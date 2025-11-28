Anuncian cierre de la avenida Javier Prado y otras vías por la final de la Copa Libertadores en el Estadio Monumental
Las avenidas Florián Tristán, Constructores y Javier Prado se cerrarán desde la noche del 28 de noviembre por el partido, y se prohibirá la venta de alcohol este sábado para prevenir incidentes.
A pocas horas de disputarse por segunda vez en Lima la final única de la Copa Libertadores, las autoridades nacionales y locales activaron medidas especiales para asegurar que el duelo entre Flamengo y Palmeiras se desarrolle sin contratiempos. El Estadio Monumental, que recibirá a más de 70.000 aficionados, ya está listo para albergar el encuentro.
Como parte del plan de ordenamiento, el alcalde de La Molina, Diego Uceda, informó que varias avenidas de su distrito serán cerradas temporalmente para facilitar el desplazamiento de los hinchas brasileños hacia el coloso de Ate. El funcionario explicó al medio Exitosa que su equipo ha elaborado un operativo detallado para garantizar un acceso fluido al recinto deportivo.
¿Qué avenidas se cerrarán y a qué hora?
El cierre se iniciará a las 11:00 p. m. del viernes 28 de noviembre y afectará cinco vías principales: Florián Tristán, Constructores, Mogrovejo, Huachipa y Javier Prado. Uceda precisó que contarán con el apoyo de más de 1.500 agentes de la Policía Nacional, además de unos 300 trabajadores municipales (entre serenazgo, gestión de riesgos, fiscalización y movilidad) distribuidos por todo el distrito.
“Desde las 11 de la noche se restringirá el tránsito en Javier Prado. Tenemos un equipo amplio y la coordinación con la PNP permitirá que 1.600 policías refuercen la zona. Estamos tomando todas las medidas necesarias”, afirmó el burgomaestre.
Venta de alcohol queda prohibida
Asimismo, anunció que el sábado 29, desde las 9:00 a.m., quedará prohibida la venta de bebidas alcohólicas en La Molina. Según dijo, la medida busca evitar incidentes mientras miles de hinchas se trasladan hacia el estadio: se estima que unos 50.000 brasileños cruzarán Lima rumbo al Monumental.
Con estas disposiciones, La Molina se suma al dispositivo general de seguridad preparado para la final de la Copa Libertadores, que contempla el cierre de la avenida Javier Prado y otras rutas clave desde la noche del viernes.
