Deportes

Palmeiras y Flamengo van por el tetracampeonato de la Copa Libertadores en el estadio Monumental

Más de 50.000 torcedores de ambos equipos han llegado hasta nuestra capital para presenciar la final del torneo continental.

Palmeiras y Flamengo deciden hoy al campeón de la Libertadores.
Palmeiras y Flamengo deciden hoy al campeón de la Libertadores. | AFP

Llegó la hora de la verdad. Por séptima vez consecutiva la Copa Libertadores tendrá un campeón brasileño, siendo antes Flamengo (2019 y 2022), Palmeiras (2020 y 2021), Fluminense (2023) y Botafogo (2024). Hoy en el estadio Monumental de Ate, Palmeiras y Flamengo se ven las caras en un duelo con sabor a clásico continental (4:00 p.m.).

La previa de este partido viene desde hace algunos días cuando una marea de torcedores del equipo rubro-negro (4.000 aproximadamente) desfiló con una réplica del trofeo por las calles del distrito de Miraflores. El ‘Fla’ aspira a un doblete: el equipo de Filipe Luís, el más popular de Brasil, está a un paso de conquistar el Brasileirao, con cinco puntos de ventaja sobre el Palmeiras y con dos partidos por disputar, por lo que hoy podía empezar con ese sueño de millones de hinchas.

“Es muy diferente, pero es un privilegio. Es un momento especial para mí y para los jugadores. Es diferente ser el entrenador, pero realmente disfruto de la experiencia. Como jugador pensaba exclusivamente en lo que tenía que hacer en el campo (...). Ahora tengo que pensar en el colectivo, en el plan”, declaró en la previa el técnico del Flamengo, Filipe Luís, quien alzó la Libertadores del 2019 precisamente con el equipo que hoy dirige, pero ante River Plate en el mismísimo estadio Monumental.

Por su parte, el “Verdao” también sabe lo que es salir campeón continental, pero le pone sazón ya que ante lo hizo ante su rival de esta tarde.

En el 2021, el Palmeiras se impuso al ganar 2-1, en la prórroga, con un gol de Deyverson originado por un error de Andreas Pereira, en el Centenario, en Montevideo, Uruguay.

“Es un equipo con espíritu ganador (...), capaz de dar la vuelta a los resultados cuando nadie cree. Cada una de las finales fueron en un contexto diferente, la única coincidencia es el trabajo y el sacrificio”, manifestó Abel Ferreira, DT del “Verdao” en referencia a la final del 2021.

Ambos equipos acumulan tres Copa Libertadores en su palmarés. Palmeiras: 1999, 2020 y 2021. Flamengo: 1981, 2019 y 2022. Quien corone hoy será tetracampeón y el más ganador de Brasil.

