa Rosa y las obras de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao, que buscan mejorar el transporte de vehículos y pasajeros en esta zona del país.

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