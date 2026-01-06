¿Buscas actividades gratis este verano? Abren talleres 2026 para niños y jóvenes en Lince

La municipalidad de Lince ofrece talleres gratuitos para este verano 2026. | Composición LR | Municipalidad de Lince

La municipalidad de Lince ofrece talleres gratuitos para este verano 2026. | Composición LR | Municipalidad de Lince

La Municipalidad Distrital de Lince anunció el inicio del proceso de inscripción para los talleres de verano 2026. Esta iniciativa tiene como finalidad promover el uso productivo del tiempo libre en niñas, niños y adolescentes mediante actividades recreativas, deportivas y culturales.

El programa municipal ofrece opciones gratuitas que fortalecen habilidades físicas, creativas y sociales en un entorno seguro, con la supervisión de instructores. Además, los talleres buscan optimizar la práctica deportiva, fomentar el trabajo en equipo y promover estilos de vida saludables durante este verano.

TE RECOMENDAMOS JEE SACA A VIZCARRA Y LA CAMPAÑA ELECTORAL ENTRA EN GUERRA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Talleres gratuitos de verano 2026 en Lince. Foto: FB

Talleres deportivos para jóvenes y niños

Entre los talleres deportivos se incluyen diversas disciplinas como fútbol 6, vóleibol, básquetbol, balonmano, ajedrez, artes marciales mixtas, boxeo, capoeira, esgrima, karate, paleta frontón, patinaje, taekwondo, tenis de mesa y tiro con arco.

Actividades artísticas y culturales

En el ámbito artístico, las y los participantes podrán acceder a talleres de ballet, danzas afroperuanas, marinera kids, baile moderno, zumba, full body, canto, guitarra, cajón peruano, dibujo y pintura para niños. Esta propuesta cultural busca potenciar la creatividad, la expresión corporal y el talento artístico desde una edad temprana.

Horarios y lugares de inscripción

Según la Municipalidad de Lince, las inscripciones se realizarán de forma presencial el miércoles 7 de enero, de 8.00 a. m. a 8.00 p. m., en el Complejo Deportivo Mariscal Ramón Castilla, ubicado en el parque del mismo nombre, en el referido distrito.

Cada menor podrá inscribirse en hasta dos talleres. Además, se aplicará un costo adicional para quienes no residan en el distrito. Finalmente, la comuna informó que las clases comenzarán el próximo lunes 12 de enero.