La Municipalidad de Ate dispuso el cierre parcial de la avenida Nicolás Ayllón, en el distrito de Ate Vitarte, como parte de las obras de mejoramiento y ampliación del servicio de movilidad urbana en el sector del cerro Candela. La restricción vehicular se aplica en el tramo comprendido entre la calle Santa María y la calle El Progreso, y tendrá una duración estimada de 210 días calendario, equivalente a aproximadamente ocho meses.

Los trabajos se iniciaron el miércoles 7 de enero e incluyen la demolición de estructuras informales ubicadas en el cerro Candela (también conocido como cerro Centinela), zona colindante a la vía principal. Debido a la magnitud de la intervención, el tránsito ha sido restringido desde el grifo Tokio hasta la calle Santa María, afectando tanto a vehículos particulares como al transporte público que circula por este importante eje vial que conecta Lima con Chosica.

Plan de desvíos publicado por la Municipalidad de Ate Vitarte tras el cierre po obras en el Cerro Candela. Foto: Municipalidad de Ate

Cierre vial en Ate Vitarte por obras en cerro Candela afectará tramo clave de la av. Nicolás Ayllón

La comuna distrital informó que la obra cuenta con una inversión aproximada de S/ 13,7 millones y se ejecutará en turnos diurnos y nocturnos para acelerar los trabajos. Durante todo el periodo de ejecución, el tramo intervenido permanecerá cerrado y se mantendrán activos los desvíos establecidos para reducir el impacto en la circulación vehicular.

Las autoridades exhortaron a los conductores a respetar la señalización temporal instalada en la zona y a planificar sus desplazamientos con anticipación, especialmente en horas punta, debido a la alta carga vehicular que soporta la avenida Nicolás Ayllón.

Desvíos y horarios especiales para el tránsito vehicular en Ate Vitarte durante los trabajos

Para los vehículos que se dirigen hacia Lima desde Chosica, el desvío se realiza por la avenida Central desde el paradero Inka Kola, saliendo por el grifo Tokio y reincorporándose a la av. Nicolás Ayllón a través de la avenida Miraflores. En sentido contrario, de Lima hacia Chosica, el tránsito circulará por el carril izquierdo de la Carretera Central entre las 5:00 a. m. y las 11:00 p. m.; mientras que, de 11:00 p. m. a 5:00 a. m., la circulación será por la avenida Central en ambos sentidos.

En el caso del transporte particular, se recomienda utilizar como rutas alternas las avenidas Pedro Ruiz Gallo y 26 de Mayo mientras duren las obras.

