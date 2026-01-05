Trámite gratuito de DNI electrónico en enero: revisa sede y qué requisitos piden, según Reniec
Reniec establece beneficios de gratuidad para el DNI electrónico 3.0 en 2026. La campaña itinerante para tramitar el DNIe 3.0 se realizarán en Villa El Salvador.
Con el objetivo de cerrar las brechas de identificación y masificar el uso del DNI electrónico (DNIe) 3.0, el Reniec ha oficializado una serie de beneficios de gratuidad que entrarán en vigencia durante todo el 2026. Esta medida, publicada en el diario oficial El Peruano, busca beneficiar a más de medio millón de ciudadanos, especialmente ante la proximidad de las Elecciones Generales de abril de 2026.
Los grupos prioritarios que pueden acceder a la gratuidad incluyen menores de edad, población en situación de pobreza, personas con discapacidad y miembros de sectores estratégicos.
Requisitos y campaña itinerante en Villa el Salvador
Para este mes de enero, Reniec ha coordinado campañas en diversos distritos de Lima como Villa El Salvador, donde los requisitos generales incluyen:
- Presencia física: el trámite para el DNIe 3.0 es estrictamente presencial por la toma de datos biométricos.
- Documentación: para menores de edad, es obligatoria la presencia de uno de los padres con su respectivo DNI.
- Fotografía: en la mayoría de campañas itinerantes, la toma de fotografía es gratuita en el mismo local.
¿A qué hora y dónde será la campaña gratuita en VES?
En Villa el Salvador, la campaña de trámite y entrega de DNI gratuita se realizará de lunes a viernes, desde el 06 de enero, en la explanada Villa del Adulto Mayor, en la Av. Central con Av. Bolívar - Sector 3 Grupo 8.
- 9:00 a. m. a 12:30 p. m.
- 2:00 p. m. a 4:00 p. m.
¿Quiénes pueden tramitar el DNIe gratis en enero?
No todos los ciudadanos acceden a la gratuidad total de forma automática en oficina, pero existen cuatro grupos prioritarios establecidos por las resoluciones jefaturales del Reniec:
- Menores de edad: Niños de 0 a 1 año que realicen su inscripción por primera vez en centros de atención del Reniec u Oficinas Registrales Auxiliares (ORA) en hospitales.
- Población en situación de pobreza: Personas de todas las edades calificadas como pobres o pobres extremos según el SISFOH, que participen en las campañas itinerantes de la Dirección de Restitución de la Identidad y Apoyo Social (DRIAS).
- Personas con Discapacidad (PCD): Ciudadanos que acrediten su condición conforme a ley, tanto para trámites de primera vez como renovaciones.
- Sectores estratégicos: Miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional (PNP) y Bomberos Voluntarios, en el marco del despliegue para las elecciones de este año.
- Donantes de órganos: Aquellos ciudadanos que actualicen su DNI para incluir de manera afirmativa su voluntad de ser donantes de órganos y tejidos.