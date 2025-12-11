Una mujer resultó gravemente herida tras ser atropellada por un bus del corredor Rojo la tarde de este jueves 11 de diciembre en el cruce de la avenida Javier Prado Este con la avenida La Molina, en el distrito de La Molina. La víctima se encontraba cruzando la zona peatonal cuando sufrió el impacto.

El hecho ocurrió alrededor de las 12:20 p.m., según el registro del Centro de Operaciones de Emergencia, que clasificó el incidente como una emergencia médica por traumatismos. De acuerdo a información a la que accedió La República, la afectada ha perdido una de sus extremidades producto del accidente de tránsito.

Mujer ha quedado gravemente herida por el impacto

Al lugar acudieron unidades de Emergencia Médica para brindar atención inmediata a la víctima, quien presentaba lesiones de consideración debido al impacto. Hasta el momento no se ha precisado su identidad ni su estado actual.

El accidente generó congestión vehicular en una de las vías más transitadas de la capital, mientras las autoridades evaluaban las circunstancias del atropello y determinaban responsabilidades.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que el hecho involucra a un bus de la ruta 209 del Corredor Rojo (placa AWE-835). A través de X, la entidad señaló además que personal de Serenazgo, la Municipalidad de La Molina y los bomberos brindaron atención inmediata para trasladar a la persona afectada, una mujer de 70 años.

