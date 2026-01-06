El bypass Las Torres tiene una extensión de 1.4 kilómetros y contará con seis carriles para reducir el tiempo de viaje. | Municipalidad Metropolitana de Lima

Renzo Reggiardo, alcalde de Lima, informó que la marcha blanca del nuevo bypass Las Torres comenzará el viernes 29 de enero, entre las 5.00 a. m. y las 6.00 p. m. Esta obra permitirá el tránsito vehicular de oeste a este y habilitará la circulación desde la avenida Ramiro Prialé hacia Chosica.

El alcalde informó que la construcción se encuentra en su etapa final, con un avance físico de entre el 92 % y el 96 %. Este proyecto vial, de 1,4 kilómetros de extensión y con seis carriles, tiene como objetivo mejorar la fluidez del tránsito en Lima Este y beneficiar a más de dos millones de personas.

Bypass Las Torres reducirá tiempo de viaje aproximadamente 45 minutos

Uno de los principales beneficios de la obra será la reducción significativa en los tiempos de viaje, ya que el trayecto, que actualmente puede tomar hasta una hora y media, se acortará a aproximadamente 45 minutos.

Respecto al cronograma, el burgomaestre indicó que la inauguración total del bypass, incluida la habilitación del sentido de circulación de este a oeste, está prevista para febrero, aunque precisó que la fecha final estará sujeta a las coordinaciones técnicas entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y empresas de servicios públicos, como Calidda, necesarias para culminar las conexiones pendientes.

Reclamos vecinales sobre el bypass Las Torres

Sin embargo, más allá de los anuncios oficiales, la ejecución del proyecto ha estado acompañada de constantes reclamos vecinales debido al incremento del tráfico, el ruido y el desorden vehicular generado durante las obras.

Un recorrido realizado por La República en la fase final de construcción evidenció que la congestión continúa en las vías cercanas, mientras que las rutas de desvío implementadas no han logrado aliviar el flujo vehicular. A ello se suma la advertencia de especialistas en transporte, quienes señalan que, de no aplicarse un plan integral de ordenamiento vial, el bypass podría terminar desplazando el congestionamiento hacia calles y avenidas secundarias.

Los expertos también alertan sobre la necesidad de reforzar las medidas de seguridad para peatones y conductores, a fin de evitar nuevos puntos críticos de riesgo una vez que la infraestructura entre en funcionamiento.

Renzo Reggiardo se pronuncia sobre el tren Lima-Chosica

Durante una visita de supervisión, el alcalde también se pronunció sobre el Tren de Lima, en relación con las observaciones de seguridad formuladas por el Ferrocarril Central Andino. Detalló que el material rodante ya fue entregado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), entidad que ahora tiene a su cargo la solución de los aspectos técnicos aún en evaluación.

Frente a las críticas del exministro César Sandoval sobre la viabilidad de los sistemas de transporte en la zona, Reggiardo rechazó dichos cuestionamientos, atribuyéndolos a motivaciones políticas. Asimismo, defendió el trabajo conjunto con Proinversión y la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para concretar la puesta en marcha del transporte público en Lima Este durante el presente año, por lo que destacó el compromiso de los equipos técnicos involucrados.

En ese contexto, el alcalde reafirmó que el tren Lima–Chosica tiene previsto iniciar operaciones en 2026, tras la firma de un convenio entre la Municipalidad de Lima y el MTC que permitirá el inicio del servicio de transporte de pasajeros. Durante una conferencia de prensa realizada a fines de 2025 en el Palacio Municipal, señaló que existe voluntad política para que el sistema empiece a funcionar en el primer trimestre del próximo año, aunque evitó fijar una fecha exacta.

