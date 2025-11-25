HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Mira Las 10 del día con César Romero
EN VIVO | Mira Las 10 del día con César Romero     EN VIVO | Mira Las 10 del día con César Romero     EN VIVO | Mira Las 10 del día con César Romero     
Sociedad

Puno: 60 mil habitantes de La Rinconada entran en huelga de hambre tras paralización minera

Desde el 3 de octubre, la corporación Ananea S.A. mantiene suspendidas sus operaciones por la delincuencia en la zona. Pobladores exigen la presencia del ministro de Energía y Minas para lograr un diálogo directo y reabrir la actividad, mientras toda la cadena productiva permanece paralizada.


Paralización de la actividad ha afectado a miles de familias, comerciantes, transportistas y mineros. Créditos: Cinthia Alvarez / La República.
Paralización de la actividad ha afectado a miles de familias, comerciantes, transportistas y mineros. Créditos: Cinthia Alvarez / La República.

El centro poblado La Rinconada, distrito de Ananea, San Antonio de Putina, en Puno, considerada la zona más peligrosa del altiplano, enfrenta una crisis social y económica sin precedentes. Desde hoy martes 25 de noviembre, miles de mineros y comerciantes iniciaron una huelga de hambre, denunciando que cerca de 60 mil personas han quedado sin sustento tras el cierre de la actividad minera. La paralización, permanece vigente desde el 3 de octubre de 2025, por los constantes atracos en los socavones, donde bandas armadas ingresan para robar oro.

Según los pobladores, ellos trabajaban bajo la modalidad del “cachorreo”, un sistema en el que laboran sin sueldo fijo ni beneficios. Dos días a la semana trabajan la mina en beneficio propio, con ingresos que en un buen mes alcanzan varios miles soles. Sin embargo, desde la suspensión de actividades, todo este esquema quedó paralizado, afectando no solo a los mineros sino también a comerciantes, transportistas, estudiantes y familias enteras.

TE RECOMENDAMOS

CONGRESO ELIMINA EDUCACIÓN QUE PROTEGE DE 4BVS0S A MENORES | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Puedes ver: Puno: estudiantes reciben clases en el patio tras destechado de aulas y padres exigen nueva infraestructura

lr.pe

Promesas incumplidas

El pasado 10 de noviembre, cientos de mineros se movilizaron hasta la ciudad de Puno para exigir soluciones. Funcionarios del Gobierno Regional se comprometieron a reactivar la actividad, pero hasta la fecha no han cumplido. Ante ello, los trabajadores decidieron iniciar la huelga de hambre y anunciaron que las medidas se radicalizarán si no obtienen respuestas inmediatas. Los dirigentes remarcaron que la presencia del ministro de Energía y Minas es indispensable para instalar una mesa de diálogo en la zona.

Walter Maras, presidente del Frente de Defensa de los Intereses del Centro Poblado La Rinconada, convocó a una reunión general para definir la plataforma de lucha. Acusó a la corporación minera Ananea S.A. de incumplir reiteradamente sus compromisos y de dejar en abandono a miles de familias que dependen de la actividad, puesto que las labores debieron reanudarse desde hace tres semanas, y la fecha límite era ayer 24 de noviembre, pero nuevamente fue incumplida.

Miembros del Frente Único de Trabajadores y Moradores de Rinconada anunciaron que viajarán a Lima para hacer prevalecer sus derechos. Créditos: Cinthia Alvarez / La República.<br><br>

Miembros del Frente Único de Trabajadores y Moradores de Rinconada anunciaron que viajarán a Lima para hacer prevalecer sus derechos. Créditos: Cinthia Alvarez / La República.

La población, por su parte, avanza en el levantamiento de un padrón general y carnetización de los afectados, mostrando su malestar tanto con la empresa como con las autoridades regionales. Denuncian que han sido “mecidos” en reuniones técnicas sin resultados concretos, mientras los plazos para el reinicio de operaciones ya vencieron.

Puedes ver: Puno: universitario muere tras ser impactado por un rayo mientras pastoreaba sus animales

lr.pe

Rechazo y advertencias

Elvis Gárate Incahuanaco, presidente del Frente Único de Trabajadores y Moradores de Rinconada, expresó su rechazo contundente y anunció que viajarán a Puno y hasta Lima para hacer prevalecer sus derechos. “Hemos sido engañados por la corporación minera, no descansaremos hasta que se reabra la actividad”, afirmó.

