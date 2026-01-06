HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
🔴 DONALD TRUMP EN VIVO HOY: CONFERENCIA DE PRENSA EN ESPAÑOL
🔴 DONALD TRUMP EN VIVO HOY: CONFERENCIA DE PRENSA EN ESPAÑOL     🔴 DONALD TRUMP EN VIVO HOY: CONFERENCIA DE PRENSA EN ESPAÑOL     🔴 DONALD TRUMP EN VIVO HOY: CONFERENCIA DE PRENSA EN ESPAÑOL     
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

JEE SACA A VIZCARRA Y LA CAMPAÑA ELECTORAL ENTRA EN GUERRA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Sociedad

¿En qué fecha inicia la marcha blanca del nuevo bypass Las Torres y todo sobre la apertura de dos carriles Lima-Chosica?

Con una extensión de 1,4 kilómetros y seis carriles, el bypass permitirá acortar el tiempo de viaje de 90 a 45 minutos, lo que beneficiará a más de dos millones de personas en Lima Este.

El bypass Las Torres tiene una extensión de 1.4 kilómetros y contará con seis carriles para reducir el tiempo de viaje.
El bypass Las Torres tiene una extensión de 1.4 kilómetros y contará con seis carriles para reducir el tiempo de viaje. | Municipalidad Metropolitana de Lima

Renzo Reggiardo, alcalde de Lima, informó que la marcha blanca del nuevo bypass Las Torres comenzará el viernes 29 de enero, entre las 5.00 a. m. y las 6.00 p. m. Esta obra permitirá el tránsito vehicular de oeste a este y habilitará la circulación desde la avenida Ramiro Prialé hacia Chosica.

El alcalde informó que la construcción se encuentra en su etapa final, con un avance físico de entre el 92 % y el 96 %. Este proyecto vial, de 1,4 kilómetros de extensión y con seis carriles, tiene como objetivo mejorar la fluidez del tránsito en Lima Este y beneficiar a más de dos millones de personas.

TE RECOMENDAMOS

TACHAS RECHAZADAS, PARTIDOS EN CRISIS Y UNA REGIÓN MARCADA POR LA GUERRA | ARDE TROYA CON OXENFORD

PUEDES VER: Más de 600 mil DNI electrónicos gratis en 2026: Reniec explica quiénes serán beneficiados

lr.pe

Bypass Las Torres reducirá tiempo de viaje aproximadamente 45 minutos

Uno de los principales beneficios de la obra será la reducción significativa en los tiempos de viaje, ya que el trayecto, que actualmente puede tomar hasta una hora y media, se acortará a aproximadamente 45 minutos.

Respecto al cronograma, el burgomaestre indicó que la inauguración total del bypass, incluida la habilitación del sentido de circulación de este a oeste, está prevista para febrero, aunque precisó que la fecha final estará sujeta a las coordinaciones técnicas entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y empresas de servicios públicos, como Calidda, necesarias para culminar las conexiones pendientes.

PUEDES VER: Nuevo parque de diversiones en Lima con ingreso gratis y ofrece juegos mecánicos con precios desde S/10

lr.pe

Reclamos vecinales sobre el bypass Las Torres

Sin embargo, más allá de los anuncios oficiales, la ejecución del proyecto ha estado acompañada de constantes reclamos vecinales debido al incremento del tráfico, el ruido y el desorden vehicular generado durante las obras.

Un recorrido realizado por La República en la fase final de construcción evidenció que la congestión continúa en las vías cercanas, mientras que las rutas de desvío implementadas no han logrado aliviar el flujo vehicular. A ello se suma la advertencia de especialistas en transporte, quienes señalan que, de no aplicarse un plan integral de ordenamiento vial, el bypass podría terminar desplazando el congestionamiento hacia calles y avenidas secundarias.

Los expertos también alertan sobre la necesidad de reforzar las medidas de seguridad para peatones y conductores, a fin de evitar nuevos puntos críticos de riesgo una vez que la infraestructura entre en funcionamiento.

Renzo Reggiardo se pronuncia sobre el tren Lima-Chosica

Durante una visita de supervisión, el alcalde también se pronunció sobre el Tren de Lima, en relación con las observaciones de seguridad formuladas por el Ferrocarril Central Andino. Detalló que el material rodante ya fue entregado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), entidad que ahora tiene a su cargo la solución de los aspectos técnicos aún en evaluación.

