El subdirector del plantel indicó que sospechan de un estudiante. Créditos: Cinthia Alvarez / La República.

La mañana de hoy, comerciantes del colegio Politécnico Regional Los Andes de Juliaca denunciaron el robo de cuatro quioscos escolares. Según los afectados, los delincuentes utilizaron un martillo para forzar las estructuras y sustraer mercadería y dinero en efectivo. El hecho ha generado preocupación, pues se trataría del segundo robo en menos de dos meses dentro de la institución.

Los propietarios señalaron que las pérdidas económicas son significativas. Uno de los quioscos reportó más de 1000 soles en mercadería robada, además de daños materiales. “Llegamos temprano y hallamos todo destrozado, incluso dejaron un martillo dentro”, relataron los comerciantes, quienes exigieron mayor seguridad en el colegio.

El subdirector del plantel, Paul Villanueva Amanqui, recordó que el primer robo ocurrió aproximadamente hace un mes y medio, un sábado, cuando había estudiantes y personal de presente del Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA).

“En esa ocasión sospechamos de un estudiante”, declaró a La República. Sin embargo, esta vez el ataque se habría producido durante la madrugada, lo que refuerza las dudas sobre la vigilancia.

Los delincuentes saquearon 4 quioscos, causando grandes pérdidas económicas. Créditos: Cinthia Alvarez / La República.





Martillo pertenece a uno de los kioscos

Villanueva explicó que la herramienta utilizada para romper parte de los kioscos pertenecería a uno de los puestos afectados, lo que resulta sospechoso. “Tenemos dos personales de servicio a quienes no podemos exigir mucho, ya que solo cumplen 40 horas. Ellos refieren que durante su turno, que dura hasta las 5 de la mañana, no se tuvo ningún reporte, y al parecer por la oscuridad no se fijaron directamente en los quioscos”, añadió la autoridad.

Plantearán reactivar cámaras

Tras el robo, los propietarios acudieron a la Policía para formalizar la denuncia y solicitar las diligencias correspondientes. Por su parte, la dirección del colegio anunció que convocará a una reunión con los padres de familia para evaluar una recaudación que permita reactivar las cámaras de seguridad, las cuales dejaron de funcionar debido a la construcción de la nueva infraestructura.

El caso ha encendido las alarmas en la comunidad educativa de Juliaca, los comerciantes afectados esperan que las investigaciones policiales identifiquen a los responsables y se evite que hechos similares vuelvan a repetirse.