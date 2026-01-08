HOYSuscripcion LR Focus

Extécnico de la Marina abate a dos delincuentes que intentaron asaltar su casa en Bocanegra, Callao

Según fuentes policiales, el propietario de la vivienda habría hecho uso de su arma de fuego en legítima defensa. Otros dos delincuentes se dieron a la fuga en Bocanegra, Callao.

Dos delincuentes son abatidos en el Callao. Foto: Grecia Infante / La República
Dos delincuentes son abatidos en el Callao. Foto: Grecia Infante / La República

Una balacera se registró la noche del miércoles 8 de enero en el distrito del Callao, luego de que un ex técnico de la Marina de Guerra del Perú abatiera a dos presuntos delincuentes que intentaron ingresar a su vivienda, ubicada en el sector 5 de la zona de Bocanegra. El hecho generó alarma entre los vecinos debido a la intensidad de los disparos.

Según información preliminar proporcionada por la Policía Nacional del Perú (PNP), cuatro sujetos llegaron hasta el inmueble con la aparente intención de cometer un asalto. Sin embargo, fueron sorprendidos por el propietario de la vivienda, quien reaccionó haciendo uso de su arma de fuego. Como resultado del enfrentamiento, dos de los delincuentes fueron abatidos, mientras que otros dos resultaron heridos.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ DOMINGO PÉREZ FUERA DE LAVA JATO Y FUERZA POPULAR INVESTIGADA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Adolescente de 16 años asesina a taxista en el Callao: Policía lo capturó junto con cómplice de 15 años

lr.pe

Delincuentes irrumpen en vivienda e intentan huir

Los atacantes se desplazaban en un automóvil de color gris oscuro, de placa BED-424, el cual, de acuerdo con información policial, pertenecería a Abel Gama y Patricia Maury. Durante la balacera, el vehículo recibió al menos tres impactos de bala, lo que provocó que terminara impactando contra un scooter eléctrico que se encontraba en la vía pública.

Tras el enfrentamiento, los heridos fueron auxiliados y trasladados de emergencia al hospital Alberto Sabogal Sologuren (Negreiros), donde permanecen bajo atención médica debido a las heridas causadas por impactos de bala. Hasta el momento, no se ha brindado un reporte oficial sobre su estado de salud.

PUEDES VER: Violencia en el Callao: dos muertos y un herido de gravedad tras cuatro atentados diferentes en una sola noche

lr.pe

Autoridades efectúan las investigaciones

Efectivos policiales de la jurisdicción de Playa Rímac llegaron al lugar de los hechos y acordonaron la zona para facilitar las diligencias correspondientes. Asimismo, se realizó el levantamiento de evidencias, la recolección de casquillos de bala y la revisión de las cámaras de seguridad del sector.

De acuerdo con la PNP, el propietario del inmueble se entregó voluntariamente para colaborar con las investigaciones y manifestó que cuenta con toda la documentación en regla para el uso legal de su arma de fuego. Las autoridades continúan evaluando el caso para determinar si la intervención se dio en el marco de la legítima defensa.