Frente a las críticas del exministro César Sandoval sobre la viabilidad de los sistemas de transporte en la zona, Reggiardo rechazó dichos cuestionamientos, atribuyéndolos a motivaciones políticas. Asimismo, defendió el trabajo conjunto con Proinversión y la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para concretar la puesta en marcha del transporte público en Lima Este durante el presente año, por lo que destacó el compromiso de los equipos técnicos involucrados.

En ese contexto, el alcalde reafirmó que el tren Lima–Chosica tiene previsto iniciar operaciones en 2026, tras la firma de un convenio entre la Municipalidad de Lima y el MTC que permitirá el inicio del servicio de transporte de pasajeros. Durante una conferencia de prensa realizada a fines de 2025 en el Palacio Municipal, señaló que existe voluntad política para que el sistema empiece a funcionar en el primer trimestre del próximo año, aunque evitó fijar una fecha exacta.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Carta extorsiva y fichas Reniec: lo que halló la Policía tras el asesinato de un mototaxista en Breña

Carta extorsiva y fichas Reniec: lo que halló la Policía tras el asesinato de un mototaxista en Breña

LEER MÁS
Dos menores son asesinados a pocos metros de sus viviendas en SJL: recibieron al menos 16 disparos

Dos menores son asesinados a pocos metros de sus viviendas en SJL: recibieron al menos 16 disparos

LEER MÁS
Lambayeque: acribillan a joven madre cuando se dirigía a su trabajo en Olmos

Lambayeque: acribillan a joven madre cuando se dirigía a su trabajo en Olmos

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Más de 600 mil DNI electrónicos gratis en 2026: Reniec explica quiénes serán beneficiados

Más de 600 mil DNI electrónicos gratis en 2026: Reniec explica quiénes serán beneficiados

LEER MÁS
Nuevo parque de diversiones en Lima con ingreso gratis y ofrece juegos mecánicos con precios desde S/10

Nuevo parque de diversiones en Lima con ingreso gratis y ofrece juegos mecánicos con precios desde S/10

LEER MÁS
Ingeniero y su hijo de 12 años mueren tras caer al río en La Oroya: otros dos menores sobreviven

Ingeniero y su hijo de 12 años mueren tras caer al río en La Oroya: otros dos menores sobreviven

LEER MÁS
Sedapal anuncia corte de agua en estos distritos de Lima Metropolitana este 5, 6 y 7 de enero: revisa los horarios y zonas afectadas

Sedapal anuncia corte de agua en estos distritos de Lima Metropolitana este 5, 6 y 7 de enero: revisa los horarios y zonas afectadas

LEER MÁS
Senamhi emite alerta naranja por lluvias intensas y ráfagas de viento en Lima y 17 regiones

Senamhi emite alerta naranja por lluvias intensas y ráfagas de viento en Lima y 17 regiones

LEER MÁS
Alcalde Renzo Reggiardo anuncia inicio de la marcha blanca del bypass Las Torres tras meses de caos vehicular en la zona

Alcalde Renzo Reggiardo anuncia inicio de la marcha blanca del bypass Las Torres tras meses de caos vehicular en la zona

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿En qué fecha inicia la marcha blanca del nuevo bypass Las Torres y todo sobre la apertura de dos carriles Lima-Chosica?

Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agredir a fiscalizador del SAT

Nicolás Maduro EN VIVO: OEA en reunión extraordinaria por la intervención de Estados Unidos en Venezuela

Sociedad

Condenan a tres años de prisión a suboficial PNP que envenenó a dos perros en San Martín de Porres

Vecinos del Callao protestan por el retiro de árboles para obras de la Vía Expresa Santa Rosa: “Los chalacos ya estamos cansados”

Más de 600 mil DNI electrónicos gratis en 2026: Reniec explica quiénes serán beneficiados

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agredir a fiscalizador del SAT

Desactivación de equipos especiales afecta los DDHH y la lucha contra la corrupción

Tomás Gálvez desactiva oficialmente los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos, Eficcop y Eficavip

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025