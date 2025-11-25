Un muerto y un herido tras violento despiste de vehículo en la vía Lampa–Juliaca

Un lamentable accidente de tránsito cobró la vida de una joven y dejó herido al conductor luego de que un automóvil con placa de rodaje A9B-310 se despistara violentamente en plena vía Lampa–Juliaca. El vehículo terminó totalmente destrozado a varios metros de la carretera tras dar múltiples vueltas de campana, según relataron los testigos.

El lamentable hecho se produjo la tarde del último lunes 24 de noviembre en el sector Pucachupa. Durante el siniestro, la joven pasajera, identificada como Dulce Gómez, fue expulsada del automóvil y quedó tendida inconsciente a unos diez metros de la unidad. Pobladores que se encontraban cerca acudieron de inmediato para auxiliar a las víctimas mientras esperaban la llegada del personal del SAMU.

Los socorristas arribaron al lugar tras varios minutos e intentaron estabilizar a la joven; sin embargo, debido a la gravedad de sus lesiones, Dulce Gómez falleció durante el trayecto. En tanto, el conductor, Edgar Quispe Mamani, resultó con heridas de consideración y recibió atención inicial en el mismo punto del accidente.

Durante las diligencias preliminares, los agentes de la Policía Nacional hallaron varias latas de cerveza dentro del vehículo, por lo que no se descarta que el conductor habría estado manejando bajo los efectos del alcohol. Esta versión será corroborada con las pericias correspondientes.

El conductor de 27 años fue detenido por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud. Créditos: PNP





En el área del desastre quedaron regadas autopartes y restos del automóvil Toyota Tercel, evidenciando la violencia del impacto. Las autoridades iniciaron de inmediato las investigaciones para determinar responsabilidades y esclarecer las circunstancias que desencadenaron el fatal hecho.

Finalmente, se informó que el conductor, un joven de 27 años, fue detenido por efectivos policiales por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud – homicidio culposo.