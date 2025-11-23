HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Puno: fuertes vientos dejan sin techo aulas escolares y perjudican a 50 estudiantes

Tres ambientes de una escuela primaria de Lampa fueron afectados. Padres de familia exigen a las autoridades una nueva infraestructura para continuar el dictado de clases.

Calaminas de los techos cedieron ante la fuerza del viento. Foto: difusión.
Calaminas de los techos cedieron ante la fuerza del viento. Foto: difusión.

Los fuertes vientos volvieron a afectar a estudiantes de primaria en Puno. La furia de la naturaleza dejó sin techo a dos aulas y la dirección de la institución educativa Primaria N.° 70411 de Quinsachata, ubicada en el distrito de Cabanilla, provincia de Lampa. El hecho ocurrió la tarde del sábado 22 de noviembre, generando preocupación entre padres y autoridades por la continuidad de las clases.

Tras el incidente, autoridades locales —entre ellas el alcalde, regidores, el teniente gobernador, el director de la institución y representantes de la Apafa— junto a padres de familia se reunieron en el lugar para constatar los daños. Durante la reunión se elaboraron memoriales e informes solicitando apoyo inmediato a las áreas de Defensa Civil del distrito de Cabanilla y de la provincia de Lampa.

Aulas con más de 80 años

Según los padres, la infraestructura escolar de adobe tiene más de 80 años de antigüedad y ya cumplió su ciclo de vida útil. Señalan que no es la primera vez que ocurren destechados en esta institución y que, pese a albergar casi 50 estudiantes, la escuela no ha recibido atención urgente.

Meses atrás, los padres ya habían solicitado la construcción de una nueva infraestructura para evitar este tipo de incidentes; sin embargo, dicho pedido no fue tomado en cuenta por las autoridades.

Piden nueva escuela

Ante esta situación, nuevamente hicieron un llamado urgente al Ministerio de Educación, la Dirección Regional de Educación de Pun, la UGEL Lampa y el Gobierno Regional de Puno; para que prioricen la construcción de una nueva escuela. Insisten en que los estudiantes son los principales perjudicados y que la continuidad de sus clases depende de una respuesta rápida y efectiva, más aún cuando quedan pocas semanas para culminar el año escolar.