Afectación a la educación y al comercio

Julián Huisa, vendedor de frutas y verduras, señaló que más de 20 mil comerciantes y transportistas han perdido su fuente de ingresos, mientras 2 mil estudiantes suspendieron las clases presenciales. “Nuestros productos se malogran porque no hay compradores, necesitamos diálogo urgente”, reclamó.

Puedes ver: Paciente de EsSalud casi pierde la pierna por un lunar en su cuerpo en Puno: tumor en su dedo terminó en cáncer de piel

lr.pe

Piden trabajar material aurífero, de baja ley (llampu)

Según los pobladores, desde ayer lunes 24 se viene produciendo el saqueo de material aurífero de baja ley (llampu) por los mismos representantes de la corporación minera. Han indicado que ese recurso debería ser explotado directamente por ellos, pues fueron apartados de los trabajos mineros de manera sorpresiva.

"Necesitamos subsistir, la corporación minera quiere apropiarse de todo y nos quiere dejar a un lado, nos estamos muriendo de hambre", añadió César Peralto, uno de los mineros que lleva trabajando más de una década en La Rinconada.

Advierten tomar socavones por la fuerza

Advirtieron que, si el ministro de Energía y Minas no llega a La Rinconada para instalar una mesa de diálogo, las medidas se radicalizarán con marchas hacia Puno y Lima, e incluso con la toma de los socavones.

Notas relacionadas
Un muerto y un herido tras violento despiste de vehículo en la vía Lampa–Juliaca

Un muerto y un herido tras violento despiste de vehículo en la vía Lampa–Juliaca

LEER MÁS
Coronavirus: ¿Cómo publicar avisos en el diario La República desde la comodidad de tu hogar?

Coronavirus: ¿Cómo publicar avisos en el diario La República desde la comodidad de tu hogar?

LEER MÁS
Juliaca, la ciudad donde se dispone de nueve mil silos en la vía pública en vez de servicios higiénicos

Juliaca, la ciudad donde se dispone de nueve mil silos en la vía pública en vez de servicios higiénicos

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Afectados por el Anillo Vial en SJL denuncian agresiones y arbitrariedades en proceso de desalojo por parte del MTC

Afectados por el Anillo Vial en SJL denuncian agresiones y arbitrariedades en proceso de desalojo por parte del MTC

LEER MÁS
La avenida Haya de la Torre se transforma: así luce la renovada vía que conecta el Callao con San Martín de Porres

La avenida Haya de la Torre se transforma: así luce la renovada vía que conecta el Callao con San Martín de Porres

LEER MÁS
Paro de 48 horas aún no está confirmado en Lima y Callao: qué dicen los gremios de transportistas tras nuevo atentado

Paro de 48 horas aún no está confirmado en Lima y Callao: qué dicen los gremios de transportistas tras nuevo atentado

LEER MÁS
Minedu confirma el fin de las clases escolares 2025: ¿cuando es el cierre del año escolar, según calendario oficial?

Minedu confirma el fin de las clases escolares 2025: ¿cuando es el cierre del año escolar, según calendario oficial?

LEER MÁS
Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

LEER MÁS
Joven cocinero termina en estado crítico tras ataque a balazos dentro de chifa en San Luis: familiares piden ayuda urgente

Joven cocinero termina en estado crítico tras ataque a balazos dentro de chifa en San Luis: familiares piden ayuda urgente

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Temblor HOY, 24 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Sociedad

Temblor HOY, 24 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Corte de agua en Arequipa: 11 distritos afectados y horarios de Sedapar del 24 al 29 de noviembre

No habrá buses Santa Catalina en rutas SJL y VMT: paralizan operaciones tras amenaza extorsiva que afecta a más de 100 conductores

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

Congreso EN VIVO: Comisión Permanente evalúa inhabilitaciones contra Delia Espinoza, Pedro Castillo y fiscales supremos

Juez corrige a Dina Boluarte dos veces durante audiencia: "No soy señora, soy señor, por lo visto no me está viendo"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025