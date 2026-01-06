¿Buscas actividades gratis este verano? Abren talleres 2026 para niños y jóvenes en Lince
Este programa gratuito busca fomentar habilidades físicas y sociales en un entorno seguro, bajo la guía de instructores. Se prioriza el trabajo en equipo y los estilos de vida saludables para el verano 2026.
La Municipalidad Distrital de Lince anunció el inicio del proceso de inscripción para los talleres de verano 2026. Esta iniciativa tiene como finalidad promover el uso productivo del tiempo libre en niñas, niños y adolescentes mediante actividades recreativas, deportivas y culturales.
El programa municipal ofrece opciones gratuitas que fortalecen habilidades físicas, creativas y sociales en un entorno seguro, con la supervisión de instructores. Además, los talleres buscan optimizar la práctica deportiva, fomentar el trabajo en equipo y promover estilos de vida saludables durante este verano.
Talleres gratuitos de verano 2026 en Lince. Foto: FB
Talleres deportivos para jóvenes y niños
Entre los talleres deportivos se incluyen diversas disciplinas como fútbol 6, vóleibol, básquetbol, balonmano, ajedrez, artes marciales mixtas, boxeo, capoeira, esgrima, karate, paleta frontón, patinaje, taekwondo, tenis de mesa y tiro con arco.
Actividades artísticas y culturales
En el ámbito artístico, las y los participantes podrán acceder a talleres de ballet, danzas afroperuanas, marinera kids, baile moderno, zumba, full body, canto, guitarra, cajón peruano, dibujo y pintura para niños. Esta propuesta cultural busca potenciar la creatividad, la expresión corporal y el talento artístico desde una edad temprana.
Horarios y lugares de inscripción
Según la Municipalidad de Lince, las inscripciones se realizarán de forma presencial el miércoles 7 de enero, de 8.00 a. m. a 8.00 p. m., en el Complejo Deportivo Mariscal Ramón Castilla, ubicado en el parque del mismo nombre, en el referido distrito.
Cada menor podrá inscribirse en hasta dos talleres. Además, se aplicará un costo adicional para quienes no residan en el distrito. Finalmente, la comuna informó que las clases comenzarán el próximo lunes 12 de enero.