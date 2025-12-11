Bus del corredor Rojo atropella a una mujer en la avenida Javier Prado con La Molina: víctima quedó gravemente herida
Una mujer, cuya identidad aún se desconoce, sufrió graves lesiones tras el accidente de tránsito, que se originó mientras cruzaba la zona peatonal. Personal de Bomberos permanece en la zona brindando atención.
- Talento en Carabayllo: escolares ingresan a la UNI y consiguen vacante única en Ingeniería Aeroespacial
- Detienen a inspectores municipales de Ate por solicitar coimas a transportistas para no multarlos en Lima Este
Una mujer resultó gravemente herida tras ser atropellada por un bus del corredor Rojo la tarde de este jueves 11 de diciembre en el cruce de la avenida Javier Prado Este con la avenida La Molina, en el distrito de La Molina. La víctima se encontraba cruzando la zona peatonal cuando sufrió el impacto.
El hecho ocurrió alrededor de las 12:20 p.m., según el registro del Centro de Operaciones de Emergencia, que clasificó el incidente como una emergencia médica por traumatismos. De acuerdo a información a la que accedió La República, la afectada ha perdido una de sus extremidades producto del accidente de tránsito.
TE RECOMENDAMOS
BANCADA DE LÓPEZ ALIAGA CONTRA LOS CUIDADOS PALIATIVOS | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO
PUEDES VER: Trágico accidente de tránsito deja al menos 5 fallecidos y más de 20 heridos en carretera Espinar en Cusco
Mujer ha quedado gravemente herida por el impacto
Al lugar acudieron unidades de Emergencia Médica para brindar atención inmediata a la víctima, quien presentaba lesiones de consideración debido al impacto. Hasta el momento no se ha precisado su identidad ni su estado actual.
El accidente generó congestión vehicular en una de las vías más transitadas de la capital, mientras las autoridades evaluaban las circunstancias del atropello y determinaban responsabilidades.
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que el hecho involucra a un bus de la ruta 209 del Corredor Rojo (placa AWE-835). A través de X, la entidad señaló además que personal de Serenazgo, la Municipalidad de La Molina y los bomberos brindaron atención inmediata para trasladar a la persona afectada, una mujer de 70 años.
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.