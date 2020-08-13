Coronavirus: ¿Cómo publicar avisos en el diario La República desde la comodidad de tu hogar?
Frenemos juntos el avance de la COVID-19 con atención virtual personalizada para publicar avisos judiciales y comerciales en Moquegua y Tacna.
La opción de anunciar en los productos periodísticos de Grupo La República (GLR) en el Sur peruano y en todo el Perú, siguen firmes durante la pandemia y ante el avance de la COVID-19 en las regiones de Arequipa y Moquegua.
Y es que en la región Sur se han activado canales de atención virtuales, con los cuales se busca proteger del coronavirus; tanto a los lectores como a los colaboradores de GLR.
Atención virtual en simples pasos
De este modo, ahora es factible publicar avisos comerciales y judiciales en la edición digital e impresa desde la comodidad de tu hogar. La misma puede realizarse:
1. Enviando un correo a juan.vallejos@glr.pe, con el detalle del aviso a publicar.
2. Llamando al celular número 979724456 y preguntar por Juan Vallejos.
3. También puede contactarse a los asesores de acuerdo a ciudad:
Gama de productos de La República
La mejor opción para publicar
Como se sabe, a la fecha esta casa editora produce programas propios. Un poco antes, la empresa dio un impulso importante a la página web del diario, alcanzando más de 50 millones de usuarios únicos, batiendo Récord y siendo líder de medios digitales en el Perú.
Asimismo, tiene dentro de su portafolio a RTV, un canal digital vía streaming que no ha dejado de compartir programas con lo último de la información periodística, política, deportiva y de entretenimiento.
Información Digital
Los programas que ofrece RTV son de análisis político. Entre ellos Sin guion, Claro y Directo, Sigrid.PE y Tres D. Sin dejar de lado sus ediciones impresas líderes en todo el sur peruano como son diario El Popular, La República y Líbero.