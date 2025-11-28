HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Las cuatro finales de Copa Libertadores que albergó Lima en toda su historia: una vez se usó para un desempate

Lima será nuevamente sede de la final de la Copa Libertadores en 2025, cuando Flamengo enfrente a Palmeiras en el Estadio Monumental de Ate. Conoce el historial completo de las definiciones que se jugaron en la capital peruana.

Flamengo salió vencedor de la última final de Copa Libertadores que se jugó en Lima. Foto: composiciónLR/Conmebol/Uruguay Futbolero
Flamengo salió vencedor de la última final de Copa Libertadores que se jugó en Lima. Foto: composiciónLR/Conmebol/Uruguay Futbolero

Después de seis años, Lima volverá a ser el epicentro del fútbol sudamericano. La Copa Libertadores 2025 tendrá su final única entre Flamengo y Palmeiras el sábado 29 de noviembre en la capital peruana, específicamente en el Estadio Monumental de Ate, casa de Universitario de Deportes. Esta será la quinta ocasión en la que la ciudad reciba una definición del torneo más importante del continente.

La última vez que Lima albergó una final de la Copa Libertadores fue en 2019. Sin embargo, las raíces de Lima como sede de finales se remontan a la década del 70, cuando incluso se utilizó como ciudad neutral para un partido de desempate.

PUEDES VER: Hinchas de Flamengo y Palmeiras causan caos en calles de Lima: se agarraron a golpes previo a la final de la Copa Libertadores

lr.pe

Copa Libertadores, final: ¿cuáles fueron las definiciones en Lima?

Lima ha sido sede de cuatro finales de Copa Libertadores, dos de ellas en formato de ida y vuelta, una como sede neutral de un desempate y otra bajo el actual formato de final única. A continuación, repasamos cada una de estas instancias:

1. Copa Libertadores 1971: Estudiantes vs. Nacional (Desempate en Lima)

En la edición de 1971, Estudiantes de La Plata y Nacional de Montevideo llegaron igualados tras ganar 1-0 en sus respectivos partidos de local. Debido al empate global, se definió una sede neutral para el tercer partido: el Estadio Nacional de Lima.

El 9 de junio de 1971, Nacional se consagró campeón por primera vez en su historia tras vencer 2-0 al equipo argentino. Los goles fueron obra de Víctor Espárrago y Luis Artime, figuras claves en la gesta del conjunto uruguayo.

2. Copa Libertadores 1972: Universitario vs. Independiente (Final de ida)

Un año después, Universitario de Deportes alcanzó su primera y única final de la Copa Libertadores. En el Coloso de José Díaz, el conjunto dirigido por Roberto Scarone igualó sin goles frente a Independiente de Avellaneda, que ya contaba con dos títulos en su palmarés.

El empate sin goles en Lima dejó todo abierto para la vuelta en Avellaneda, donde el “Rojo” se impuso 2-1 y levantó su tercer trofeo continental. Aquel equipo de Universitario había sido la revelación del torneo y su actuación aún es recordada como una de las más importantes del fútbol peruano a nivel internacional.

3. Copa Libertadores 1997: Sporting Cristal vs. Cruzeiro (Final de ida)

En 1997, Sporting Cristal volvió a poner a Lima en el mapa de las finales. El equipo dirigido por Sergio Markarián enfrentó a Cruzeiro en la final de ida disputada en el Estadio Nacional. El resultado fue un empate sin goles, que dejó con vida a los celestes para la revancha.

Sin embargo, en el partido de vuelta en Belo Horizonte, Cruzeiro ganó 1-0 con gol de Elivélton, dejando a Sporting Cristal a las puertas de su primer título internacional. Lima volvió a ser testigo de una final sin goles, pero con un marco histórico relevante.

4. Copa Libertadores 2019: River Plate vs. Flamengo (Final única en Lima)

La más reciente final en Lima se celebró en el Estadio Monumental de Ate el 23 de noviembre de 2019. Inicialmente, la final única se iba a disputar en Santiago de Chile, pero debido al estallido social en ese país, CONMEBOL eligió la capital peruana como sede alternativa.

El encuentro enfrentó a River Plate, campeón defensor, contra Flamengo, que buscaba su segundo título. El equipo argentino dominó gran parte del partido y ganaba 1-0 hasta el minuto 88. Sin embargo, dos goles de Gabigol en los últimos minutos sellaron una remontada histórica para el cuadro brasileño.

¿A qué hora es la final de la Copa Libertadores 2025?

El duelo por el título de la Copa Libertadores 2025 entre Flamengo y Palmeiras se jugará el sábado 29 de noviembre y está programado para las 4:00 p. m. (en horario de Perú) y las 6:00 p. m. (en horario de Brasil).

¿Dónde ver EN VIVO la final de la Copa Libertadores 2025?

El encuentro entre Flamengo y Palmeiras será televisado por ESPN en la mayoría de países de Sudamérica. En el caso de Argentina, la emisión estará disponible a través de Fox Sports por señal de cable y mediante Disney Premium.

