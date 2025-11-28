Costa Verde clausurada otra vez: estas son las nuevas fechas de los desvíos por los Juegos Bolivarianos y rutas alternas

La Costa Verde será clausurada nuevamente para los XX Juegos Bolivarianos 2025, afectando el tránsito en Lima y Ayacucho, especialmente en Chorrillos y Miraflores. | composición LR | Jazmín Ceras

La Costa Verde será clausurada nuevamente para los XX Juegos Bolivarianos 2025, afectando el tránsito en Lima y Ayacucho, especialmente en Chorrillos y Miraflores. | composición LR | Jazmín Ceras

La organización de los XX Juegos Bolivarianos 2025, que se desarrollan en Lima y Ayacucho, anunció que la Costa Verde volverá a ser clausurada para garantizar la seguridad de las competencias internacionales. La medida, que ya se aplicó el viernes 28 y sábado 29 de noviembre durante las pruebas de marcha, se repetirá durante diciembre para las disciplinas de ciclismo y marcha atlética.

Las restricciones afectarán el tránsito en los distritos de Chorrillos, Barranco, Miraflores, San Isidro y Magdalena, principalmente durante la noche y madrugada. El objetivo, según la organización, es asegurar que las actividades deportivas se desarrollen en condiciones óptimas para los atletas y delegaciones.

¿Cuáles son las fechas de cierre de la Costa Verde en diciembre?

Las fechas establecidas son:

Viernes 5 de diciembre (desde la noche)

Sábado 6 de diciembre (hasta la 1 p.m.)

Rutas alternas hacia el sur

Las autoridades recomendaron las siguientes vías para quienes se desplacen en sentido sur:

Costanera

Juan Bertolotto

Comandante Espinar

José Antonio de Sucre

Diego Ferré

Av. del Ejército

Malecón de la Marina

Malecón Cisneros

Malecón Reserva

Almenara

Miguel Grau

El Sol

San Martín

Pedro de Osma

Chorrillos

José Olaya

Rutas alternas hacia el norte

Para los viajes en dirección al norte se dispuso el siguiente corredor:

Malecón Grau

Av. Chorrillos

Pedro de Osma

28 de Julio

Miguel Grau

Reducto

28 de Julio

La Paz

Ricardo Palma

José Pardo

Av. del Ejército

Diego Ferré

Tacna

Salaverry

Tráfico y reclamos ciudadanos por cierre de la Costa Verde

El primer cierre total generó fuerte congestión en San Miguel, Magdalena, Miraflores y Chorrillos. Desde muy temprano, las rutas alternas mostraron tráfico intenso y demoras prolongadas, pese a que el aviso oficial advertía complicaciones.

En redes sociales, numerosos usuarios expresaron su molestia por la falta de alternativas ágiles. Avenidas como Costanera, del Ejército, Sucre, José Pardo, Benavides, Escuela Militar, Bolognesi, República de Panamá y Pedro de Osma se llenaron de vehículos. Algunos ciudadanos reportaron retrasos de más de 40 minutos para avanzar solo unos metros.

En Chorrillos, las obras cerca del penal y la municipalidad agravaron la situación, dejando tramos con un solo carril operativo. A pesar de los intentos de la Policía por modificar los tiempos de los semáforos, los accesos se mantuvieron colapsados en las horas punta.

Estudiantes y trabajadores también manifestaron perjuicios, pues muchos debieron ajustar sus horarios para evitar mayores retrasos. La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) señaló que los buses de varias rutas llegaron tarde a sus estaciones debido a la congestión.

