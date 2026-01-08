HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Rel Madrid vs. Atlético Madrid en semifinal Supercopa España
EN VIVO | Rel Madrid vs. Atlético Madrid en semifinal Supercopa España     EN VIVO | Rel Madrid vs. Atlético Madrid en semifinal Supercopa España     EN VIVO | Rel Madrid vs. Atlético Madrid en semifinal Supercopa España     
Sociedad

Cierran tramo de la av. Nicolás Ayllón en Ate: conoce las rutas de desvíos para autos particulares y transporte público por 8 meses

Con una inversión de S/ 13,7 millones, las obras en Ate Vitarte se realizarán en turnos diurnos y nocturnos. Los conductores deben seguir la señalización y los planes de desvío en horas punta.

Los trabajos de mantenimiento en la av. Nicolas Ayllón durarán 210 días aproximadamente.
Los trabajos de mantenimiento en la av. Nicolas Ayllón durarán 210 días aproximadamente. | Foto: Andina/Composición LR

La Municipalidad de Ate dispuso el cierre parcial de la avenida Nicolás Ayllón, en el distrito de Ate Vitarte, como parte de las obras de mejoramiento y ampliación del servicio de movilidad urbana en el sector del cerro Candela. La restricción vehicular se aplica en el tramo comprendido entre la calle Santa María y la calle El Progreso, y tendrá una duración estimada de 210 días calendario, equivalente a aproximadamente ocho meses.

Los trabajos se iniciaron el miércoles 7 de enero e incluyen la demolición de estructuras informales ubicadas en el cerro Candela (también conocido como cerro Centinela), zona colindante a la vía principal. Debido a la magnitud de la intervención, el tránsito ha sido restringido desde el grifo Tokio hasta la calle Santa María, afectando tanto a vehículos particulares como al transporte público que circula por este importante eje vial que conecta Lima con Chosica.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ DOMINGO PÉREZ FUERA DE LAVA JATO Y FUERZA POPULAR INVESTIGADA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
Plan de desvíos publicado por la Municipalidad de Ate Vitarte tras el cierre po obras en el Cerro Candela. Foto: Municipalidad de Ate

Plan de desvíos publicado por la Municipalidad de Ate Vitarte tras el cierre po obras en el Cerro Candela. Foto: Municipalidad de Ate

PUEDES VER: Pase gratis al Parque de las Leyendas en enero 2026: solo para quiénes presenten estos 3 documentos

lr.pe

Cierre vial en Ate Vitarte por obras en cerro Candela afectará tramo clave de la av. Nicolás Ayllón

La comuna distrital informó que la obra cuenta con una inversión aproximada de S/ 13,7 millones y se ejecutará en turnos diurnos y nocturnos para acelerar los trabajos. Durante todo el periodo de ejecución, el tramo intervenido permanecerá cerrado y se mantendrán activos los desvíos establecidos para reducir el impacto en la circulación vehicular.

Las autoridades exhortaron a los conductores a respetar la señalización temporal instalada en la zona y a planificar sus desplazamientos con anticipación, especialmente en horas punta, debido a la alta carga vehicular que soporta la avenida Nicolás Ayllón.

PUEDES VER: Restauran concurrida vía en La Molina olvidada por 20 años: conecta con Ate y estaría lista en marzo de 2026

lr.pe

Desvíos y horarios especiales para el tránsito vehicular en Ate Vitarte durante los trabajos

Para los vehículos que se dirigen hacia Lima desde Chosica, el desvío se realiza por la avenida Central desde el paradero Inka Kola, saliendo por el grifo Tokio y reincorporándose a la av. Nicolás Ayllón a través de la avenida Miraflores. En sentido contrario, de Lima hacia Chosica, el tránsito circulará por el carril izquierdo de la Carretera Central entre las 5:00 a. m. y las 11:00 p. m.; mientras que, de 11:00 p. m. a 5:00 a. m., la circulación será por la avenida Central en ambos sentidos.

En el caso del transporte particular, se recomienda utilizar como rutas alternas las avenidas Pedro Ruiz Gallo y 26 de Mayo mientras duren las obras.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Franco Vidal reclama a José Jerí brindar apoyo a personas vulnerables en Ate: "Deja de estar bailando y viajando sin sentido"

Franco Vidal reclama a José Jerí brindar apoyo a personas vulnerables en Ate: "Deja de estar bailando y viajando sin sentido"

LEER MÁS
Estudiante de segundo de secundaria de colegio de Ate crea panetón de kañihua y hongos medicinales que ayuda a prevenir la anemia

Estudiante de segundo de secundaria de colegio de Ate crea panetón de kañihua y hongos medicinales que ayuda a prevenir la anemia

LEER MÁS
Ate: pareja de esposos muere tras violento choque provocado por camión fuera de control

Ate: pareja de esposos muere tras violento choque provocado por camión fuera de control

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cambio en las vacaciones de los colegios en 2026: Minedu confirma el cronograma de clases y descansos

Cambio en las vacaciones de los colegios en 2026: Minedu confirma el cronograma de clases y descansos

LEER MÁS
EsSalud pagó más de S/900 mil en sueldos y pensiones a personas fallecidas, advierte Contraloría

EsSalud pagó más de S/900 mil en sueldos y pensiones a personas fallecidas, advierte Contraloría

LEER MÁS
Asesinan a conductor de una combi en Comas: policía de civil abatió al sicario tras una persecución

Asesinan a conductor de una combi en Comas: policía de civil abatió al sicario tras una persecución

LEER MÁS
Basura desborda calles de Carabayllo: gobierno da siete días al municipio para plan de acción ante riesgo sanitario

Basura desborda calles de Carabayllo: gobierno da siete días al municipio para plan de acción ante riesgo sanitario

LEER MÁS
Restauran concurrida vía en La Molina olvidada por 20 años: conecta con Ate y estaría lista en marzo de 2026

Restauran concurrida vía en La Molina olvidada por 20 años: conecta con Ate y estaría lista en marzo de 2026

LEER MÁS
Estos distritos de Lima no tendrán agua hasta por 12 horas este 8 y 9 de enero, según Sedapal: revisa los horarios y zonas afectadas

Estos distritos de Lima no tendrán agua hasta por 12 horas este 8 y 9 de enero, según Sedapal: revisa los horarios y zonas afectadas

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Elecciones regionales y municipales 2026: JNE publica el cronograma de los comicios electorales

Cierran tramo de la av. Nicolás Ayllón en Ate: conoce las rutas de desvíos para autos particulares y transporte público por 8 meses

Temblor HOY, 8 de enero, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Sociedad

Temblor HOY, 8 de enero, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Un muerto y dos heridos graves tras atentado a combi colectivera a metros del paradero Soyuz, límite de Surco y SJM

Chiclayo: vecinos construyen sus propios juegos para niños ante la ausencia de la Municipalidad

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Todo lo que debes saber sobre el sorteo de miembros de mesa: conoce la fecha y los pagos a los seleccionados

CAL exige garantías constitucionales para preservar equipos especiales Lava Jato y Cuellos Blancos

Elecciones regionales y municipales 2026: JNE publica el cronograma de los comicios electorales

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025