La víctima se encontraba dentro de la unidad cuando dos sujetos abordo de una moto iniciaron el ataque. Foto: Composición LR

La noche del miércoles 7 de enero un conductor de una combi fue asesinado en el distrito de Comas. El ataque ocurrió alrededor de las 11:20 p.m., en la avenida Víctor Andrés Belaúnde, a la altura del frontis de Sedapal, cuando la víctima se encontraba dentro de su unidad.

De acuerdo con información preliminar, dos sujetos a bordo de una motocicleta habrían disparado contra el vehículo, provocando la muerte del conductor tras recibir varios impactos de bala. Tras el ataque, uno de los implicados habría sido perseguido por un policía de civil que se encontraba en la zona.

Asesinan a chofer de combi, pero delincuente es abatido en persecución policial

Según fuentes policiales, el agente que presenció el atentado inició una persecución contra los presuntos sicarios, quienes intentaron huir del lugar tras el ataque armado. Durante el seguimiento, uno de los sujetos habría descendido de la motocicleta e intentado escapar por calles aledañas.

La persecución se extendido hasta el jirón José de Sucre, a una cuadra del lugar del crimen, donde el efectivo policial abatió a uno de los delincuentes. En el lugar, las autoridades incautaron un arma de fuego, la cual será sometida a las pericias correspondientes.

Efectivos policiales cercaron el área donde cayó abatido uno de los implicados en el ataque.

En tanto, el segundo ocupante de la motocicleta habría logrado darse a la fuga, por lo que la Policía Nacional continúa con las investigaciones para determinar su identidad y paradero. Hasta el momento, no se ha confirmado si el ataque estaría vinculado a extorsiones u otros delitos.

Diligencias en curso

Tras los hechos, efectivos policiales llegaron para ambas escenas —tanto el lugar donde ocurrió el ataque al conductor como el punto donde se produjo el enfrentamiento— para facilitar el trabajo de los peritos.

Al cierre de esta nota, las autoridades permanecen realizando las diligencias correspondientes, a la espera del levantamiento de los cuerpos.

