Hincha de Palmeiras muere tras caer de Mirabus que trasladaba a aficionados en Barranco

Un hincha de Palmeiras murió tras caer de un Mirabus que trasladaba a aficionados a la altura del puente Bajada de Baños en Barranco este viernes 28 de noviembre. El seguidor del equipo brasileño llegó para ver a su club jugar la final de la Copa Libertadores contra el Flamengo en el Estadio Monumental, Ate. Al respecto, Felipe Monroy, jefe de la región policial de Lima, confirmó el fallecimiento.

El hincha había ingerido alcohol cuando saltó y se golpeó con la estructura del puente de la playa Los Yuyos. Tras ser llevado a la Clínica Maison de Santé, lugar donde certificaron su muerte. Fue identificado como Caue Brunelli Dezotti de 38 años y el incidente ocurrió, según reporto serenazgo del distrito, a las 4:18 p.m.

Grupo de Whatsapp reportó el accidente del hincha de Palmeiras

Un grupo de Whatsapp de hinchas del Palmeiras reportó también el accidente, donde compartieron que el sujeto estaba sangrando por la cabeza a raíz del choque. En imágenes que circularon por redes sociales mostraban cómo era cargado por otros hinchas de su mismo club y dejado en una ambulancia.

