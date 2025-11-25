Puno: 60 mil habitantes de La Rinconada entran en huelga de hambre tras paralización minera
Desde el 3 de octubre, la corporación Ananea S.A. mantiene suspendidas sus operaciones por la delincuencia en la zona. Pobladores exigen la presencia del ministro de Energía y Minas para lograr un diálogo directo y reabrir la actividad, mientras toda la cadena productiva permanece paralizada.
El centro poblado La Rinconada, distrito de Ananea, San Antonio de Putina, en Puno, considerada la zona más peligrosa del altiplano, enfrenta una crisis social y económica sin precedentes. Desde hoy martes 25 de noviembre, miles de mineros y comerciantes iniciaron una huelga de hambre, denunciando que cerca de 60 mil personas han quedado sin sustento tras el cierre de la actividad minera. La paralización, permanece vigente desde el 3 de octubre de 2025, por los constantes atracos en los socavones, donde bandas armadas ingresan para robar oro.
Según los pobladores, ellos trabajaban bajo la modalidad del “cachorreo”, un sistema en el que laboran sin sueldo fijo ni beneficios. Dos días a la semana trabajan la mina en beneficio propio, con ingresos que en un buen mes alcanzan varios miles soles. Sin embargo, desde la suspensión de actividades, todo este esquema quedó paralizado, afectando no solo a los mineros sino también a comerciantes, transportistas, estudiantes y familias enteras.
Promesas incumplidas
El pasado 10 de noviembre, cientos de mineros se movilizaron hasta la ciudad de Puno para exigir soluciones. Funcionarios del Gobierno Regional se comprometieron a reactivar la actividad, pero hasta la fecha no han cumplido. Ante ello, los trabajadores decidieron iniciar la huelga de hambre y anunciaron que las medidas se radicalizarán si no obtienen respuestas inmediatas. Los dirigentes remarcaron que la presencia del ministro de Energía y Minas es indispensable para instalar una mesa de diálogo en la zona.
Walter Maras, presidente del Frente de Defensa de los Intereses del Centro Poblado La Rinconada, convocó a una reunión general para definir la plataforma de lucha. Acusó a la corporación minera Ananea S.A. de incumplir reiteradamente sus compromisos y de dejar en abandono a miles de familias que dependen de la actividad, puesto que las labores debieron reanudarse desde hace tres semanas, y la fecha límite era ayer 24 de noviembre, pero nuevamente fue incumplida.
Miembros del Frente Único de Trabajadores y Moradores de Rinconada anunciaron que viajarán a Lima para hacer prevalecer sus derechos. Créditos: Cinthia Alvarez / La República.
La población, por su parte, avanza en el levantamiento de un padrón general y carnetización de los afectados, mostrando su malestar tanto con la empresa como con las autoridades regionales. Denuncian que han sido “mecidos” en reuniones técnicas sin resultados concretos, mientras los plazos para el reinicio de operaciones ya vencieron.
Rechazo y advertencias
Elvis Gárate Incahuanaco, presidente del Frente Único de Trabajadores y Moradores de Rinconada, expresó su rechazo contundente y anunció que viajarán a Puno y hasta Lima para hacer prevalecer sus derechos. “Hemos sido engañados por la corporación minera, no descansaremos hasta que se reabra la actividad”, afirmó.
Afectación a la educación y al comercio
Julián Huisa, vendedor de frutas y verduras, señaló que más de 20 mil comerciantes y transportistas han perdido su fuente de ingresos, mientras 2 mil estudiantes suspendieron las clases presenciales. “Nuestros productos se malogran porque no hay compradores, necesitamos diálogo urgente”, reclamó.
Piden trabajar material aurífero, de baja ley (llampu)
Según los pobladores, desde ayer lunes 24 se viene produciendo el saqueo de material aurífero de baja ley (llampu) por los mismos representantes de la corporación minera. Han indicado que ese recurso debería ser explotado directamente por ellos, pues fueron apartados de los trabajos mineros de manera sorpresiva.
"Necesitamos subsistir, la corporación minera quiere apropiarse de todo y nos quiere dejar a un lado, nos estamos muriendo de hambre", añadió César Peralto, uno de los mineros que lleva trabajando más de una década en La Rinconada.
Advierten tomar socavones por la fuerza
Advirtieron que, si el ministro de Energía y Minas no llega a La Rinconada para instalar una mesa de diálogo, las medidas se radicalizarán con marchas hacia Puno y Lima, e incluso con la toma de los socavones.