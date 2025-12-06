Vibra Perú 2025: a qué hora es y qué artistas se presentarán en el festival en Costa 21 el sábado 6 y domingo 7 de diciembre
El festival Vibra Perú 2025 se realizará este sábado 6 y domingo 7 de diciembre, con artistas de diversos géneros, entre ellos Ke Personajes, Armonía 10 y Daniela Darcourt.
El festival Vibra Perú 2025 se convierte este fin de semana en uno de los eventos musicales más importantes del país. La cita es en Costa 21, un espacio ubicado en la Costa Verde de Magdalena, donde se espera la asistencia de miles de personas para disfrutar durante dos días seguidos de conciertos en vivo, gastronomía y actividades culturales.
La programación oficial, en esta sexta edición del evento, incluye un impresionante cartel con artistas nacionales e internacionales que representan distintos géneros, desde la cumbia amazónica hasta la salsa y el rock.
¿Qué artistas se presentarán en Vibra Perú 2025?
El festival Vibra Perú 2025 se desarrollará en dos fechas: sábado 6 de diciembre y domingo 7 de diciembre. La programación oficial es la siguiente:
Día 1: sábado 6 de diciembre
- Raíces de Jauja
- Pelo D’Ambrosio
- Juaneco y su Combo
- Max Castro
- Número sorpresa
- Tomás Suárez-Vértiz
- Daniela Darcourt
- La Única Tropical
- Armonía 10 (show extendido).
Día 2: domingo 7 de diciembre
- Zen
- Rio
- William Luna
- Septeto Acarey
- Los Mirlos
- Antología
- Son del Duke
- Mauricio Mesones
- Ke Personajes (show extendido).
Artistas confirmados en Vibra Perú (día 2). Foto: Instagram/ Vibra Perú
¿A qué hora inicia Vibra Perú 2025?
El recinto Costa 21 abrirá sus puertas desde el mediodía para facilitar el ingreso de los asistentes al festival Vibra Perú 2025. Según la programación oficial, el primer día de conciertos, sábado 6 de diciembre, comenzará a las 2.30 p. m. y terminará a las 11.30 p. m., mientras que la segunda jornada, domingo 7, arrancará a la 1.30 p. m. y cerrará a las 11.00 p. m.
La organización señala que tanto los horarios como el orden de presentación de los artistas podrían sufrir modificaciones. Por ello, se recomienda a los asistentes mantenerse atentos a los canales oficiales del evento para evitar contratiempos.
Rutas de acceso a Vibra Perú 2025 y zona gastronómica
Además de la programación musical, Vibra Perú 2025 contará con una zona gastronómica que reunirá propuestas de comida peruana y fusiones internacionales. El evento también ofrecerá espacios de entretenimiento familiar, consolidándose como un festival integral.
De acuerdo con la productora, las principales rutas de acceso serán: Bajada Parque Media Luna, Puente John Lennon, Skate Park de Miraflores y Circuito de Playas. Asimismo, aún quedan entradas disponibles y habrá buses de retorno completamente gratis en coordinación con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).
Viva Perú 2025 se realizará los días sábado 6 y domingo 7 de diciembre. Foto: Instagram/ Vibra Perú