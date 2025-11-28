¿Quién era Caue Brunelli Dezotti, el hincha de Palmeiras que falleció al impactar contra un puente en Barranco? | Foto: composición LR/Difusión.

¿Quién era Caue Brunelli Dezotti, el hincha de Palmeiras que falleció al impactar contra un puente en Barranco? | Foto: composición LR/Difusión.

Caue Brunelli Dezotti (38), hincha brasileño del Palmeiras, falleció la tarde de este viernes 28 de noviembre, luego de que impacte contra un puente peatonal mientras viajaba en un Mirabus turístico por la Costa Verde, a la altura del puente Bajada de Baños, en Barranco. El trágico accidente ocurrió cuando el vehículo de dos pisos atravesó una zona de baja altura y el aficionado, quien habría ingerido alcohol y se encontraba en el nivel superior junto a otros aficionados del club carioca, sufrió un golpe fatal en la cabeza tras saltos y arengas. A pesar de que fue trasladado de emergencia a una clínica local, los médicos solo confirmaron su deceso.

“A las 4 y 28 de la tarde, llega trasportado con una ambulancia de la Policía con un trauma encefálico severo secundario, por un golpe producido en la parte superior de un bus turístico. Ingresa inmediatamente a la Unidad de Trauma Shock, donde lamentablemente se constata su fallecimiento”, señaló para La República Carlos Navarro, director médico de la Clínica Maison de Santé de Chorrillos.

TE RECOMENDAMOS ¿QUÉ PASA CON LA CONTROVERSIAL SENTENCIA DE PEDRO CASTILLO? | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Hincha de Palmeiras muere tras caer de Mirabus que trasladaba a aficionados en Barranco

¿Quién era Caue Brunelli Dezotti?

El fatal episodio hoy enluta a su familia y a la hinchada del Palmeiras. Caue Brunelli Dezotti era médico de profesión, especializado en urología, y había llegado al Perú como parte de un grupo de aficionados que viajaron para alentar a su equipo en la final de la Copa Libertadores, que se desarrollará este sábado en el Estadio Monumental, en Ate.

Según su perfil de Linkedin, el ciudadano brasileño estudió Cirugía General y Medicina en el Instituto de Asistencia Médica al Servidor Público Estadual y era doctor por la Universidade em Ribeirão Preto. Además, contaba con una especialidad en Cirugía Robótica Urológica.

De acuerdo con Navarro, el fallecido habría llegado al país junto a otros hinchas y amigos, debido a que las personas que lo acompañaron hasta el centro médico estaban preocupadas por contactar a los familiares de la víctima.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.