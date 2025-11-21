El Ministerio de Energía y Minas publicó una lista con las 10 principales minas de oro en Perú. | Foto: IA

Perú es conocido a nivel internacional por ser un notable productor y exportador de oro, gracias a las reservas del metal dorado en el subsuelo. De esta manera, se han identificado los principales yacimientos peruanos del sector aurífero, que contribuyen al crecimiento económico nacional.

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) compartió cuáles son las 10 minas que lideran la producción de oro. Por ejemplo, La Libertad es la región peruana que tiene más unidades mineras dentro de este ranking. Sin embargo, Cajamarca tiene el yacimiento más importante desde hace varios años.

¿Cuáles son las 10 minas de oro más grande en Perú?

Yanacocha es la mina peruana que más oro extrajo en 2024, según el Ministerio de Energía y Minas. Se encuentra en Cajamarca y pertenece a la empresa que lleva el mismo nombre, la cual aportó el 10,2% de la producción peruana. En cambio, el 32,7% de todo el metal dorado provino de La Libertad.

Posición Mina Dueño Distrito Provincia Región 1 Yanacocha Minera Yanacocha S. R. L. Encañada Cajamarca Cajamarca 2 Alto Chicama Minera Boroo Misquichilca S. A. Quiruvilca Santiago de Chuco La Libertad 3 Retamas Minera Aurífera Retamas S. A. Parcoy Pataz La Libertad 4 Marañón Compañía Minera Poderosa S. A. Pataz Pataz La Libertad 5 Parcoy Consorcio Minero Horizonte S. R. L. Parcoy Pataz La Libertad 6 Inmaculada Compañía Minera Ares S. A. C. Oyolo Paucar del Sara Sara Ayacucho 7 Shahuindo Shahuindo S. A. C. Cachachi Cajamarca Cajamarca 8 Planta Veta Dorada Minera Veta Dorada S. A. C. Chala Caraveli Arequipa 9 Santa María Compañía Minera Poderosa S. A. Pataz Pataz La Libertad 10 Paltarumi Paltarumi S. A. C. Paramonga Barranca Lima

El Minem indicó que otras regiones que lideran la participación de la producción nacional fueron Arequipa (20,4%), Cajamarca (18,6%) y Ayacucho (8%). En general, las reservas de oro se encuentran principalmente en el norte y sur del Perú, donde se realiza minería subterránea y superficial.

¿Cuánto oro produce y exporta Perú?

Por otro lado, el Ministerio de Energía y Minas señaló que, en 2024, la economía peruana produjo 108,1 toneladas métricas de contenido fino de oro. A pesar del crecimiento de la producción aurífera en los últimos años, el dato se encuentra muy por debajo de los niveles de hace una década. En 2015, se extrajeron 146,8 TMF.

2024: 108,1 TMF.

2023: 101 TMF.

2022: 97 TMF.

2021: 97,5 TMF.

2020: 88,1 TMF.

2019: 128,4 TMF.

2018: 140,2 TMF.

2017: 152 TMF.

2016: 153 TMF.

2015: 146,8 TMF.

En particular, el Minem reveló que las exportaciones peruanas de oro han aumentado sostenidamente en los últimos diez años. En 2024, el valor de las ventas del sector aurífero al extranjero superó los US$15.000 millones, lo que casi triplica el dato de 2015. Cabe señalar que, según el IPE, el valor ilegal de oro vendido al exterior ha crecido.

2024: US$15.468 millones.

2023: US$10.943 millones.

2022: US$10.194 millones.

2021: US$10.185 millones.

2020: US$7.830 millones.

2019: US$8.555 millones.

2018: US$8.259 millones.

2017: US$8.270 millones.

2016: US$7.426 millones.

2015: US$6.651 millones.

