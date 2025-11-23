A una mujer con cáncer de piel en Puno le realizaron una intervención quirúrgica que evitó que le amputaran la pierna. | Foto: Composición LR/ EsSalud

A una mujer con cáncer de piel en Puno le realizaron una intervención quirúrgica que evitó que le amputaran la pierna. | Foto: Composición LR/ EsSalud

A una paciente de 38 años de EsSalud, identificada como Jessica Helen Yanarico Mamani, le habían indicado en otro establecimiento de salud que debía amputarse toda la pierna debido a un cáncer de piel avanzado. Sin embargo, al acudir al Hospital III Base Puno de EsSalud, especialistas determinaron que existía una alternativa menos invasiva para tratar el melanoma acral que afectaba su extremidad derecha.

Tras una evaluación y una biopsia realizada por el cirujano oncólogo Marco Antonio Quispe, se confirmó que el tumor había generado una diseminación a nivel inguinal del primer dedo del pie derecho. Con esta información, el equipo médico elaboró un plan quirúrgico que permitiera controlar la enfermedad sin llegar a la amputación completa.

La operación a Jessica Helen Yanarico Mamani

La operación consistió en la amputación del dedo afectado con márgenes de seguridad la extirpación de los ganglios comprometidos. El procedimiento fue exitoso y permitió preservar la mayor parte de la extremidad. El doctor Quispe precisó que, aunque el melanoma acral es un tipo de cáncer agresivo, un diagnóstico adecuado y una intervención a tiempo pueden cambiar el pronóstico del paciente.

Actualmente, Yanarico Mamani continúa su recuperación y recibe tratamiento de inmunoterapia bajo la supervisión del oncólogo Juan Carlos Vargas Nina.

El especialista recordó a la población que la detección temprana es clave para evitar procedimientos invasivos y mejorar los resultados del tratamiento oncológico. Además, instó a acudir a un centro de salud ante cualquier alteración en la piel, como lunares que crecen o masas inusuales.

¿Cuáles son los síntomas del cáncer de piel?

Los síntomas del cáncer de piel pueden variar según el tipo, pero en general es importante estar atento a cualquier cambio reciente en la piel. Aquí tienes los signos más comunes explicados de forma clara:

Aparición de un lunar nuevo o una lesión que antes no existía.

Cambios en un lunar existente: tamaño, forma, color o textura.

Herida que no cicatriza después de varias semanas.

Lesión que sangra, pica o duele sin causa aparente.

Parche de piel áspero o descamado que no mejora.

