Ate: pareja de esposos muere tras violento choque provocado por camión fuera de control

El chofer del camión resultó herido y fue trasladado al Hospital Hipólito Unanue bajo custodia de las autoridades. Foto: Composición LR

La noche del miércoles 17 de diciembre, un violento accidente de tránsito se registró en el distrito de Ate, dejando como saldo dos personas fallecidas y un herido. El hecho ocurrió alrededor de las 7:00 p.m. en la avenida Unión Jicamarca, cuando un camión de carga pesada avanzó en aparente descontrol e impactó contra un vehículo que se encontraba en la vía pública.

Vecinos de la zona acudieron rápidamente al lugar para brindar auxilio a las personas afectadas. Pese a los esfuerzos y la atención inmediata, dos ocupantes de una minivan no lograron sobrevivir al impacto, mientras que un joven fue trasladado a un centro de salud.

Pareja de esposos fallece tras choque de camión con minivan

La pareja de esposos perdió la vida luego de que la minivan en la que se encontraban fuera embestida por el camión. Según Latina, las víctimas fueron identificadas como Norma Griselda Carhuaricra (55) y Edgar Camavilca Páucar (57).

De acuerdo con lo señalado por familiares, la unidad se encontraba momentáneamente detenida en la vía pública debido a que Edgar se estaba aplicando unas gotas en los ojos, tras haber salido recientemente de una operación. En esas circunstancias, el camión impactó contra la minivan, provocando que el vehículo termine volcado a varios metros del punto del choque.

En el accidente también resultó herido Junior Camavilca Carhuaricra (21), hijo de la pareja, quien fue trasladado al hospital de Vitarte, donde permanece recibiendo atención médica.

Conductor del camión permanece detenido

Tras lo ocurrido, la unidad habría saltado un rompe muelle y continuó avanzando sin control por aproximadamente ocho cuadras. Su recorrido del vehículo terminó cuando quedó empotrado contra la berma central y un poste.

Las tres personas que viajaban en el camión de carga, incluido el conductor identificado como Mario Casani Escobar (43), resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital Hipólito Unanue.

Según información policial, el conductor se encuentra bajo custodia de las autoridades en condición de detenido. De manera preliminar, habría señalado a los agentes que el camión habría presentado una falla mecánica, indicando que se presuntamente se le vaciaron los frenos, versión que será materia de investigación para esclarecer el caso.

