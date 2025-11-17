HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Por segunda vez roban quioscos escolares usando un martillo en Juliaca: pérdidas superan los 1.000 soles

Cuatro quioscos del colegio Politécnico Regional Los Andes fueron saqueados. Los delincuentes se llevaron productos de valor y dinero en efectivo, además de destrozar las estructuras. La institución anunció que buscará reactivar las cámaras de seguridad.


El subdirector del plantel indicó que sospechan de un estudiante. Créditos: Cinthia Alvarez / La República.
El subdirector del plantel indicó que sospechan de un estudiante. Créditos: Cinthia Alvarez / La República.

La mañana de hoy, comerciantes del colegio Politécnico Regional Los Andes de Juliaca denunciaron el robo de cuatro quioscos escolares. Según los afectados, los delincuentes utilizaron un martillo para forzar las estructuras y sustraer mercadería y dinero en efectivo. El hecho ha generado preocupación, pues se trataría del segundo robo en menos de dos meses dentro de la institución.

Los propietarios señalaron que las pérdidas económicas son significativas. Uno de los quioscos reportó más de 1000 soles en mercadería robada, además de daños materiales. “Llegamos temprano y hallamos todo destrozado, incluso dejaron un martillo dentro”, relataron los comerciantes, quienes exigieron mayor seguridad en el colegio.

TE RECOMENDAMOS

LA ESTRATEGIA DE JOSÉ JERÍ PARA BUSCAR LA APROBACIÓN DEL PAÍS | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Puedes ver: Juliaca: delincuentes armados asaltan a pareja y le roban 28 mil soles que habían ganado en un fondo pandero

lr.pe

El subdirector del plantel, Paul Villanueva Amanqui, recordó que el primer robo ocurrió aproximadamente hace un mes y medio, un sábado, cuando había estudiantes y personal de presente del Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA).

“En esa ocasión sospechamos de un estudiante”, declaró a La República. Sin embargo, esta vez el ataque se habría producido durante la madrugada, lo que refuerza las dudas sobre la vigilancia.

Los delincuentes saquearon 4 quioscos, causando grandes pérdidas económicas. Créditos: Cinthia Alvarez / La República.<br><br>

Los delincuentes saquearon 4 quioscos, causando grandes pérdidas económicas. Créditos: Cinthia Alvarez / La República.

Martillo pertenece a uno de los kioscos

Villanueva explicó que la herramienta utilizada para romper parte de los kioscos pertenecería a uno de los puestos afectados, lo que resulta sospechoso. “Tenemos dos personales de servicio a quienes no podemos exigir mucho, ya que solo cumplen 40 horas. Ellos refieren que durante su turno, que dura hasta las 5 de la mañana, no se tuvo ningún reporte, y al parecer por la oscuridad no se fijaron directamente en los quioscos”, añadió la autoridad.

Puedes ver: Universitario desaparece tras salir con amiga a discoteca en Juliaca: familia ofrece recompensa

lr.pe

Plantearán reactivar cámaras

Tras el robo, los propietarios acudieron a la Policía para formalizar la denuncia y solicitar las diligencias correspondientes. Por su parte, la dirección del colegio anunció que convocará a una reunión con los padres de familia para evaluar una recaudación que permita reactivar las cámaras de seguridad, las cuales dejaron de funcionar debido a la construcción de la nueva infraestructura.

El caso ha encendido las alarmas en la comunidad educativa de Juliaca, los comerciantes afectados esperan que las investigaciones policiales identifiquen a los responsables y se evite que hechos similares vuelvan a repetirse.

Notas relacionadas
Juliaca: delincuentes armados asaltan a pareja y le roban 28 mil soles que habían ganado en un fondo pandero

Juliaca: delincuentes armados asaltan a pareja y le roban 28 mil soles que habían ganado en un fondo pandero

LEER MÁS
Escolar queda en UCI tras ser atropellado: familia necesita S/ 15 mil para salvarlo en Juliaca

Escolar queda en UCI tras ser atropellado: familia necesita S/ 15 mil para salvarlo en Juliaca

LEER MÁS
Interno es sorprendido con droga en penal de Juliaca: será enviado a Challapalca

Interno es sorprendido con droga en penal de Juliaca: será enviado a Challapalca

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Policía sufre daño cerebral tras caer 4 metros por limpiar una ventana en comisaría de SJM: orden violaba reglamento policial

Policía sufre daño cerebral tras caer 4 metros por limpiar una ventana en comisaría de SJM: orden violaba reglamento policial

LEER MÁS
Transportistas advierten paro general de 48 horas por inacción del Estado tras atentado a conductor en SMP: "No nos someteremos al terror"

Transportistas advierten paro general de 48 horas por inacción del Estado tras atentado a conductor en SMP: "No nos someteremos al terror"

LEER MÁS
Habla chofer de bus San Germán y revela cómo sobrevivió a atentado en SMP: “Me tiré (al piso) y las balas pasaron. Mi hija estaba sentada”

Habla chofer de bus San Germán y revela cómo sobrevivió a atentado en SMP: “Me tiré (al piso) y las balas pasaron. Mi hija estaba sentada”

LEER MÁS
Torre Treca, la importante obra de S/490 millones detenida por 50 años, ya cuenta con licencia y beneficiaría a 12 millones de asegurados

Torre Treca, la importante obra de S/490 millones detenida por 50 años, ya cuenta con licencia y beneficiaría a 12 millones de asegurados

LEER MÁS
Tránsito se restablece en Vía de Evitamiento tras cierres de la PNP que dejó pasajeros varados

Tránsito se restablece en Vía de Evitamiento tras cierres de la PNP que dejó pasajeros varados

LEER MÁS
Declaran día no laborable el 17 de noviembre: colegios no tendrán clases en esta región, según Minedu

Declaran día no laborable el 17 de noviembre: colegios no tendrán clases en esta región, según Minedu

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

Jorge Kieffer deja picante mensaje tras despedida oficial de GOLPERU de la Liga 1: ''No le podemos gustar a todos''

Agroexportaciones peruanas crecerán en un 11%, superando a Chile en 2025, según informe del Midagri: ¿qué productos nacionales destacaron?

Sociedad

Línea 1 del Metro de Lima se pronuncia sobre alza de tarifa y aumentos de trenes: financiamiento se debatirá en 2026

¿Vas a viajar? Esta es la razón por la que Migraciones pide a los peruanos renovar el pasaporte con 6 meses de anticipación

Temblor HOY, 17 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025