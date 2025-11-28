Adrián Vitanzo fue detenido por la Policía Nacional tras ser investigado por hacerse pasar por vendedor ambulante para extorsionar a choferes de combis en la avenida Javier Prado, Lima. | composición LR

Adrián Vitanzo fue detenido por la Policía Nacional tras ser investigado por hacerse pasar por vendedor ambulante para extorsionar a choferes de combis en la avenida Javier Prado, Lima. | composición LR

Un hombre de 39 años, identificado como Adrián Vitanzo, fue detenido por la Policía Nacional tras varias semanas de vigilancia encubierta en la avenida Javier Prado, una de las vías más congestionadas de Lima. Aunque se hacía pasar por vendedor ambulante de golosinas, en realidad actuaba como recaudador de una organización dedicada a extorsionar a choferes de combis y colectivos informales.

De acuerdo con la investigación, Vitanzo abordaba únicamente a los conductores. Les entregaba pequeños tickets y exigía pagos diarios de entre S/. 5 y 10. Esta práctica se realizaba principalmente en el cruce de Paseo Parodi con Javier Prado, en San Isidro, donde simulaba un trabajo inofensivo para no levantar sospechas.

TE RECOMENDAMOS ¿QUÉ PASA CON LA CONTROVERSIAL SENTENCIA DE PEDRO CASTILLO? | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Hincha de Palmeiras muere tras caer de Mirabus que trasladaba a aficionados en Barranco

Seguimiento de la policía en la av. Javier Prado

El seguimiento policial permitió identificar la rutina de Vitanzo: desde las 6:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., recorría ambos sentidos de la avenida buscando a transportistas informales que debían pagar el supuesto “derecho de circulación”. El ticket servía como fachada para encubrir el cobro de cupos bajo amenaza.

Fuentes de la Policía señalaron que la recaudación podía llegar a S/. 500 al día, cifra que revela la magnitud de la red detrás de este esquema criminal. La actividad, según los agentes, formaría parte de una estructura organizada que utiliza la venta ambulatoria como pantalla.

PUEDES VER: Anuncian cierre de la avenida Javier Prado y otras vías por la final de la Copa Libertadores en el Estadio Monumental

Captura de extorsionador y antecedentes

El operativo se ejecutó cuando agentes de inteligencia lo intervinieron en una de sus rondas. En el registro incautaron los tickets utilizados para los cobros y el dinero recolectado. Además, hallaron 28 bolsitas de marihuana, lo que complica aún más su situación legal.

El coronel Daniel Jares, jefe de la División Policial Sur 1, confirmó que Vitanzo actuaba de manera constante y no esporádica. “Su accionar formaba parte de una rutina diaria”, precisó. La Policía ahora intenta identificar a los demás integrantes de la organización.

Las autoridades indicaron también que el detenido tiene antecedentes por robo y hurto, y que registra una orden de captura por tocamientos indebidos, lo que agrava su situación procesal.

Vitanzo fue trasladado a la comisaría y permanece bajo custodia mientras se profundizan las pesquisas para determinar la estructura completa de la banda y el destino del dinero recaudado. La Policía confía en que esta captura permitirá avanzar en el desmantelamiento de la organización que operaba en plena Javier Prado.

Según las autoridades, las bandas suelen camuflarse bajo actividades aparentemente legales para cobrar “derechos de piso” a quienes trabajan en el transporte informal.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.