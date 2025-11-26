HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Fan Fest de la Copa Libertadores 2025: cuándo y dónde se desarrollará el esperado evento previo al Palmeiras vs Flamengo

Los hinchas del mejor torneo continental pueden vivir una experiencia única en la antesala de la Copa Libertadores con el Fan Fest 2025. Acción, juegos e inolvidables fotos.

Fan Fest de la Libertadores promete entretener a diversos hinchas del fútbol. Foto: Lr/CONMEBOL
Fan Fest de la Libertadores promete entretener a diversos hinchas del fútbol. Foto: Lr/CONMEBOL

Arranca la cuenta regresiva para la gran final de la Copa Libertadores 2025. El desenlace del mejor evento continental será en el Estadio Monumental, pero días antes se desollará el esperado Fan Fest. Los hinchas del torneo sudamericano pueden asistir de forma gratuita y tomarse fotos con la copa y participar en diversas activaciones con temática futbolística.

Una experiencia singular que combina historia, entretenimiento y fervor se inauguró en Lima, brindando a los aficionados la oportunidad de disfrutar al máximo la antesala del encuentro. Asimismo, los fanáticos de Palmeiras y Flamengo pueden probar la gastronomía peruana.

lr.pe

¿Cuándo y dónde será el Fan Fest de la Copa Libertadores?

El Fan Zone abrirá sus puertas en el Convexia Expo Center del Jockey Plaza durante tres días importantes, desde el miércoles 26 hasta el viernes 28 de noviembre. Los aficionados podrán disfrutar de este espacio a partir de las 4:00 pm hasta las 10:00 pm. Este evento promete ser una experiencia única para los seguidores.

lr.pe

¿Cuándo juega Palmeiras contra Flamengo por la Copa Libertadores?

El encuentro se llevará a cabo este sábado 29 en el estadio Monumental de Ate, que cuenta con una capacidad para 80.093 espectadores. El árbitro designado para este partido será Darío Herrera.

lr.pe

¿A qué hora juega Palmeiras contra Flamengo por la Copa Libertadores?

El partido se podrá seguir desde las 4.00 p.m. (hora peruana). A continuación la programación para otros países.

  • México: 3:00 p.m.
  • Colombia: 4:00 p.m.
  • Ecuador: 4:00 p.m.
  • Argentina: 6:00 p.m.
  • Brasil: 6:00 p.m.
  • Chile: 6:00 p.m.
  • España: 10:00 p.m.

lr.pe

¿Cuánto cuestan las entradas para el Palmeiras contra Flamengo?

Las entradas para este decisivo duelo se podrán adquirir a través de la página web oficial de la CONMEBOL Libertadores. A continuación, se presenta la lista de precios. La entidad aclara que, según los términos de compra de los boletos de la CONMEBOL Libertadores 2025, todas las entradas son personales, nominales y no reembolsables.

  • CAT 1 – 320 dólares
  • CAT 2 – 200 dólares
  • CAT 3 – 95 dólares
