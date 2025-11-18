HOYSuscripcion LR Focus

Admiten extradición al Perú de el 'Monstruo'
Economía

Petroperú: cambio de directorio de petrolera busca fortalecer su sostenibilidad fiscal, según Minem

El Ministerio de Energía y Minas respaldó la elección de Luis Canales como nuevo presidente de Petroperú. Uno de sus principales desafíos será consolidar una gobernanza enfocada en la transparencia, aseguran.

El Minem defendió su decisión de renovar el directorio de Petroperú. Foto: composición LR/Petroperú/Minem
La reciente designación del nuevo directorio de Petroperú ha generado una serie de reacciones de los trabajadores, gremios empresariales e instituciones vinculadas al sector de hidrocarburos. Precisamente, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) emitió un pronunciamiento para justificar su decisión en la necesidad de fortalecer la sostenibilidad fiscal, revertir sus perdidas acumuladas y asegurar que la petrolera no requiera más recursos públicos.

"Este nuevo liderazgo busca consolidar una gobernanza enfocada en la transparencia, la disciplina financiera y la generación de valor, orientando a PetroPerú hacia una gestión moderna, responsable y sostenible", manifestaron desde el Minem, que ostenta una representación de dos miembros en la Junta General de Accionistas de Petroperú.

Como se recuerda, este órgano de la petrolera estatal está integrado por cinco miembros. Además de los mencionados anteriormente, se encuentran tres integrantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Cada uno de ellos representa el 20% de las acciones suscritas y pagadas.

Petroperú: elección de Canales busca fortalecer conducción

De acuerdo con el ministerio que hoy lidera Luis Bravo, el nombramiento de Luis Canales Gálvez y los demás integrantes del directorio de Petroperú, representan una oportunidad para fortalecer la conducción de la empresa estatal. Además, aportan perfiles técnicos con una visión institucional, la cual es importante para el proceso de reingeniería y disciplina operativa que se necesitará en los próximos meses.

"El Directorio posee experiencia directa en el territorio, especialmente en Talara y Piura, zonas estratégicas para la actividad petrolera. Este conocimiento permitirá mejorar la articulación con autoridades locales, reforzar la prevención de riesgos, fortalecer el diálogo con comunidades y asegurar el cumplimiento estricto de los estándares ambientales", enfatizaron.

Finalmente, aseguran que el directorio de Petroperú ofrece una combinación fundamental en cuanto a conocimiento del territorio, experiencia en gestión pública y reestructuración empresarial, así como una perspectiva de modernización que se ajusta a las demandas del país para una empresa estratégica en el sector de hidrocarburos.

Petroperú debe garantizar una gestión sostenible

La Cámara de Comercio, Industrias y Turismo de Talara hizo público su saludo institucional al nuevo directorio de Petroperú. En su opinión, estas designaciones están respaldadas por liderazgo, experiencia, técnica y reconocida contribución al fortalecimiento del sector empresarial y al desarrollo del país.

"Exhortamos a los accionistas de Petroperú a brindar el respaldo institucional y necesario al nuevo directorio, a fin de garantizar una gestión responsable, transparente y orientada a la recuperación, sostenibilidad y desarrollo de la empresa petrolera. El acompañamiento y la confianza en esta etapa resultan fundamentales para consolidar una administración eficiente y de alto nivel profesional que aseguro el éxito de la gestión", anotaron.

Por su parte, el expresidente de Petroperú, Alejandro Narváez, declaró a RPP Noticias que el renovado directorio debe seguir con los esfuerzos que dejó la gestión saliente para reperfilar las deudas de la empresa estatal, recuperar cuota de mercado y enfocarse en una administración eficiente.

Dejó en claro que el problema principal que enfrenta Petroperú es de carácter financiero, además de su considerable déficit de capital de trabajo, y que se necesita una reingeniería financiera. También destacó la importancia de continuar accediendo a nuevos mercados internacionales mediante la venta de sus combustibles, tal y como se venía haciendo con Ecuador y Estados Unidos.

"Petroperú tiene un rol, que es maximizar ganancias, minimizar costos. Además del rol social que cumple, pero fundamentalmente tiene que buscar ganar dinero. Si no gana dinero, no sobrevive en el tiempo. Es un mercado altamente competitivo. Sin duda, debe ser la tarea principal, objetivo principal", sentenció.

Nuevo directorio de Petroperú debe garantizar sostenibilidad financiera

Petroperú designó a cuatro nuevos miembros en su Directorio tras renuncias

Petroperú: titular del MEF anuncia nuevo directorio de petrolera tras solicitar renuncia a sus miembros

