INPE encuentra objetos prohibidos en pabellón donde están recluídas Wanda del Valle y madre del 'Monstruo' en penal de Chorrillos | Foto: composición LR/Panamericana

INPE encuentra objetos prohibidos en pabellón donde están recluídas Wanda del Valle y madre del 'Monstruo' en penal de Chorrillos | Foto: composición LR/Panamericana

En medio del anuncio del presidente José Jerí de eliminar el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el organismo adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos llevó a cabo un operativo que permitió la incautación de varios objetos prohibidos en el pabellón 3 del penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, donde permanecen recluidas Wanda del Valle Bermúdez Viera, alias 'la Bebecita del Crimen', y Martina Hernández, madre de Érick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’. La intervención se realizó desde las 8 de la mañana con la participación de más de 30 agentes, quienes inspeccionaron cada celda bajo el régimen cerrado especial.

Durante la requisa, las internas en pijama fueron retiradas de sus celdas y trasladadas al patio del pabellón, mientras se desarrollaba la operación. Como resultado, la entidad incautó seis televisores, cuatro reproductores de DVD, parlantes y conexiones eléctricas clandestinas, que fueron desinstaladas por la autoridad a cargo del centro penitenciario.

TE RECOMENDAMOS 'HABLANDO HV3V4D4S’ EN EL CONGRESO: ABOGADO CITÓ A JORGE LUNA Y RICARDO MENDOZA | FUERTE Y CLARO

"Por disposición del presidente José Jerí continuamos con las requisas, como el apagón eléctrico, además de incautar celulares. Seguimos con fuerza y buscamos frustrar ilícito que atente contra la seguridad ciudadana”, señaló el presidente del INPE, Iván Paredes.

Desde julio hasta la fecha, el INPE ha ejecutado más de 2.800 requisas, donde se incautaron 776 celulares, 1.154 accesorios de celular, 4.79173 litros de licor fermentado (chicha canera) y 3.295 armas punzocortantes.

Wanda del Valle en juicio y madre del ‘Monstruo’ con prisión preventiva

Wanda del Valle Bermúdez Viera atraviesa un proceso por el presunto ofrecimiento para cometer un sicariato contra el coronel PNP Víctor Revoredo; sin embargo, este último mes el caso dio un giro luego de que los testigos principales, Luis Castaño y David Rodríguez Godoy, cambien sus versiones e indiquen que no recibieron orden alguna para atentar contra la vida del oficial, debilitando así uno de los pilares de la acusación fiscal.

Mientras tanto, la expareja de alias 'Maldito Cris' permanece recluida con 18 meses de prisión preventiva en la cárcel de mujeres, donde fue vista durante la reciente requisa extraordinaria realizada por el INPE, junto a otras internas de alto perfil. En ese mismo establecimiento penitenciario también cumple 36 meses de prisión preventiva Martina Hernández, madre de Erick Moreno Hernández, luego de que el Poder Judicial revocara su arresto domiciliario.

Su reclusión se da en medio de una investigación por presuntos vínculos con actividades criminales. Durante el operativo, fue vista por primera vez desde su ingreso al penal, intentando cubrir su rostro con una toalla mientras las autoridades ejecutaban la intervención en el pabellón 3.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

