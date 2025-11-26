HOYSuscripcion LR Focus

Deportes
Deportes

Palmeiras - Flamengo, últimas noticias: llegada de los equipos, previa y todo sobre la final de la Copa Libertadores

Los gigantes brasileños volverán a verse las caras en una final de Copa Libertadores después de 4 años. Sigue las últimas informaciones sobre este partidazo.

La final de la Copa Libertadores se jugará el sábado 29 de noviembre. Foto: Conmebol
La final de la Copa Libertadores se jugará el sábado 29 de noviembre. Foto: Conmebol

Solo quedan algunos días para poder disfrutar una nueva final de Copa Libertadores 2025. La ciudad de Lima se prepara para albergar un partidazo que tendrá como protagonistas a Palmeiras y Flamengo, clubes que volverán a definir al campeón de América después de 4 años.

Los dirigidos por Abel Ferreira y Filipe Luís arribará a la capital en las próximas horas para continuar su preparación con miras al decisivo cotejo. Se espera que una gran cantidad de público llene las tribunas del Estadio Monumental de Ate para disfrutar esta 'revancha'.

La última vez que ambas escuadras se enfrentaron en la definición del título fue en el año 2021. En un compromiso de infarto, el Verdao logró llevarse el triunfo gracias a un agónico tanto de Deyverson, quien aprovechó un error de los defensores rivales.

¿Cuándo es la final de la Copa Libertadores?

La final de la Copa Libertadores 2025, que la disputarán Flamengo y Palmeiras, tendrá lugar el próximo sábado 29 de noviembre a partir de las 4.00 p. m. (hora peruana) y 6.00 p. m. (hora brasileña).

Canal de TV para ver la final de la Copa Libertadores

La transmisión por TV del Flamengo vs Palmeiras estará a cargo del canal ESPN en Sudamérica, excepto Argentina, donde será televisado por Fox Sports (cable) y Disney Premium.

¿Dónde se juega la final de la Copa Libertadores?

El Estadio Monumental de Ate volverá a ser sede de una final de Copa Libertadores después de 6 años. En el 2019, el recinto de Universitario de Deportes albergó el partido entre Flamengo y River Plate, el cual terminó con un agónico triunfo del 'Mengao'.

Últimos campeones de la Copa Libertadores

En las recientes ediciones de la Copa Libertadores se evidenció una hegemonía de los clubes brasileños. La última vez que hubo un ganador que no sea de esta nacionalidad fue en el 2018.

  • Botafogo (2024)
  • Fluminense (2023)
  • Flamengo (2022)
  • Palmeiras (2021)
  • Palmeiras (2020)
  • Flamengo (2019)
  • River Plate (2018)
  • Gremio de Porto Alegre (2017)
  • Atlético Nacional (2016)
  • River Plate (2015).
