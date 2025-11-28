HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
José Jerí declara en estado de emergencia la frontera Perú - Chile
José Jerí declara en estado de emergencia la frontera Perú - Chile     José Jerí declara en estado de emergencia la frontera Perú - Chile     José Jerí declara en estado de emergencia la frontera Perú - Chile     
Sociedad

Anuncian cierre de la avenida Javier Prado y otras vías por la final de la Copa Libertadores en el Estadio Monumental

Las avenidas Florián Tristán, Constructores y Javier Prado se cerrarán desde la noche del 28 de noviembre por el partido, y se prohibirá la venta de alcohol este sábado para prevenir incidentes.

A pocas horas de la final de la Copa Libertadores en Lima, las autoridades activan medidas especiales para garantizar la seguridad del evento entre Flamengo y Palmeiras.
A pocas horas de la final de la Copa Libertadores en Lima, las autoridades activan medidas especiales para garantizar la seguridad del evento entre Flamengo y Palmeiras. | composición LR | Betsy de los Santos

A pocas horas de disputarse por segunda vez en Lima la final única de la Copa Libertadores, las autoridades nacionales y locales activaron medidas especiales para asegurar que el duelo entre Flamengo y Palmeiras se desarrolle sin contratiempos. El Estadio Monumental, que recibirá a más de 70.000 aficionados, ya está listo para albergar el encuentro.

Como parte del plan de ordenamiento, el alcalde de La Molina, Diego Uceda, informó que varias avenidas de su distrito serán cerradas temporalmente para facilitar el desplazamiento de los hinchas brasileños hacia el coloso de Ate. El funcionario explicó al medio Exitosa que su equipo ha elaborado un operativo detallado para garantizar un acceso fluido al recinto deportivo.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ PASA CON LA CONTROVERSIAL SENTENCIA DE PEDRO CASTILLO? | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Entradas a S/5 en el Parque de las Leyendas: los visitantes que pueden acceder a este benefcio en diciembre

lr.pe

¿Qué avenidas se cerrarán y a qué hora?

El cierre se iniciará a las 11:00 p. m. del viernes 28 de noviembre y afectará cinco vías principales: Florián Tristán, Constructores, Mogrovejo, Huachipa y Javier Prado. Uceda precisó que contarán con el apoyo de más de 1.500 agentes de la Policía Nacional, además de unos 300 trabajadores municipales (entre serenazgo, gestión de riesgos, fiscalización y movilidad) distribuidos por todo el distrito.

“Desde las 11 de la noche se restringirá el tránsito en Javier Prado. Tenemos un equipo amplio y la coordinación con la PNP permitirá que 1.600 policías refuercen la zona. Estamos tomando todas las medidas necesarias”, afirmó el burgomaestre.

PUEDES VER: Hinchas brasileños denuncian demoras en ingreso a Perú por falta de personal e internet en oficina de Migraciones de la localidad de Iñapari, en Madre de Dios

lr.pe

Venta de alcohol queda prohibida

Asimismo, anunció que el sábado 29, desde las 9:00 a.m., quedará prohibida la venta de bebidas alcohólicas en La Molina. Según dijo, la medida busca evitar incidentes mientras miles de hinchas se trasladan hacia el estadio: se estima que unos 50.000 brasileños cruzarán Lima rumbo al Monumental.

Con estas disposiciones, La Molina se suma al dispositivo general de seguridad preparado para la final de la Copa Libertadores, que contempla el cierre de la avenida Javier Prado y otras rutas clave desde la noche del viernes.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real

Notas relacionadas
Más de 1.000 vehículos informales circulan cada día sin control en Javier Prado: ATU identifica puntos críticos en Lima

Más de 1.000 vehículos informales circulan cada día sin control en Javier Prado: ATU identifica puntos críticos en Lima

LEER MÁS
Municipalidad de Lima cierra avenida Javier Prado por obras: estos son los tramos que estarán restringidos y hasta cuándo

Municipalidad de Lima cierra avenida Javier Prado por obras: estos son los tramos que estarán restringidos y hasta cuándo

LEER MÁS
Sube a falso colectivo en Javier Prado y le roban S/30.000 de sus cuentas bancarias: PNP capturó a un delincuente

Sube a falso colectivo en Javier Prado y le roban S/30.000 de sus cuentas bancarias: PNP capturó a un delincuente

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Detienen ciudadana dominicana al intentar salir del Perú con carnet falsificado: PNP revela que mafias cobran US$6.000 por documento

Detienen ciudadana dominicana al intentar salir del Perú con carnet falsificado: PNP revela que mafias cobran US$6.000 por documento

LEER MÁS
Migrantes bloquean frontera entre Perú y Chile, en la zona de Santa Rosa: exigen ingresar al territorio nacional

Migrantes bloquean frontera entre Perú y Chile, en la zona de Santa Rosa: exigen ingresar al territorio nacional

LEER MÁS
Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

LEER MÁS
Escolares gozarán de 4 días de descanso consecutivos en diciembre por feriado largo a nivel nacional

Escolares gozarán de 4 días de descanso consecutivos en diciembre por feriado largo a nivel nacional

LEER MÁS
Aparecen afiches con rostros de presuntos extorsionadores en postes de SJL: "Sicariato nunca más"

Aparecen afiches con rostros de presuntos extorsionadores en postes de SJL: "Sicariato nunca más"

LEER MÁS
Feriados y días no laborable en diciembre 2025: trabajadores públicos y privados en Perú podrán descansar de todas estas fechas

Feriados y días no laborable en diciembre 2025: trabajadores públicos y privados en Perú podrán descansar de todas estas fechas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Fan Zone de la Copa Libertadores 2025: cuándo y dónde se desarrollará el esperado evento previo al Palmeiras vs Flamengo

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Sociedad

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

Temblor HOY, 26 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025