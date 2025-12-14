HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

ATU anuncia nueva flota y más buses en Metropolitano: ¿subirá el pasaje?

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) busca optimizar la experiencia del usuario con unidades adicionales.

Se ampliará y renovará la flota del sistema del Metropolitano, según presidente de la ATU.
Se ampliará y renovará la flota del sistema del Metropolitano, según presidente de la ATU. | Difusión

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció la concreción de un préstamo con el Banco Mundial que permitirá la compra de 60 nuevos buses y la modernización de la infraestructura del Metropolitano, el principal sistema de transporte masivo de la capital. La medida apunta a reforzar la capacidad operativa del servicio frente al aumento sostenido de pasajeros.

La iniciativa responde al evidente desgaste de la flota y de las instalaciones, que ya han superado su vida útil. Durante años, los usuarios han manifestado su malestar por la congestión, las largas colas y las constantes demoras que afectan su desplazamiento diario.

Demanda creciente y flota insuficiente

El presidente de la ATU, David Hernández, señaló en declaraciones a Exitosa que la gestión del financiamiento se realizó de manera prioritaria y en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ante la necesidad urgente de reforzar el sistema.

Hernández explicó que la flota actual fue diseñada originalmente para cubrir solo el tramo Matellini–Naranjal, con 300 buses troncales y 225 alimentadores. No obstante, con la ampliación del servicio, esa cantidad resulta insuficiente para atender la demanda actual.

En ese sentido, precisó que las nuevas unidades que se adquirirán serán distribuidas entre las cuatro empresas concesionarias que operan el Metropolitano, con el objetivo de mejorar la frecuencia y reducir los tiempos de espera de los usuarios.

Más allá de la flota, la ATU identificó como prioridad el estado de la infraestructura. El Metropolitano inició operaciones en 2010, pero muchas de sus instalaciones fueron construidas desde 2008, por lo que varios de sus componentes ya han cumplido su ciclo de vida. Puertas automáticas, escaleras eléctricas, ascensores y techos presentan signos evidentes de desgaste, afectando tanto la seguridad como el flujo de pasajeros dentro de las estaciones.

Plan de renovación integral

El titular de la ATU indicó que será necesario reemplazar por completo los equipos obsoletos y realizar un mantenimiento mayor en aquellas estructuras que aún pueden seguir operando. La estrategia contempla no solo la incorporación de nuevos buses, sino también una recuperación integral de la infraestructura.

El objetivo, remarcó, es garantizar un servicio más eficiente, seguro y acorde con las necesidades actuales de la población que depende del sistema.

En cuanto al costo del servicio, la ATU informó que el pasaje del Metropolitano se mantiene en S/ 3.20 para el servicio troncal y S/ 1.50 para los buses alimentadores. El pago se realiza únicamente mediante la tarjeta del Metropolitano, recargable en estaciones y puntos autorizados.

Los menores de seis años que no superen el metro de estatura pueden acceder al servicio de manera gratuita. La entidad precisó que cualquier modificación en la tarifa será anunciada por sus canales oficiales y responderá a criterios técnicos que aseguren la sostenibilidad financiera del sistema.

