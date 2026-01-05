Este grupo de postulantes a San Marcos no podrán alcanzar una vacante en el examen de admisión 2026

La UNMSM realizó estos cambios antes del proceso de admisión 2026-II, previsto para marzo de este año. | Foto: UNMSM/Andina/Composición LR

La UNMSM realizó estos cambios antes del proceso de admisión 2026-II, previsto para marzo de este año. | Foto: UNMSM/Andina/Composición LR

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) aprobó el Reglamento de Admisión 2026-II, el cual introduce ajustes a diversos artículos y disposiciones complementarias que delimitan quiénes no pueden acceder a una vacante en este proceso. Las modificaciones alcanzan tanto a escolares como a postulantes con estudios universitarios previos. El nuevo reglamento precisa que existen causales específicas de inhabilitación que se aplican de manera general y sin excepciones prevista para el próximo examen de admisión en marzo de este año.

Entre los cambios aprobados se encuentran restricciones para estudiantes que aún no culminan la educación secundaria, exigencias administrativas para universitarios que desean cambiar de casa de estudios y limitaciones para quienes registran más de un ingreso previo a la universidad.

TE RECOMENDAMOS MARISOL PÉREZ TELLO ACUSA AL JNE DE EXCLUIR SU PLANCHA POR ERROR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

¿Quiénes quedan inhabilitados para postular al examen de admisión San Marcos 2026-II?

De acuerdo con el reglamento, quedan inhabilitados de obtener vacante los estudiantes que cursen del primero al cuarto grado de educación secundaria y participen en el examen de admisión 2026-II. Aunque pueden rendir la prueba, no tendrán derecho a ocupar una vacante, reservar ingreso ni recibir constancia de ingreso, incluso si alcanzan un puntaje aprobatorio.

Asimismo, el reglamento incorpora una restricción dirigida a los estudiantes de la propia UNMSM que registren dos o más ingresos previos a la universidad. En estos casos, se establece la inhabilitación automática para postular en el proceso 2026-II, como parte de las medidas destinadas a ordenar el sistema de admisión.

Estas disposiciones se sustentan en la normativa universitaria que define la condición de estudiante universitario y en la necesidad de mantener criterios uniformes para todos los postulantes, evitando situaciones de doble beneficio o uso reiterado de vacantes.

PUEDES VER: UNMSM tendrá Escuela Profesional de Inteligencia Artificial y estará adscrita a carrera de Ingeniería

San Marcos 2026-II: por qué los alumnos de primero a cuarto de secundaria no acceden a vacante

El reglamento de admisión establece que los escolares que aún no han concluido la educación secundaria no pueden acceder a una vacante en la UNMSM. Esta medida se aplica a quienes cursan del primero al cuarto año de secundaria y se mantiene sin excepciones para el proceso 2026-II. La norma precisa que solo pueden obtener vacante los estudiantes que se encuentren cursando el quinto año de secundaria o quienes ya hayan culminado la Educación Básica Regular o Alternativa.

Con ello, se delimita claramente el grupo de postulantes que cumple con el requisito académico mínimo para iniciar estudios universitarios. Aunque los alumnos de grados inferiores pueden rendir el examen como parte de una experiencia formativa, el reglamento descarta cualquier posibilidad de ingreso formal, reserva de cupo o emisión de constancia, reforzando así la claridad del proceso.

San Marcos 2026-II: restricciones para estudiantes con matrícula vigente en otra universidad

Otra de las modificaciones relevantes está dirigida a los postulantes que ya cuentan con matrícula activa en una universidad pública, incluida la propia UNMSM. En estos casos, el reglamento establece la obligación de gestionar un retiro voluntario permanente de la carrera que se viene cursando antes de acceder a una nueva vacante.

Para los estudiantes con matrícula vigente en una escuela profesional de San Marcos que alcancen una vacante en el proceso 2026-II, el retiro permanente se convierte en un requisito indispensable para recibir la constancia definitiva de ingreso. La Oficina Central de Admisión puede emitir, a solicitud del interesado, una constancia temporal que permita iniciar dicho trámite.

La misma exigencia se aplica a postulantes provenientes de otras universidades públicas del país, quienes deberán presentar la resolución rectoral que acredite su retiro definitivo de la institución de origen antes de formalizar su matrícula en la UNMSM. Estas disposiciones buscan asegurar un proceso de admisión ordenado y conforme a los criterios establecidos para el año 2026-II.