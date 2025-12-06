El festival Vibra Perú 2025 se convierte este fin de semana en uno de los eventos musicales más importantes del país. La cita es en Costa 21, un espacio ubicado en la Costa Verde de Magdalena, donde se espera la asistencia de miles de personas para disfrutar durante dos días seguidos de conciertos en vivo, gastronomía y actividades culturales.

La programación oficial, en esta sexta edición del evento, incluye un impresionante cartel con artistas nacionales e internacionales que representan distintos géneros, desde la cumbia amazónica hasta la salsa y el rock.

¿Qué artistas se presentarán en Vibra Perú 2025?

El festival Vibra Perú 2025 se desarrollará en dos fechas: sábado 6 de diciembre y domingo 7 de diciembre. La programación oficial es la siguiente:

Día 1: sábado 6 de diciembre

Raíces de Jauja

Pelo D’Ambrosio

Juaneco y su Combo

Max Castro

Número sorpresa

Tomás Suárez-Vértiz

Daniela Darcourt

La Única Tropical

Armonía 10 (show extendido).

Día 2: domingo 7 de diciembre

Zen

Rio

William Luna

Septeto Acarey

Los Mirlos

Antología

Son del Duke

Mauricio Mesones

Ke Personajes (show extendido).

Artistas confirmados en Vibra Perú (día 2). Foto: Instagram/ Vibra Perú

¿A qué hora inicia Vibra Perú 2025?

El recinto Costa 21 abrirá sus puertas desde el mediodía para facilitar el ingreso de los asistentes al festival Vibra Perú 2025. Según la programación oficial, el primer día de conciertos, sábado 6 de diciembre, comenzará a las 2.30 p. m. y terminará a las 11.30 p. m., mientras que la segunda jornada, domingo 7, arrancará a la 1.30 p. m. y cerrará a las 11.00 p. m.

La organización señala que tanto los horarios como el orden de presentación de los artistas podrían sufrir modificaciones. Por ello, se recomienda a los asistentes mantenerse atentos a los canales oficiales del evento para evitar contratiempos.

Rutas de acceso a Vibra Perú 2025 y zona gastronómica

Además de la programación musical, Vibra Perú 2025 contará con una zona gastronómica que reunirá propuestas de comida peruana y fusiones internacionales. El evento también ofrecerá espacios de entretenimiento familiar, consolidándose como un festival integral.

De acuerdo con la productora, las principales rutas de acceso serán: Bajada Parque Media Luna, Puente John Lennon, Skate Park de Miraflores y Circuito de Playas. Asimismo, aún quedan entradas disponibles y habrá buses de retorno completamente gratis en coordinación con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).