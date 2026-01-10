Madre y sus tres menores fallecen tras ser impactados por un rayo cuando se encontraban dentro de una cabaña en Apurímac | Foto: Policía Willaq Apurímac.

Madre y sus tres menores fallecen tras ser impactados por un rayo cuando se encontraban dentro de una cabaña en Apurímac | Foto: Policía Willaq Apurímac.

Una madre de familia, identificada con las iniciales J.T.P., y sus tres menores hijos, uno de 8 y dos de 12 años, fallecieron tras ser impactados por un rayo cuando se encontraban al interior de una cabaña rústica en la comunidad de Tacmara, distrito de Pacobamba, provincia de Andahuaylas, región de Apurímac.

La tragedia ocurrió durante una fuerte tormenta eléctrica, que obligó a la familia a refugiarse de la lluvia en la vivienda de condiciones precarias, la cual no resistió la descarga eléctrica. Tras ser informados del suceso, oficiales de la Comisaría de Huancarama llegaron al lugar de los hechos junto con personal de salud del distrito de Pacobamba y representantes del Ministerio Público, que iniciaron las diligencias.

TE RECOMENDAMOS ¿LÓPEZ CHAU ESTUVO EN LURIGANCHO? | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Descarga eléctrica también dejó tres personas heridas

Según las primeras pericias, se tomó conocimiento de que el inmueble estaba construido con material rústico, con elementos como palos, paja y plástico, que no pudo impedir que el rayo cayera sobre las personas en su interior. Asimismo, el informe médico indicó que la causa de muerte fue por descarga eléctrica atmosférica, que provocó quemaduras de primer, segundo y tercer grado, así como un paro cardiorrespiratorio.

Por otro lado, el rayo también provocó heridas en tres personas, quienes lograron ser auxiliadas por residentes locales. Luego de recibir atención en el lugar de los hechos, fueron trasladados hasta la posta médica de Tacmara, donde recibieron atención especializada.

Al menos 47 ovejas fallecieron

Además de las personas afectadas en la comunidad de Tacmara, otra descarga eléctrica se cobró la vida de al menos 47 ovejas pertenecientes a una familia de campesinos, en el sector Osno Pata, en el distrito de Curasco, provincia de Grau.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió el incremento de lluvias en esta región y en la sierra peruana durante el viernes y el fin de semana. Según la entidad, se pronostica un cielo nublado, precipitaciones y temperaturas mínimas de 9°, siendo el domingo el día con más precipitaciones.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.